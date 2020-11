Ada Colau anima a hacer las compras de Navidad en "las tiendas de barrio" y no en Amazon

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le ha echado un pulso a la plataforma online Amazon. Se ha dirigido a la ciudadanía de la capital catalana para animarles a que dejaran de comprar en Amazon y servicios de Internet similares y, por contra, lo hicieran en "las tiendas del barrio". Con ello, apoyarían a los comercios y negocios locales que se han visto muy afectados por la crisis sanitaria del coronavirus.

Así, la alcaldesa de Barcelona se ha sumado a la petición reciente de Anne Hidalgo, alcaldesa de París, que también solicitó que la ciudadanía acudiera a comprar los regalos de Navidad a los pequeños comercios locales, con el fin de darles un pequeño impulso que les permita salir de su mala situación.

Colau repitió este mismo gesto hacia los barceloneses, y les pidió no hacer las compras navideñas "en Amazon ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no aportan ningún valor añadido a la ciudad". Para ello, podrían acudir a los negocios de los barrios y, así, apoyar al comercio de proximidad.

"El comercio de proximidad nos necesita, y nosotros necesitamos al comercio de proximidad", defendía la alcaldesa en el parlamento, animando a los barceloneses a ir "a las tiendas, los bares y restaurantes que tanta vida han dado a nuestra ciudad".

A su insistencia se unió Jaume Collboni, primer teniente de la alcaldía, que apoyó el discurso de su compañera. En su mensaje, pidió a la ciudadanía que fueran "conscientes" de que cada compra en Amazon supone una oportunidad menos para el comercio local y "refuerza un modelo competidor que hace trampas, que no paga todos los impuestos que debe pagar ni el el país ni en la ciudad".

Ambas autoridades se pronunciaron en este sentido en el Saló de Cent del Ayuntamiento durante el acto de entrega del Premio 'Barcelona Comercio', que este atípico año ha tenido que limitar su aforo por las circunstancias que obliga el coronavirus.

En la celebración, la concejala de Comercio, Mercados y Consumo, Montserrat Ballarín; y el presidente de la fundación, Salvador Vendrell, también se mostraron partidarios de esta petición de abandonar las compras navideñas en Amazon como gesto de apoyo a los negocios locales. Y de igual modo, hicieron autocrítica y admitieron que quizás las administraciones se hayan equivocado al proclamar que han proporcionado todo el apoyo que han podido al sector de la hostelería y del comercio.

"No sólo se necesitan palabras, también el máximo apoyo", defendía Colau, al mismo tiempo que pedía a la Generalitat medidas urgentes para los negocios.

La respuesta de Amazon a la petición de Ada Colau

El comercio electrónico de Amazon no se ha quedado rezagado ante las afirmaciones de la alcaldesa de Barcelona y sus compañeros, y ha recordado que su empresa trabaja con más de 9.000 pequeñas empresas españolas y emplea a más de 9.000 personas en España, además de haber invertido más de 2.900 millones de euros desde 2011.

En un comunicado, la multinacional fundada por Jeff Bezos ha señalado que "en estos tiempos sin precedentes", empresas como Amazon "juegan un papel fundamental" a la hora de facilitar los productos necesarios para las familias, y recuerda que, sólo en Cataluña, la multinacional tiene tres centros logísticos y trabaja con más de 2.000 empresas.