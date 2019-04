Arrimadas: "Los políticos independentistas quieren decirle a los jueces lo que tienen que hacer"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho de la sesión en el Parlament de este miércoles que es "otro pleno más de confrontación y en el que los políticos independentistas quieren decirle a los jueces lo que tienen que hacer".

"Hoy se vota que el Parlament decida quién entra o sale de la prisión, algo impropio de una democracia. Es una barbaridad más del procés", ha apuntado Arrimadas, quien dice que aunque el pleno sea simbólico, lo que no lo es son las empresas que se han ido de Cataluña o las familias que se han roto.

En su opinión, el presidente del Parlament Roger Torrent "no forma parte de las soluciones, sino de los problemas" y "está alargando el procés y avivando la confrontación social que vivimos en Cataluña".

Dice que lo único que piden a los partidos independentistas es que "cumplan las leyes", y sostiene que "si los independentistas siguen en la ilegalidad y en la ficción del procés, excluyéndonos del pueblo de Cataluña, no saldremos de aquí".

Preguntada sobre si habrá nuevas elecciones dice que no sería el escenario en el que les gustaría ubicarse. "Las elecciones alargarían el procés, que no ha dado nada bueno a ninguna de las dos partes. No creo que las elecciones sea la solución y espero que los partidos independentistas no alarguen más la confrontación".