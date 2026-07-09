Sémper pide "cautela" tras el uso de la palabra "cáncer" de Feijóo sobre el absentismo laboral

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha pedido este jueves "cautela" después de que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, señalase que el absentismo es un "cáncer" que la sociedad no puede pagar.

Sémper ha compartido estas palabras tras haber sido preguntado en una entrevista de Rac1 por su opinión sobre el uso de la palabra "cáncer" para referirse a las bajas laborales por parte de Feijóo y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también lo haga.

"Convendría tener cierta cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones", ha contestado Sémper, quien ha sufrido un cáncer recientemente y regresó a su puesto en el PP el pasado mayo, tras 10 meses de baja.

Asimismo, afirma que la palabra cáncer se utiliza para "describir cosas terribles, hay un paralelismo obvio", y ha aclarado que hay gente a la que le molesta mucho que se emplee este término.

Sémper añade que una baja por enfermedad "no es un capricho" y ha rechazado la reducción del salario del trabajador con una baja por enfermedad. "No podemos añadir al problema y al drama de tener que cogerse una baja por una enfermedad, añadir encima que se minore el salario", ha indicado.

A pesar de su opinión diferente a la del líder del PP, Sémper aclara que "otra cosa" es el problema de absentismo laboral en España, que asegura que detectan los sindicatos y hasta el propio Gobierno, según él.

"Estamos hablando de que el absentismo en España alcanza los 33.000 millones de euros aproximadamente, cuando en el año 2018 estaba en torno a 14.000", ha declarado.

Además, ha expresado que "obviamente" todas las bajas laborales no son un fraude y ha pedido abrir un debate profundo con patronal, sindicatos, Gobierno y comunidades autónomas sobre las bajas en el mercado laboral.

Ayuso cree que Feijóo "tiene más razón que un santo"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado también este jueves que Feijóo tiene "más razón que un santo" en sus afirmaciones sobre las bajas laborales y ha denunciado la "política de la pancarta facilona", que es "absurda", cargando además contra "gobernantes pijoteros" que se "indignan" en nombre de los trabajadores y luego "legislan contra ellos".

"Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas. Evidentemente, el presidente Feijóo no habla de una persona que está enferma. No se refiere a una mujer embarazada si encima tiene alguna complicación o está en los últimos meses de su embarazo. No estamos hablando de una persona que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad sobrevenida, que tiene cualquier problema", ha expresado la presidenta madrileña en un coloquio organizado por el diario '20 minutos'.

Además, la presidenta ha aprovechado su intervención para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que critica por el uso del avión privado para asistir a la graduación de su hija en Londres. "Necesita un avión del Ejército con 80 plazas para ir a ver a su hija", ha expresado Ayuso.

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