El Tribunal Supremo rechaza suspender de forma cautelar el decreto de regularización de migrantes

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó al Tribunal Supremo suspender la cautelar del real decreto del Gobierno que permite una regularización extraordinaria de migrantes, pero el alto tribunal ha decidido no aceptar esa petición.

Según un documento judicial al que ha tenido acceso Europa Press, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideran que no existen motivos de urgencia suficientes para aplicar una suspensión inmediata. Y han optado por seguir el procedimiento habitual y dar un plazo de diez días para que el Gobierno presente sus alegaciones.

El miércoles se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto con el que el Gobierno busca regularizar a unas 500.000 personas extranjeras en los próximos meses. La norma ya ha entrado en vigor y desde hoy se pueden presentar las solicitudes correspondientes.

Además, el Supremo ha pedido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que "en el improrrogable plazo" de 20 días "remita el expediente administrativo" relacionado con el decreto, ya que el tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por la asociación Hazte Oír contra esta medida.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica argumenta en su recurso que el decreto excede los límites legales y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".

Así mismo señala que "producirá efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública", tanto en lo relativo "a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia".

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