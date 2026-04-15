Vox busca modificar su postura en su respaldo a Trump con la mirada puesta en las elecciones andaluzas

Vox comienza a modificar su posición respecto a Donald Trump en un momento marcado por el calendario electoral y la evolución del escenario internacional. La formación ha introducido por primera vez matices a su respaldo al líder estadounidense, al considerar "poco comprensibles" algunas de sus actuaciones recientes, especialmente en relación con el papa y la primera ministra italiana.

Este movimiento supone un cambio en la línea mantenida hasta ahora, en la que Vox se situaba como uno de los principales apoyos de Trump en Europa. Junto al dirigente húngaro Víktor Orban, el partido había defendido sus decisiones incluso en contextos controvertidos, como el inicio de la ofensiva sobre Irán.

El punto de inflexión se produce tras varias semanas de guerra y en un contexto en el que se han acumulado factores que han alterado el posicionamiento inicial. Entre ellos, el impacto del conflicto, la evolución de la situación internacional y las propias declaraciones del presidente estadounidense.

En este periodo, dirigentes políticos de distintos países han ido fijando postura sobre la actuación de Estados Unidos. Mientras algunos optaron por un rechazo directo y otros por posiciones más matizadas, Vox se alineó desde el inicio con Trump.

Sin embargo, la prolongación del conflicto y sus consecuencias han introducido elementos que han llevado a una revisión dentro del partido. A ello se suman declaraciones y gestos del mandatario que han generado incomodidad en sectores del electorado, especialmente entre votantes de perfil católico.

Factores internos y externos

El cambio de tono no se produce en un vacío político. La derrota de Víktor Orban, uno de los principales aliados internacionales de Vox, ha reducido el respaldo del bloque europeo afín a Trump. A esto se añade la evolución de otros líderes, como la primera ministra italiana, que también ha tomado distancia.

En paralelo, dentro del partido han comenzado a surgir valoraciones críticas. "Es preocupante", han señalado voces de la formación, en referencia al contexto actual. Estas posiciones reflejan un ajuste en el discurso ante un escenario político que exige nuevas estrategias.

Además, la formación afronta próximos retos electorales, entre ellos las elecciones andaluzas, lo que añade presión para redefinir su posicionamiento y ampliar su base de apoyo.

Durante los últimos años, Vox ha construido parte de su identidad política en torno a su proximidad con Trump. Su líder, Santiago Abascal, ha mantenido una relación pública de afinidad, participando en actos y encuentros en los que coincidía con el dirigente estadounidense.

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