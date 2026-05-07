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El Gobierno ha mantenido hasta siete reuniones para seguir la gestión del crucero 'MV Hondius'

Durante las reuniones, se ha explicado cómo se llevaran a cabo las labores de repatriación de la tripulación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el responsable de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reúnen con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo

gob | EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Durante la jornada, el Gobierno se ha reunido hasta en siete ocasiones para realizar el seguimiento del crucero 'MV Hondius' con afectados por el brote de hantavirus, que ya partió desde aguas de cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.

Ese primer encuentro entre los Ministerios de Sanidad e Interior y el Gobierno de Canarias se ha celebrado a primera hora de esta mañana. A la primera reunión, se sumaría otra para abordar la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil y posteriormente, una nueva reunión con Interior y Asuntos Exteriores.

Tras las reuniones, se han tomado distintas decisiones. La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, y el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, han detallado que los tripulantes del barco estarán "aislados de la población civil" y "custodiados" desde que desembarquen hasta que se monten en los aviones que les llevarán a sus países de origen.

El proceso de repatriación de la tripulación

Asimismo, explicaron cómo serán las labores de preparación del proceso de repatriación de la tripulación. Con este operativo, quisieron transmitir "tranquilidad" a la población de Canarias porque no va a haber "ninguna posibilidad de contacto" con los ciudadanos que se encuentran a bordo del crucero.

En concreto, Barcones explicó que el proceso va a ser "ágil y rápido", y que los cerca de los 150 pasajeros no saldrán del barco hasta que los aviones que les trasladarán a sus países no estén en el aeropuerto.

Al mismo tiempo, Gullón explicó que una vez fondee cerca del puerto tinerfeño de Granadilla, previsiblemente el domingo al mediodía, inspeccionarán el barco y a las personas que están a bordo para conocer su estado de salud, algo de lo que se encargarán los especialistas de Sanidad.

En el caso de que no hubiese personas sintomáticas, la situación "más probable", se procederá a llevar a estas personas a sus países de origen y a los 14 españoles al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde "harán la cuarentena".

Una vez salgan del barco, serán llevados a lanchas al puerto e inmediatamente, serán trasladados por carretera hasta el aeropuerto. Tal y como detalló Barcones, ese trayecto lo recorrerán con medios que la naviera pone a disposición de los afectados, "pero supervisados y custodiados en todo momento por el Gobierno de España".

Posteriormente, en cuanto lleguen al aeropuerto, montarán en el avión. Sobre la repatriación, Barcones ha detallado que aún siguen gestionando con los diferentes países de origen si mandan un avión para evacuar a sus nacionales o si se va a encargar el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

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