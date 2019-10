Ciudadanos comienza la campaña electoral en Cádiz con el objetivo de remontar las encuestas

Más información Programa electoral de Ciudadanos

Esta noche comienza la campaña electoral de cara a las elecciones generales 2019 del 10 de noviembre. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha querido comenzar su campaña en Cádiz con el objetivo de cambiar las encuestas, que vaticina una fuerte caída de su partido.

En Ciudadanos son optimistas diciendo que mantienen unos datos bastantes diferentes a los de las encuestas que les darían un resultado mejor.

Arracan así, en Cádiz, por su simbolismo al ser la cuna del constitucionalismo y el liberalismo, y en eso centra Rivera su mensaje. Él propone un pacto entre las fuerzas constitucionalistas para desbloquear la situación política y poner a España en marcha en las elecciones generales de 2019.

"Os pido que nos votéis, que me votéis y que votéis a Ciudadanos", ha dicho Rivera esta tarde, y ha añadido que quiere ser presidente no porque le haga ilusión dormir en la Moncloa o viajar en helicóptero, sino porque quiere poner en marcha todas las reformas que necesitan los españoles. "¡Eso sí que me pone!", ha exclamado.