Alfonso Guerra se "rebela" contra la amnistía que pide Puigdemont y pide al PSOE: "Es muy grave, no lo hagan"

Las exigencias de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez a cambio del apoyo de 'Junts' a una hipotética investidura siguen levantando ampollas y no solo entre la oposición a Pedro Sánchez sino también entre los históricos de Ferraz. Alfonso Guerra ha sido el último en alzar su voz "como ciudadano demócrata y socialista".

Guerra ha pedido a Pedro Sánchez que rechace la amnistía: "Me rebelo contra eso, esta amnistía es la condena de la Transición". Argumenta que la ley de amnistía que pide el expresidente de Cataluña huido en Bruselas "es negar todo lo que ha significado un esfuerzo enorme y la transición para que siguiera adelante el país" dice Guerra.

En una entrevista en la Cadena Cope el exvicepresidente de Felipe González ha indicado que si se acepta esta exigencia de Puigdemont es como asumir que "la democracia es represora y los golpistas son los demócratas". "Es muy grave, no lo hagan."

"Lo que está pasando hoy lo veo como la derrota de mi generación"

Califica esta amnistía de "polémica tramposa" y se remonta años atrás para diferenciar: "Cuando se concede la amnistía en el 77 es porque termina un régimen autoritario y llega uno democrático, todo lo antiguo lo borramos porque se estaba luchando contra un régimen no democrático". Sin embargo, dice que los nacionalistas quieren "pasar de un sistema democrático a uno no democrático y borrar 45 años de democracia". "Es terrible, yo no me resigno, yo me rebelo contra eso: quieren destruir el régimen del 78 y soportar eso es imposible. Lo que está pasando hoy lo veo como la derrota de mi generación".

Para Guerra, la reunión entre Yolanda Díaz y Puigdemont "es una infamia que pone patas arriba lo que cree un demócrata" y añade: "Un señor que da un golpe de estado, declara independiente una zona del país, que crea según él una república en Cataluña, que luego cobardemente se mete en un maletero para fugarse, que se marcha a Waterloo a un palacio tremendo que seguramente hemos pagado nosotros, y que una vicepresidenta se marche a negociar con este tipo, me parece una infamia intolerable contra la democracia".

La reprimenda de Guerra no solo se dirige al PSOE sino que también lanza mensajes a los populares: "No quiero eludir la crítica que debo hacer al PP porque durante la campaña se aliaban con Vox y no han facilitado nada las cosas. Luego tienen a la presidenta de Madrid que pellizca por otro lado. Tienen que poner orden en su casa".