Albares eleva a 40 el número de españoles fallecidos durante el terremoto de Venezuela y sigue contando 138 desaparecidos

Ya son 40 los españoles que han sido hallados sin vida por el terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 26 de junio. Así lo ha constatado el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea José Manuel Albares. Ayer miércoles el Ministerio informaba de que eran 36 los españoles fallecidos, y en menos de 24 horas ya se ha elevado la cifra hasta cuatro números.

En una entrevista que ha concedido el ministro a La mirada crítica de Telecinco, también ha esclarecido que el número de desaparecidos se mantiene en 138 y que son 11 los españoles localizados bajo los escombros.

Tal y como recuerda Albares, el equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el hospital de campaña están "completamente desplegados" por toda Venezuela en busca de los desaparecidos. Este centro atiende a unas 220 personas cada día y cuenta con capacidad quirúrgica

Además, ha querido mostrar sus condolencias a los amigos y familiares de las víctimas. "Vamos a estar al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario", ha tranquilizado públicamente.

El total de muertos también se eleva a más de 3.800

Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha actualizado esta misma mañana de jueves que las víctimas mortales ascienden a 3.811 y 16.740 las que se encuentran heridas tras los seísmos.

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