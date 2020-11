Alfonso Guerra carga contra Pedro Sánchez: "El acuerdo con Bildu es despreciable"

Alfonso Guerra suele hablar con contundencia y lo ha hecho de nuevo contra el Gobierno de su propio partido en alianza con Unidas Podemos. El exvicepresidente socialista ha sido muy crítico con el acuerdo al que se ha llegado con Bildu.

El pacto con Bildu es "despreciable"

Alfonso Guerra no ha ocultado el malestar que le ha producido el pacto del Gobierno con Bildu en la negociación presupuestaria. Ha dicho Guerra que lo considera "absolutamente despreciable

En una entrevista en La Hora de la 1, Alfonso Guerra ha descrito la situación de Sánchez con una metáfora, asegura que el presidente se encuentra en "una tela de araña" que él mismo ha tejido, y que para formar esos pactos de investidura "hay que pagar mucho peaje".

"Muchos socialistas tienen un nudo en la garganta"

Tiene dudas Guerra de cuánto podrá mantenerse este gobierno de coalición: "Veremos si esto se puede soportar, ya que hay actos simbólicos que afectan mucho a la ciudadanía" y añade Guerra que "muchos españoles, y muchos socialistas, tienen un nudo en la garganta y quieren gritar que con Bildu, no". Y reflexiona Guerra sobre Bildu y el PP: "Estoy en las antípodas del PP pero si me preguntan de quien estoy más lejos si PP o Bildu, lo tengo clarísimo: Bildu".

Las palabras de Guerra llegan después de las del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page que también criticó con dureza el acuerdo con Bildu.

Guerra muy duro con Pablo Iglesias

El que fue número 2 de Felipe González ha mostrado su rechazo también al papel de papel de Pablo Iglesias. Critica que Iglesias ampare a Bildu mientras Otegi dice que su intención es "destruir al régimen" y "nadie del gobierno reacciona" ha dicho Guerra.

El exvicepresidente habla de democracia autoritaria y asegura que "parte de esto ocurre con un gobierno que no es natural, una alianza no natural". Recuerda Guerra que el presidente, Pedro Sánchez, dijo que no podría dormir con Iglesias en el Gobierno y ahora duerme con él" y sigue repasando la hemeroteca; recuerda que "el presidente dijo que con Bildu no llegaría a nada y lo hace".

El español va a ser tratado como una lengua extranjera

Sobre la Ley Celaá dice Guerra que "hemos visto cosas absurdas como el acuerdo de educación. Nos lleva a una situación absurda, que el español se va a tratar como una lengua extranjera".

En Cataluña, asegura, se han tomado decisiones sin reacciones y el castellano ha sido eliminado de la enseñanza. "El castellano no es vehicular y lo tiene que ser" insiste Guerra que considera que "hay un apartamiento del castellano en Cataluña" y se pregunta ¿no pasa nada? para responder a continuación "sí pasa, pasa mucho, no hay régimen democrático si se persigue una lengua".

"La marcha del rey emérito fue un error"

Sobre el rey emérito cree Guerra que no debió irse. "Determinadas instituciones y personajes empujaron a que se fuera, fue un error. La justicia tendrá que decir" dice Guerra que reflexiona "no pinta bien, pero no puede servir para anular el papel político durante la Transición".

Añade Guerra que dentro del Gobierno se debió cesar a los que criticaron al actual jefe del Estado,.