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Vicente Valles, sobre la gestión de la crisis del hantavirus: "El problema surge cuando la comunicación no fluye como debería"

La falta de coordinación entre administraciones tensiona la crisis del crucero afectado por hantavirus.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Valles, sobre la gestión de la crisis del hantavirus: "El problema surge cuando la comunicación no fluye como debería" | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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Uno de los elementos determinantes en la gestión de un gobierno es la coordinación hacia dentro del propio gobierno, y la coordinación hacia fuera, con otras instituciones.

Moncloa considera que todo se ha hecho bien, en la crisis sanitaria del crucero fondeado en Cabo Verde hasta hace unas horas. El gobierno canario opina justo lo contrario.

El barco navega ya con destino a Tenerife, porque Cabo Verde se ha negado a permitir el desembarco de los pasajeros para que volaran desde allí a sus países de origen. Marruecos ni siquiera ha autorizado el aterrizaje para repostar, de un avión con dos enfermos a bordo.

Y a ese avión sí se le ha permitido aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria. Tanto Marruecos como Cabo Verde son países miembros de la Organización Mundial de la Salud, como España.

Y la OMS no estaba pidiendo el uso de hospitales, ni sofisticadas medidas sanitarias. Solo pedía el uso de un aeropuerto para repatriar a los pasajeros. Y eso solo lo ha ofrecido el gobierno español, como es de rigor. El problema surge cuando la comunicación no fluye como debería. Cuando quienes tienen derecho a estar informados, se quejan de no estarlo.

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