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Bronca política

Feijóo vuelve a criticar la regularización de migrantes que "beneficia a personas con antecedentes policiales" y el Gobierno le corrige, "no es para delincuentes"

Feijóo ha vuelto a reiterar sus críticas a la regularización de migrantes que han provocado una ola de críticas por parte del Gobierno.

Alberto N&uacute;&ntilde;ez Feij&oacute;o

Alberto Núñez FeijóoEFE

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Miriam Vázquez
Publicado:

Bronca política a cuenta de la regularización de migrantes que ha arrancado este jueves. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a criticar la medida puesta en marcha por el ejecutivo aunque ha matizado las declaraciones en las que acusaba al ejecutivo de regularizar migrantes a "granel" incluso con antecedentes penales.

El líder de la oposición precisa ahora que él habló de antecedentes policiales y no penales. En declaraciones a medios tras participar en el Foro Wake Up! España, organizado por El Español, ha insistido en que la norma "improvisada y disparatada" beneficiará a personas que han entrado ilegalmente en España, "aún teniendo antecedentes policiales".

Sus palabras despertaron una ola de críticas desde Moncloa. La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz le replicó que el proceso de regularización extraordinaria "es para personas en situación irregular, no para delincuentes".

Feijóo contesta ahora que "si un Gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales, no debería formar parte de él una persona y menos la portavoz de ese Gobierno". En el Congreso, el líder del PP dijo el miércoles: "El Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante". "Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española que tiene antecedentes policiales y que el Gobierno regularice a este ciudadano no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea".

Saiz le reprochó que sus palabras demuestran "o desconocimiento o mala fe cuando habla de los antecedentes penales" e insistió en que "carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería".

En una entrevista en TVE el ministro Ángel Víctor Torres ha asegurado que lo que se hace es "blanquear una situación que no puede ser en negro ni en B". Además, ha lanzado un mensaje de tranquilidad asegurando que existen "todas las infraestructuras" para poder llevarla a cabo "con plenas garantías".

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