El juez pide al Gobierno que solicite a Venezuela la extradición de Arturo Cubillas

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha solicitado al gobierno que exija a Venezuela la extradición de Arturo Cubillas. Mientras tanto, Arturo Cubillas, cuya actividad reveló en exclusiva Antena 3 mediante una cámara oculta, dijo que nunca impartió "cursos de manejo de explosivos", en una entrevista publicada por un diario caraqueño. "Nunca he dado cursos de manejo de explosivos", manifestó Cubillas al diario Ciudad CCS (Caracas), periódico de la alcaldía pro-gubernamental de uno de los municipios de la capital venezolana, en unas declaraciones en las que no aclara si conoce a los dos supuestos etarras que, según un auto judicial, ha entrenado.



Cubillas, que acudió hace una semana a la Fiscalía venezolana para pedir ser investigado en relación con los hechos que se le imputan, reiteró que espera que "se investigue si las supuestas declaraciones dadas por los vascos son ciertas y si es cierto que fueron obligados a declarar bajo tortura". El etarra deportado a Venezuela en 1989, que tiene ahora la nacionalidad venezolana y un cargo en un ministerio de este país, se presentó en el Ministerio Fiscal para solicitar la indagación después de que se señalara en un auto judicial que había adiestrado a los presuntos etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance.



También pesa contra él una orden de detención dictada el pasado mes de marzo por un juez español por los delitos de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y de conspiración para cometer homicidios terroristas, tras otro auto en el que se le relacionaba con ETA y las FARC. "Opino que mejor harían los gobiernos de España y Colombia en abrir caminos y espacios de entendimiento hacia la superación de esos conflictos que seguir inventando este tipo de historias", manifestó Cubillas al ser preguntado sobre la vinculación entre la banda terrorista y la guerrilla colombiana.



En la larga entrevista que publica el diario, el etarra considera que "para nadie es un secreto que desde hace años Venezuela se ha convertido en una referencia, no para la izquierda independentista vasca, sino para la izquierda mundial". "¿Va a ser ahora delito que un vasco viaje a Venezuela? ¿Va a ser delito que un vasco que vive en Venezuela se reúna con otro vasco que llega al país?", comentó en sus declaraciones en las que no respondió a la pregunta de si conocía a Atristain y Besance.



La Fiscalía española solicitó ayer al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que inicie los trámites para pedir a Venezuela la extradición de Cubillas, aunque el Gobierno del presidente Hugo Chávez indicó que no se llevaría a cabo ya que el acusado tiene nacionalidad venezolana.



El pasado jueves, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó que se investiga la presunta vinculación del etarra deportado con ETA y las FARC, pero reiteró que no se le puede extraditar porque la Constitución venezolana "prohíbe la extradición de un venezolano o venezolana bajo ninguna circunstancia". El Ministerio Público venezolano designó el pasado día 11 a un fiscal para llevar a cabo la investigación, después de la solicitud introducida por Cubillas.