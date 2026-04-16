Entra en vigor el nuevo decreto en los comedores escolares: esto es lo que se comerá a partir de este jueves

El Boletín Oficial del Estado (BOE) esta vez pone el foco en los más pequeños. Hace un año exactamente, se publicó El Real Decretode seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos públicos, concertados y privados. Este jueves entrará en vigor. Esta nueva regulación limita los fritos y el azúcar, y los sustituye por más fruta, verdura y pescado en los menús escolares.

Tras un periodo de adaptación, en el que se daba un margen a los centros para incorporar paulatinamente estas medidas, la nueva ley de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles entra ahora plenamente en vigor. Este margen ofrecido, en parte, era una ayuda para que los colegios pudieran cumplir con sus contratos que ya estaban cerrados y que, en algunos casos, se renuevan de forma trimestral.

El objetivo es claro: transformar los hábitos alimentarios desde la infancia con criterios más saludables y sostenibles.

¿Qué cambia en el menú escolar?

El Real Decreto 315/2025, de 15 de abril establece límites concretos que deben contar con la supervisión de profesionales y en ningún caso pueden suponer un incremento del coste para las familias. Es por ello, que se contará con una serie de controles oficiales que, de incumplirse, podrán comportar sanciones.

Algunos ejemplos concretos que se incluyen en la nueva normativa son la limitación a una ración por semana de frituras, como también de arroz y pasta en primeros platos. En cuanto a las carnes, no podrán servirse más de tres veces por semana, a diferencia de si se trata de carne roja, que esta reducción se limita a una sola ración.

Paralelamente, el pescado, especialmente azul o blanco, pasa a recomendarse como plato principal de una a tres raciones semanales, junto con la proteína de origen vegetal que también figura como elemento a fomentar, y desde este jueves debe incluirse desde en uno a cinco de los platos como base. La ensaladas como guarnición estarán presentes entre una y cuatro veces por semana.

Principales regularizaciones

El consumo diario de fruta y verdura fresca es uno de los eslabones de la ley. Por el contrario, el consumo de platos precocinados -como pizzas, canelones, croquetas, empanadillas, pescados o carnes rebozadas- se limitará como máximo a una ración al mes, al figurar como lo menos recomendado.

También se prohíbe la bollería industrial y se fomenta el acceso al agua en los centros mediante fuentes en patios y espacios comunes, al mismo tiempo que se pide que sea la única bebida. Además, se introducen requisitos relacionados con la sostenibilidad, como la reducción de residuos y el uso progresivo de productos ecológicos.

El uso de aceite de oliva virgen o virgen extra y de sal yodada y de concentrados de caldo u otros potenciadores del sabor deben adquirirse con un 25% reducido en sal.

Obesidad infantil

El nuevo Real Decreto, se fundamenta en la realidad de los niños y niñas españoles. Desde hace más de dos décadas, tanto en España como en el resto de Europa, la obesidad supone un serio problema de salud y un verdadero reto de salud pública.

En nuestro país hay un 15,9 % de niños y niñas de 6 a 9 años con obesidad, un 3,6 % de los escolares con obesidad severa y un 36,1 % con exceso de peso (sobrepeso y obesidad), así lo refleja el estudio sobre la Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España 2023» del Organismo Autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Además, la prevalencia en el exceso de peso en las familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros llega hasta el 46,7 %, frente al 29,2 % de las familias que ingresan más de 30.000 euros. Todo ello supone graves consecuencias para la salud tanto a corto como a largo plazo.

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