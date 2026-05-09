Elecciones Andalucía 2026: ¿Cómo votan las personas que están en Misiones Internacionales?

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido ampliar un día más el plazo para emitir el voto por correo, hasta las 14:00 horas del 14 de mayo de 2026, para el personal militar y de la Guardia Civil destinado en el extranjero.

De cara a las elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo 17 de mayo, tanto el cuerpo militar del Ministerio de Defensa embarcados como el contingente del Ministerio del Interior que participe en misiones desplegadas en el exterior se verán beneficiados por esta medida.

La resolución, suscrita por el presidente de la JEC, Eduardo Calvo, el pasado 31 de marzo, responde a la solicitud del director general de Personal del Ministerio de Defensa, José Ramón Velón, para garantizar el derecho de voto del cuerpo militar.

Dada su complejidad logística, Velón precisaba una "ampliación del plazo para el depósito del voto por correo del personal militar embarcado o que se encuentre destacado fuera del territorio nacional participando en misiones de asistencia humanitaria o de mantenimiento de la paz, con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía".

A su vez, el pacto ha sido remitido a la Junta Electoral de Andalucía para su conocimiento y posterior traslado a las Juntas Electorales Provinciales, que lo distribuirían por las Juntas de Zona. También se ha informado a la Viceconsejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y a la Dirección General de Política Interior, así como a los ministerios de Defensa e Interior.

Indicaciones para votar por correo durante una misión internacional

Hasta la fecha indicada, la oficina principal de Correos en Madrid, situada en Cibeles, y la sucursal 46 de Guzmán el Bueno de la capital servirán de depósito de estas solicitudes.

Por su parte, "los Servicios de Correos deberán asegurar la remisión en tiempo hábil de dichos votos a las mesas electorales", según se puntualiza en la resolución a fin de asegurar su llegada dentro de los plazos establecidos.

España está presente en 15 países con cerca de 4.000 militares desplegados por ellos. Entre otros, nuestro país participa de una forma muy significativa en el refuerzo del flanco este de la OTAN con el despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía.

Las misiones militares en el exterior constituyen un instrumento esencial para materializar el compromiso de España de lograr un entorno internacional de paz y estabilidad.

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