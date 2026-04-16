Máxima seguridad para la visita del papa León XIV a España

A falta de poco más de un mes y medio para que el papa León XIV llegue a España, las ciudades que acogen al Santo Padre se preparan para recibir una avalancha de fieles y seguidores que no se quieren perder esta oportunidad única.

Ante esta previsión, las Delegaciones de Gobierno en Madrid, Cataluña y Canarias ya están manteniendo reuniones para coordinar la movilidad y la seguridad de este viaje.

La agenda oficial del Papa León XIV comienza el 6 de junio en Madrid con una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, el domingo 7 de junio y coincidiendo con la festividad del Corpus, presidirá una misa y procesión del Corpus en la Plaza de Cibeles.

Entre el 9 y el 10 visitará la ciudad de Barcelona, donde presidirá una misa en la Sagrada Familia y visitará el Monasterio de Montserrat. La última parada será en Canarias, el 11 en la isla de Gran Canaria para terminar su periplo por nuestro país el 12 en Tenerife.

Medidas especiales

En ambas islas está previsto que haya actos multitudinarios, una gran misa en el Estadio de Gran Canaria y Santa Misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife el viernes en torno al mediodía antes de partir.

Con una agenda tan apretada, las instituciones se afanan para tener controlada la seguridad en cada punto. Es por eso que se han propuesto medidas para facilitar el tráfico y la movilidad en los días y lugares de visita papal. En Canarias la Delegación del Gobierno propondrá al Ejecutivo regional que se suspendan las clases y se permita el teletrabajo para evitar desplazamientos.

Se espera la asistencia de miles de personas a cada uno de los actos programados. De hecho la organización ha habilitado a partir de hoy mismo la preinscripción en la web oficial de la visita conelpapa.es

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