Isabel Pardo de Vera: "Me gustaría ser política, pero política de verdad, para transformar la sociedad, para enriquecerla"

Isabel Pardo de Vera declaró este miércoles en el juicio por el 'caso Mascarillas' que se celebra en el Tribunal Supremo. La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado está siendo investigada por la presunta contratación irregular de la expareja del exministro en una empresa pública y por posibles irregularidades en adjudicaciones de obra. Tras su cita con el juez ahora asegura en una entrevista en OK Diario que le gustaría dedicarse "a la política para transformar y enriquecer a la sociedad".

Después de lamentar la "tensión" que se vive en la política española en estos momentos: "Estamos en un nivel de tensión insoportable. Nadie aguanta un debate sosegado, la escucha activa no existe". Además, añade: "Creo que la política ahora mismo, salvando algunos casos, no tiene nada que ver con lo que era. A mí me decepciona de manera terrible, porque a mí me gustaría ser política, pero política de verdad. Política para transformar la sociedad, para enriquecerla. Ya lo sé, que un político está mal pagado, pero elige: elige si quieres estar mal pagado, pero quieres de verdad tener poder para transformar la sociedad, o si lo que quieres es el ego, ser el ombligo del mundo. Porque eso no es la política".

"Lo único que se me podría achacar es haber pasado un currículum"

Reiterando lo que dijo ante el juez, Pardo de Vera insiste en la entrevista en que ella no influyó en la contratación de Jesica Rodríguez, expareja del ministro Ábalos. " No hubo esa influencia en la contratación que se me intenta achacar desde el punto de vista de que yo soy la responsable en cuanto presidenta de Adif. Y Adif no es la que contrató: "Yo no tengo competencias en Ineco para la contratación. Lo único que se me podría achacar es haber pasado un currículum a la presidenta de Ineco", argumenta.

Asegura que ella fue la última en conocer la relación sentimental que Jessica y Ábalos mantenían. "Yo debí de ser una de las últimas personas, quizá por mi condición de mujer, en enterarse de que el ministro tenía o había tenido una relación sentimental precisamente con esa persona". Rechaza además la declaración del ex director general de Adif Ignacio Zaldívar. Zaldívar aseguró en el Supremo que fue Ábalos quien intervino en la contratación, pero Pardo de Vera asegura que de esa "llamada" no hay constancia y considera que es "imposible". "Yo no recuerdo que a mí me llamase el ministro. Es más, puedo afirmar que es imposible que el ministro me llamase. En tal caso, me llamaría Koldo, porque el ministro no me va a llamar por una persona que después se supo que tenía una relación sentimental".

"No sabía que se llamaba Aldama"

Sobre Aldama, la ex presidenta de Adif que a ella siempre le sorprendió la presencia del comisionista en el ministerio." Yo no sabía que se llamaba Aldama. Yo sabía que se llamaba Gonzalo Víctor y que varias veces me lo encontraba en el Ministerio y en alguna otra cafetería. Yo pregunté varias veces a qué se dedicaba. Primero me dijeron que era el hermano del escolta, luego que era muy amigo de Koldo, y llegué a pensar que era alguien del partido, alguien afín, o que tenía un restaurante en las Cuatro Torres. Pero esto lo comenté con el señor Ábalos en bastantes ocasiones, porque me resultaba muy raro que una persona ajena al ministerio estuviese en un aula reservada e institucional". Y asegura: "Nunca me pude imaginar que allí se cocía algún tema sucio".

Sobre Santos Cerdán

Preguntada sobre Santos Cerdán reconoció que fue a verla "unas tres o cuatro veces", encuentros que ella enmarca dentro de la normalidad rutinaria.