Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez mientras le estrecha la mano: "Esto es una equivocación"

No ha habido giro de guion, pasadas las 13:00 horas de este jueves 16 de noviembre, Pedro Sánchez ha conseguido la confianza del Congreso para ser reelegido presidente del Gobierno. Una vez la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, dio cuenta del resultado de la votación la bancada socialista se levantó al ritmo de una cerrada ovación a su líder. A partir de ahí, besos, abrazos y 'selfies'.

También Alberto Núñez Feijóo quiso acercarse al ganador y estrechándole la mano le dijo a Pedro Sánchez "esto es una equivocación". El propio Feijóo ha revelado a los periodistas el mensaje. El presidente del PP ha expresado su preocupación por la situación en la que entra Sánchez, al que ve sometido a un "contrato mensual que ha de suscribir el independentismo".

"Me voy más preocupado que cuando entré y he visto además que el Partido Socialista está claramente en manos de aquellos que quieren primero un reconocimiento de nación, distinta a la de España, y segundo, un referéndum de autodeterminación. Y si esto no se hace, han dicho ayer, esta legislatura peligra", ha avisado.

Ha asegurado Feijóo que su partido trabajará para "devolver la cordura que la ambición personal del candidato, ahora presidente, ha llevado a un callejón sin salida y es que es que el presidente del gobierno está intervenido por el independentismo".

Denunció también que Sánchez "va a ser presidente del Gobierno durante el tiempo que quiera el independentismo, y lamentablemente las decisiones no se van a tomar en esta Cámara, sino que se van a tomar fuera de esta Cámara y fuera de España".

Y ya en su perfil de la red social X ha publicado el siguiente mensaje: "Pedro Sánchez logra una investidura cerrada en Waterloo. Lideraré la oposición defendiendo la igualdad de todos los españoles y ante el mayor ataque al Estado de derecho. La Historia no le amnistiará. #EspañaNoSeRinde".