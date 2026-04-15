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Vox sale en defensa de Meloni ante las críticas de Trump: “Son poco comprensibles”

Los de Abascal cierran filas con la primera ministra italiana después de las críticas de Donald Trump a Meloni. “Giorgia Meloni es nuestra aliada y amiga, una de las políticas más valientes”, afirman en Vox.

Vox sale en defensa de Meloni ante las críticas de Trump: “Son poco comprensibles”

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Raúl Marqueta
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En España, Donald Trump ha tenido siempre como aliado a Santiago Abascal y mutuamente se han dedicado todo tipo de elogios. Frente a los ataques directos del Gobierno y la frialdad del Partido Popular, Vox ha sido el socio más fiel del presidente estadounidense de toda la política española.

Pero tras las palabras del presidente estadounidense contra Giorgia Meloni, muy crítico después de que Italia haya suspendido su acuerdo en Defensa con Israel, Vox ha salido a apoyar a la primera ministra italiana. Entre Trump y Meloni, los de Abascal se quedan con Meloni.

Vox se desmarca por primera vez de Trump

Los de Abascal se han desmarcado por primera vez en público de las "poco comprensibles" posiciones, afirman, de Trump. Así lo ha dicho hoy la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ante las preguntas de los periodistas en el Congreso.

Millán ha destacado la “valentía” de Meloni y ha defendido su trabajo al frente del gobierno italiano desde hace ya más de tres años. “Las naciones tienen derecho a proteger su soberanía. Es el deber de todos los presidentes, de cualquier gobierno occidental”, ha reclamado la portavoz de Abascal en la cámara baja.

Mensaje a favor del Papa León XIV

Donald Trump afirma ahora que se "equivocó" sobre lo que pensaba de Giorgia Meloni tras las críticas de la italiana, que considera "inaceptables" sus palabras hacia el papa León XIV. Vox sale en defensa de Meloni y también del papa.

“La misión del Papa León XIV no es someterse a ningún político”, ha asegurado hoy Vox. “El Papa y la Iglesia están para otras cosas. Y los políticos tampoco tienen que controlarlos a ellos”, se reafirma Millán, al tiempo que califica de “poco comprensibles” los vaivenes y posiciones del presidente de Estados Unidos.

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