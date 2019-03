Agaete prohíbe el ruido a partir de las 20:00 horas

En cuanto cae la noche, en Agaete se impone la ley del silencio. La nueva ordenanza de seguridad y convivencia del municipio prohibe los ruidos no solo en la vía pública, sino también dentro de las casas. Cantar o hablar muy alto en el propio domicilio a partir de las 20:00 de la tarde puede ser multado con entre 10 euros y 30 si se es reincidente.

También se persigue a quién de portazos, corra muebles o haga arreglos en casa desde las 19:00 de la tarde. Medidas que han abierto el debate en la calle. Los hay que no se muestran muy a favor: "A mí no me lo impide nadie, porque ¿qué hago si le tengo que llamar la atención a mi hijo a las 21:00 de la noche?" o aquellos que no lo ven lógico:"¿qué hace alguien que tiene que hacer algo en su casa y no sale de trabajar hasta las 19:00 de la tarde? Es excesivo". A cambio hay otros que se muestran a favor de la legislación:"Si todo es por la convivencia de un pueblo pequeño como Agaete mejore, bienvenida sea".

Pero el ruido no es lo único que regula esta ordenanza. Otros asuntos también llaman la atención de los vecinos: "No se pueden sacudir ni alfombras ni manteles desde las 8:00 a 20:00. Parece que tienes que guardar tus migas hasta esa hora..."

La nueva ordenanza está en vigor desde finales de enero, pero la oposición municipal ya ha pedido su retirada. Entienden que algunos de sus artículos vulneran el derecho a la intimidad de sus ciudadanos.