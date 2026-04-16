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Abascal hace equilibrios con Trump al respaldar a Meloni: "No se la puede atacar porque no comparta algunas posiciones"

El presidente de Vox intenta no desmarcarse del mandatario estadounidense, aunque sí admite que no siempre se defiende la misma posición con algunos aliados internacionales.

Santiago Abascal, líder de Vox

Abascal hace equilibrios con Trump respaldando a Meloni: "No puede atacarla porque no comparta algunas posiciones" | Antena 3 Noticias

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Las cuitas internas en Vox llevan meses marcando la actualidad del partido, y ahora a esa situación se suma el complicado equilibrio internacional para Santiago Abascal. Hace menos de una semana que Viktor Orbán perdió las elecciones en Hungría después de 16 años en el poder, y ahora la mandataria europea más cercana a Abascal ha pasado a ser Giorgia Meloni. Ya llevaban tiempo profundizando en esa relación, con visitas entre ambos, desde hace meses.

Ahora Vox se ha visto en una complicada disyuntiva al tener que posicionarse sobre las declaraciones de Donald Trump cargando contra la primera ministra italiana por no respaldar algunas de sus posiciones, como las relativas al Papa Leon XIV. Y hoy Santiago Abascal, en una atención a medios en Jaén ya en la precampaña a las elecciones de Andalucía, aunque ha tratado de no romper con Donald Trump, lograr un equilibrio entre esas relaciones, ha respaldado firmemente a la primera ministra Italiana.

"No se puede atacar a Giorgia Meloni porque no comparta algunas posiciones", ha dicho el presidente de Vox. Que también ha puntualizado que aunque no siempre se esté de acuerdo en las posiciones ellos ni se pelean ni rompen con sus aliados. Asegura que el presidente de Estados Unidos trata de defender "a su manera" los intereses del país, y que Meloni "sin duda" ha defendido los de Italia. Ha calificado a la mandataria de patriota y de mujer valiente.

Mismos halagos que ya encontró Giorgia Meloni ayer por parte de la portavoz parlamentaria de la formación de Abascal, Pepa Millán, que aseguró que Italia tiene el derecho y el deber de proteger su soberanía. Habló de su primera ministra, Giorgia Meloni, como aliada y amiga, y fue más allá, porque a la pregunta de nuestro corresponsal parlamentario, Raúl Marqueta, sobre si entendía los movimientos del presidente de Estados Unidos, Millán aseguró: "son poco comprensibles".

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