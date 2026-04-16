Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, es expulsado definitivamente del partido

El exsecretario general y cofundador, considerado uno de los primeros militantes históricos, ha sido dado de baja por considerar que había cometido una infracción muy grave al negarse a dejar su puesto como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. La orden provenía directamente del Comité Ejecutivo Nacional, que había designado a Arantxa Cabello para sucederle en el cargo.

Desde los orígenes de Vox en 2013, Ortega Smith ha sido una figura central en el partido. Su liderazgo ayudó a transformar una pequeña plataforma en un actor relevante del espectro político español, con un discurso centrado en la soberanía nacional, la crítica al globalismo y la defensa de valores conservadores. No obstante, las relaciones con Santiago Abascal y su entorno se fueron agriando progresivamente.

En noviembre de 2025, perdió la portavocía adjunta en el Congreso. En diciembre, fue excluido de la Ejecutiva, siendo reemplazado por Júlia Calvet, una joven dirigente catalana. Estos ceses parecían parte de un plan para homogeneizar el mensaje y reducir cualquier foco de disidencia. El detonante del expediente ha sido el pulso por la portavocía madrileña. En febrero, Ortega Smith desafió la autoridad del partido al intervenir en el pleno y frustrar el relevo previsto. Esto llevó a su suspensión cautelar de militancia y al inicio de un proceso disciplinario que se ha resuelto con rapidez. El partido argumentó que la desobediencia ponía en riesgo la cohesión interna y la estrategia política general.

Smith asegura que llevará el caso a la justicia ordinaria

Ortega Smith no ha aceptado la expulsión en silencio. En diversas declaraciones, ha hablado de una “guerra sucia” y ha acusado a la cúpula de difamación repugnante. “No voy a tolerar esto y seguiré peleando”, ha reiterado, manteniendo su compromiso con los ideales que lo llevaron a fundar Vox. Su permanencia temporal en las instituciones permite especular sobre posibles recursos que podrían prolongar el conflicto legal y mediático.

Esta expulsión se enmarca en una serie de movimientos que han depurado a disidentes dentro de Vox. Abascal ha impuesto un modelo de partido con mando único, eliminando voces que cuestionaban ciertas decisiones estratégicas. Aunque esto puede fortalecer la imagen de unidad de cara a los votantes, también genera críticas desde sectores que valoran la diversidad interna y el debate abierto.

En Madrid, la ausencia de Ortega Smith como portavoz principal podría modificar las dinámicas de la oposición. Su estilo directo y combativo había sido un sello distintivo del grupo municipal. La reorganización plantea desafíos para mantener el nivel de confrontación con el gobierno local y conservar el apoyo de un electorado que identificaba al expulsado con el espíritu combativo original.

La salida de uno de los fundadores de Vox plantea si el precio de la disciplina es compatible con el espíritu original con el que nació el partido y que atrajo a miles de españoles. Solo los resultados electorales futuros revelarán el verdadero impacto de esta controvertida decisión en un escenario político complejo y competitivo.

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