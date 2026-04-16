Jueces de Instrucción de Madrid apoyan a Peinado: "Rechazamos las descalificaciones que tratan de socavar la confianza de la ciudadanía"

La Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha hecho una declaración institucional para mostrar su apoyo al magistrado Juan Carlos Peinado ante "los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta".

Nombrando directamente a Félix Bolaños rechazan "las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes por quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio Ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, que, lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces".

Además, recuerdan que "la ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos".

Esta declaración llega después de que las asociaciones judiciales hiciesen públicas sus críticas también a dichas declaraciones y el Consejo General del Poder Judicial acordase por unanimidad recordar la necesidad de respetar las decisiones judiciales.

Bolaños, tras conocer el cierre de la instrucción y el procesamiento de Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos dijo que esa decisión "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados" y ha causado un daño "irreparable" a la justicia. También se mostró convencido de que un tribunal superior, "un tribunal imparcial", revocará las decisiones que se están adoptando.

En el auto el juez Peinado indica que "no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)".

El instructor indaga en cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Álvarez como su asesora en Moncloa.