Quedan cuatro días para las elecciones generales del 29 de noviembre y la traca final de la campaña se está desarrollando entre dudas sobre la limpieza del sistema de voto. Algo "inédito" en nuestro país, según explica Jorge Santiago, presidente de la Institución Educativa de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo (ALEPH), a Noticias de la Mañana.

En una entrevista en Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo, sembraba la duda al decir que le provocaba "inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados". También Isabel Díaz Ayuso afirmaba que hay una sensación de "desconfianza, temor y también miedo" ante "circunstancias totalmente anómalas". Unas insinuaciones recogidas por el presidente del Gobierno que en una entrevista en RNE decía si PP y Vox no suman mayoría absoluta "no tengo claro que el PP y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del 29N, no tengo claro que lo vayan a hacer". Al ser preguntado por este tema, Miguel Tellado trasladaba la misma pregunta a Pedro Sánchez: "Y Sánchez, ¿aceptará el resultado electoral o está haciendo trampas o están intentándolo absolutamente todo para aferrarse en el poder porque saben que van a perder?".

Jorge Santiago considera que "es inédito que a dos, tres días de las elecciones se esté hablando de la legalidad porque lo que se está cuestionando es la institucionalidad del proceso electoral. No se está hablando en las últimas horas de los mensajes de cada partido político, de las propuestas, sino de si el partido contrario va a aceptar o no el resultado. Es una cosa que aquí en España no estamos acostumbrados".

Además, añade que le "preocuparía si realmente se sigue hablando y se sigue cuestionando el proceso electoral español y si no se están cumpliendo las normas. De hecho, se ha aprobado que esas urnas de cartón sean utilizadas para poder depositar el voto aquellos ciudadanos españoles que se encuentren en otros países y puedan votar en los consulados y cuestionar el propio sistema me parece grave. Yo creo que es sembrar una duda que en estos momentos no va a tener un recorrido largo".

Preguntado sobre la motivación de estas dudas nuestro experto asegura que se debe a la "polarización tremenda que tenemos en estas elecciones en España. Son unas elecciones muy particulares donde no se están votando a partidos políticos, se está votando a bloques en donde, aunque las encuestas muestran que existe una cierta ventaja de los partidos conservadores, todavía se están jugando muchos votos en 23 provincias", e insiste: "Creo que el tema de las urnas obedece a esa polarización y al miedo de que pueda pasar algo más a partir del 29-N".

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