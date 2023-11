Miles de personas inundan el centro de Madrid al grito de "Sánchez traidor" y "ni amnistía, ni autodeterminación"

Dejando a un lado la guerra de cifras que de nuevo hoy vuelve a haber, la Plaza de Cibeles hoy fue inundada por varios miles de personas que hoy han protestado contra la amnistía.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 170.000 personas los asistentes a la protesta convocada por la sociedad civil mientras que los organizadores de la misma afirman que se han congregado casi un millón de personas.

La concentración, organizada por más de un centenar de entidades cívicas bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación, ¡por la libertad, la unidad y la igualdad!' y en ella han participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Rodríguez Almeida, entre otros dirigentes del PP. También ha participado el líder de Vox, Santiago Abascal.

Entre los cánticos que se escucharon no faltaron el "Me gusta la fruta" que ha popularizado la presidenta Díaz Ayuso ni tampoco los ya repetidos 'Sánchez a prisión' o 'Sánchez vendepatria traidor'.

El acto oficial comenzó con una ovación a Alejo Vidal-Quadras que sigue hospitalizado tras recibir un disparo, para dar después voz a los organizadores que explicaron que con esta protesta querían "plantar cara al proceso de aniquilación del Estado de Derecho" y decirle al presidente del Gobierno que no actúan en su nombre.

La última palabra la tuvo el escritor y filósofo Fernando Savater, quien ha llamado a la "desobediencia debida" relativa a aceptar a aquella ley que va en contra del espíritu de la libertad y la igualdad de los españoles.

Aseguró que es la hora de "luchar contra la cobardía" y el "qué más da" porque el Gobierno confía en el "aburrimiento" y el "cansancio" de la ciudadanía.

Tras la lectura del manifiesto una parte de los asistentes se trasladaron a Ferraz mientras que otros se dirigieron al Palacio de la Moncloa y en su trayecto han cortado el primer tramo de la autovía A-6 y han sido frenados por la Policía.

Feijóo y Abascal han secundado la protesta pero no hay imagen de ellos juntos. El presidente del PP ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no levante muros" entre españoles y, aunque ha alertado de que "las alarmas de la democracia están encendidas", ha pedido a la ciudadanía que no tenga "miedo" porque España es un sistema democrático y ha garantizado que su partido no va a dejar de "denunciar" los "atropellos" encendidas" del PSOE y sus socios.

Por su parte Abascal informó de que había solicitado una reunión con el PP para "coordinar la respuesta institucional". "He pedido una reunión al señor Feijóo para coordinar esa respuesta institucional, tanto en las regiones como en el Senado",