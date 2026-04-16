Paqui, la mujer de Santos Cerdán, citada esta tarde en el Senado por el caso Koldo

La comisión de investigación del Senado sobre los contratos en pandemia ha citado a declarar este jueves a Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, a quienes miembros de la supuesta trama se referían como 'Paqui'.

La citación, impulsada por el PP, llega después de que, en dos ocasiones, Muñoz remitiera informes médicos para justificar su ausencia. Los populares consideraron una "burla" esa explicación al publicarse fotografías que la situaban en procesiones de Semana Santa y sentada en una terraza. "No nos vamos a dejar tomar el pelo por el 'sanchismo'", advirtió la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, que ha enmarcado la comparecencia en la exigencia de explicaciones al entorno de Pedro Sánchez.

Los senadores pretenden aclarar por qué el nombre de Francisca Muñoz aparece en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionado con gastos cargados a una tarjeta de la empresa Servinabar, una de las sociedades investigadas. En ese documento, al que tuvo acceso Antena 3 Noticias, Muñoz aparece citada como 'Paqui' por investigados en la presuntada.

Aunque no está formalmente investigada por la justicia, el PP insiste en que resulta "imprescindible" recabar su versión sobre el uso de la tarjeta y el vínculo entre las empresas supuestamente asociadas a la trama. En noviembre, el propio Cerdán aseguró que su esposa “no tiene nada que ver” con el caso.

A estas horas, continúa la incógnita de si Muñoz acabará sentándose ante los senadores.

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