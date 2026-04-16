Zarrías pagó 16.000 euros a Leire Díez para que investigara una supuesta implicación de Villarejo en la trama de los ERE

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha declarado como testigo ante el juez que contrató a la exmilitante del PSOE con el fin de que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Detalla que por ese trabajo le pagó 4.000 euros mensuales durante cuatro meses.

Así lo han señalado fuentes jurídicas a Europa Press tras la testifical este jueves de Zarrías ante el juez Arturo Zamarriego, que investiga a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Los populares solicitaron la imputación de Zarrías al apuntar que su empresa podría "haber participado activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas". El PP señalaba, en base a noticias de prensa, que Díez "habría sido formalmente contratada" por esa consultora entre junio y octubre de 2024.

Recibió un 'pendrive' de Díez

El exvicepresidente autonómico ha asegurado que recibió un 'pendrive' de Díez con la información que había recabado relativa a la trama de los ERE, pero que no había sobre Villarejo. Ha entregado al juez la documentación, que ha sido aportada a la causa, aunque en un dispositivo distinto, precisan las fuentes.

Además, según las mismas fuentes, señalan, que la empresa que administraba Zarrías, 'Zaño Sociedad Consultora', se encuentra inactiva desde diciembre del año 2025, una decisión adoptada por asuntos personales en el año 2020.

Díez se presentó como periodista

Una vez terminada su declaración, Zarrías ha atendido a los medios de comunicación que se encontraban frente a los juzgados reconociendo sentirse "francamente satisfecho" con su testifical porque ha tenido la posibilidad de explicar "con detalle" su "relación con Leire Díez". Además, ha explicado que la exmilitante socialista le "entregó el trabajo en 2024" sin "nada que probara que Villarejo había intervenido en el tema de los ERE".

Ha señalado que la conoció en otoño del año 2021 porque le llamó para conocerle y que tuvieron una reunión en la que también estaba Pérez Dolset. "Me dijeron que estaban haciendo un trabajo de investigación para una publicación y que necesitaban, si no tenía inconveniente, que yo le fuera subministrando información sobre el procedimiento", ha precisado.

También ha señalado que quedaron "en una cafetería" y que le dijo "que era periodista y que estaba haciendo un trabajo de investigación". Preguntado por si le dijo que era militante del PSOE, Zarrías ha dicho que lo desconoce, pero que "por supuesto" que no era un encargo del partido. "Aquí no tiene nada que ver el Partido Socialista", ha recalcado.

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