Aguirre no apoyará a Espinosa porque considera a Cascos como el mejor candidato

"Le dije a Isabel Pérez Espinosa que como no he cambiado de opinión sobre quién es el mejor candidato (para Asturias), no creo que la vaya a ayudar en esta ocasión", ha indicado en declaraciones a Punto Radio.

Aguirre coincidió con la candidata asturiana en la Convención que el PP celebró este pasado fin de semana en Sevilla y donde Pérez Espinosa aprovechó para pedir a la dirigente madrileña que hiciera campaña con ella para ayudarle a ganar el Principado.

La presidenta madrileña ha explicado no ha cambiado de opinión sobre Cascos, por lo que mantiene que "es el mejor candidato que el PP podría presentar en Asturias" para los comicios de mayo. "Ojalá que todavía hasta el 29 de marzo que se convoquen las elecciones haya tiempo para arreglarlo, pero tampoco estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha hecho el señor Álvarez Cascos", ha manifestado.

La jefa del Ejecutivo autonómico también ha aclarado por qué se marchó de la Convención del PP antes de que terminara la ponencia en la que participaba, algo que fue muy comentado en el foro.

Según ha dicho, "lo previsto" era que la sesión empezara a las 16.30 y terminara a las 17.45 horas, pero se retrasó, y ella tenía un compromiso que cumplir en Madrid, por lo que pidió permiso al moderador de la mesa, Esteban González Pons, para abandonar su sitio.

"Yo tenía una cena en Madrid y los sábados hay muy pocos AVE. Tenía billete para coger el Alvia de las 18.10 porque el siguiente era a las 21 horas y ya no llegaba. Por esa razón tomé ese billete, porque se supone que tenía que acabar, pero empezó más tarde de los previsto y Esteban (González Pons) me dijo que no había ningún problema y por eso me fui", ha concluido.