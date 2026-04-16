Claves de la regularización de inmigrantes que empieza hoy en España: cómo hacer la solicitud online

Desde este jueves, se abre el plazo para solicitar regularización de migrantes de manera telemática. En concreto, es posible hacerlo desde las 00:30 horas de este 16 de abril, un procedimiento que estará abierto hasta el 30 de junio. Fue este martes cuando el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes del que se prevé puedan beneficiarse 500.000 extranjeros.

Cómo solicitarlo online

La plataforma de solicitud será accesible desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Aquellos que estén interesados, podrán solicitar su regularización mediante dos vías: presencial (a partir del lunes 20 de abril) y telemática.

Para hacerlo de manera presencial , el proceso funcionará solo a través de un servicio de cita previa .

, el proceso funcionará solo a través de un servicio de . En cambio, la vía telemática estará disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el plazo de solicitud.

En cuanto a esta última vía, posibilitará realizar solicitudes durante todo el proceso de cuatro maneras: de forma individual con certificado electrónico; a través de personas apoderadas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos; a través de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos y a través de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería

Los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Se trata de un permiso para residir y trabajar solo en España, no en otro Estado miembro de la UE.

Las personas extranjeras podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones: si han solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026

El Real Decreto establece además dos requisitos para acceder al proceso: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. También deberán carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Solicitarlo de manera presencial

En cuanto a la vía presencial, siempre se deberá contar siempre con cita previa y se podrá gestionar en una misma cita las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia

Será a partir del 20 de abril cuando se pueda presentar la solicitud presencial, de lunes a viernes en: las Oficinas de la Seguridad Social (de 16:00 a 19:00 horas); Correos (de 8:30 a 17:30 horas) y en las Oficinas de extranjería (OEX) (de 16 a 19 horas).

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