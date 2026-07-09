La UCO insiste en que Santos Cerdán puso la estructura del PSOE al servicio de la trama criminal

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Santos Cerdán puso la estructura del PSOE a disposición de la trama criminal. Además, también sospechan que la actual gerente del partido, Ana María Fuentes podría haber falsificado facturas para tapar movimientos irregulares.

En el documento, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, los agentes revisan el volcado de teléfonos de cinco investigados, entre ellos Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos. Allí se identifica un elemento considerado "significativo" y "demostrativo de la unidad de acción" de la organización criminal, es decir, "en la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada".

La UCO señala a Fuentes de ser la "persona encargada, con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional". Esas notas se habrían hecho con dos despachos vinculados a la trama: ESTUDIO JURÍDICO l. OLIVER & PARTNERS SL (Ismael Oliver Romero) y Jacobo Teijelo.

Según el informe, las evidencias indicarían que "ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados".

Un papel "esencial"

En la misma línea, los agentes también añaden a la secretaria y administrativa socialista Covadonga San Pedro, quien "habría colaborado desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada".

Asimismo, Celia Rodríguez, otra empleada del PSOE habría desempeñado un rol similar al de Covadonga, y describen su participación junto con la de Ana María Fuentes y Covadonga San Pedro como "esencial" para asumir el coste de las actuaciones desarrolladas por el partido.

En el informe, señalan que "el objetivo general de la diligencia planteada el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado".

Por su parte, desde Ferraz mantienen la confianza en las tres personas señaladas y sostiene que actuaron siempre bajo las órdenes de su jefe, en aquel entonces Santos Cerdán, porque porque todo tenía apariencia de legalidad.

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