Nuevo ataque esta madrugada del Ejército ruso en Ucrania deja 15 muertos y un centenar de heridos

Continúa la guerra en Ucrania y esta noche, un bombardeo del ejército ruso ha dejado 15 muertos y 98 heridos, de los cuales más de la mitad han sido en Kiev, informan las autoridades que otra de las ciudades afectadas ha sido Dnipro.

La Policía Nacional Ucraniana ha informado en la mañana de este jueves el balance de víctimas en la capital, "cuatro muertos, entre ellos un niño y 48 heridos". Entre los heridos también hay un niño de 9 años y varios sanitarios que acudieron a socorrer a los damnificados.

Otros distritos afectados

"Los distritos de Podilski y Obolonski han sido los más afectados", que precisa que "edificios de varias plantas y viviendas particulares, un centro de oficinas, un hotel, un concesionario de coches y una gasolinera han resultado dañados".

Asimismo, el cuerpo ha señalado que tanto sus agentes como el "personal del Servicio Estatal de Emergencias y otros servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas".

Reportan más heridos y fallecidos

Paralelamente, el gobernador de Odesa, Serhi Lysak, ha informado a través de sus redes de la muerte de ocho personas "tras esta difícil noche" en la que "16 personas han resultado heridas en el ataque" perpetrado por las fuerzas rusas.

A su vez, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha lamentado que "tres personas han muerto y 34 han resultado heridas" después de que el Ejército ruso haya atacado "dos distritos de la región con drones, artillería y misiles".

La mayor parte de las víctimas se ha concentrado en la capital regional, Dnipro, donde el dirigente ha denunciado "un ataque masivo" que ha dañado "edificios de oficinas y administrativos, viviendas, una empresa y vehículos". En total, este bombardeo ha dejado dos muertos y 30 heridos en la ciudad, según ha recogido.

Las demás víctimas se han producido en el área de Nikopol, donde "un hombre de 37 años ha muerto y tres han resultado heridos" , dos de ellos "hospitalizados en estado grave", mientras que otro ataque en Novoleksandrivska, en el distrito capitalino, ha terminado con "una niña de 14 años herida y hospitalizada en estado moderado".

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