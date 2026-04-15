Vicente Vallés: "A Trump en Europa solo le queda Abascal, y hasta Vox se lo empieza a replantear"

Hasta hace un tiempo, Vox consideraba que presentarse ante los españoles como un partido trumpìsta le hacía ganar posiciones electorales. Y es posible que tuviera razón. Pero en España puede estar ocurriendo lo mismo que en otros países, y lo mismo que en el propio Estados Unidos: que Trump ha ido tan lejos, que ni siquiera todos sus hooligans son capaces de seguir su ritmo de agresiones bélicas y verbales a cualquiera que le dé la razón al cien por cien.

Abascal ha buscado siempre la compañía de Trump, hacerse fotos con él, asistir a actos en los que estuviera el presidente de Estados Unidos. Y hasta Trump elogió al líder de Vox en público, aunque no fuese capaz de pronunciar su nombre con propiedad.

Ocurría lo mismo con Meloni. Pero la primera ministra italiana ya se ha dado de baja en el trumpismo. Y sin Víktor Orban al frente de Hungría, de momento a Trump en Europa solo le queda Abascal. Y hasta Vox se lo empieza a replantear.

Hoy Vox ha empezado a recular. Antena 3 Noticias ha planteado varias preguntas a la portavoz de Vox en el Congreso. Y entre Trump y Meloni ha elegido a Meloni. Y, por primera vez en público, una dirigente de Vox ha cuestionado las actitudes de Donald Trump. Incluso para Vox es demasiado.

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