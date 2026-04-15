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Ultra trail

Muere David Parrish mientras intentaba batir un reto solidario en honor a un amigo fallecido

El ultrafondista escocés de 35 años fue hallado muerto durante la noche en una recóndita zona de las Highlands.

El ultrafondista David Parrish durante una carrera

El ultrafondista David Parrish durante una carreraIG @dparrish.runs

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El ultrafondista escocés David Parrish falleció este sábado mientras intentaba batir el récord del Cape Wrath Trail, una de las rutas más exigentes del Reino Unido, que ya había ganado en 2023 y en la que poseía el segundo mejor tiempo histórico.

Parrish trataba de completar en el menor tiempo posible los 376 kilómetros que separan Fort William de Cape Wrath, un desafío al que había añadido un componente solidario.

El corredor buscaba recaudar fondos para financiar rescates de montaña en Escocia en memoria de su amigo Luke Ireland, fallecido en 2014 por hipotermia durante una carrera.

Natural de Dumfries y exmiembro de los Royal Marines, fue hallado sin vida durante la noche en una zona montañosa remota de Kintail, en el noroeste de las Highlands escocesas. La policía ha confirmado que no existen circunstancias sospechosas en su muerte.

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