Junqueras asegura que Laura Borràs no puede ser amnistiada y que no renunciará a un referéndum

El líder de ERC, Oriol Junqueras, asegura que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no puede beneficiarse de la ley de amnistía pactada entre PSOE y Junts. "Ha sido condenada por corrupción y por fragmentar contratos públicos (...) No tiene nada que ver con la celebración de un referéndum", expresaba Junqueras en laSexta.

También aseguró que no va a renunciar a un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que hará "todo lo posible" para que la sociedad catalana decida sobre su futuro. "Nunca renunciaremos a la democracia". Además, no ve problema en la Constitución, sino "en la voluntad democrática y política".

"La Constitución no prohíbe que haya un referéndum y el Código Penal no dice que sea un delito", ha señalado. "Cuando sintamos que tenemos un apoyo mayoritario de nuestra sociedad, haremos todo lo posible para poner el futuro de nuestra sociedad en sus manos", manifiesta el líder de ERC.

Junqueras defiende la investidura de Sánchez

Oriol Junqueras ha defendido la investidura del candidato socialista porque "seguramente cualquier otra alternativa es bastante peor". Aunque puntualiza que no se fían de Sánchez y deja claro que si el PSOE no cumple con lo firmado en el acuerdo "no tendremos continuidad".

ERC apoyará a Pedro Sánchez en su sesión de investidura salvo un giro de 180 grados en los acontecimientos. La amnistía está totalmente pactada y el acuerdo cerrado. Lo confirmó también el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La izquierda independentista catalana logró también el traspaso de Rodalíes a la Generalitat y la condonación de la deuda pública.

Defiende que su partido ha aportado en muchos ámbitos como en la subida de las pensiones o del salario mínimo interprofesional (SMI). Su aportación es "buena" porque "sirven para muchas de las políticas sociales y de derechos de la ciudadanía. Y esto sirve en Cataluña, en Extremadura y en Cantabria".

Junqueras, tras su acuerdo con el PSOE, repitió que "quien gana hoy es Cataluña". Aseveró que la amnistía es buena, es una amnistía "sin excepciones para todos aquellos implicados que participaron de una manera u otra" en el 'procés'.