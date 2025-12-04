Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La ley de multirreincidencia de Junts avanza en el Congreso con el apoyo de PSOE y el PP

El PSOE trata de buscar una reconciliación con Junts tras reconocer sus "incumplimientos" con Puigdemont.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante un pleno en el Congreso de los DiputadosEduardo Parra / Europa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

La reforma penal para incrementar el castigo a la multirreincidencia, impulsada por Junts y que es una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido aprobada este jueves por mayoría en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso tras introducirse media docena de cambios que los independentistas han pactado con PSOE y PP. Sin embargo, socios del Ejecutivo como Bildu y Podemos han rechazado esta reforma.

Esta proposición de ley, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo de 2024 y fue considerada seis meses después, pero fue guardada durante meses en un cajón prorrogando cada semana el plazo de presentación de enmiendas parciales.

En marzo de este año se presentaron al fin las enmiendas, pero entró nuevamente en hibernación, debido a que los socios de izquierda del Gobierno comunicaron su disconformidad con la reforma, que en cambio sí solicitaba el PP.

El PSOE cede tras la ruptura de Junts

Un mes después del anuncio de la ruptura del diálogo por parte de Junts, el PSOE decidió acceder a retomar la tramitación y este jueves ha sido discutida en la ponencia de la Comisión de Justicia, que se reúne a puerta cerrada.

El PSOE trata de buscar una reconciliación con Junts que permita salvar la legislatura. Este es un gesto dentro de una estrategia del Gobierno al reconocer sus "incumplimientos" con Puigdemont y al conjurarse para encontrar una solución lo antes posible.

En la ponencia se han introducido media docena de enmiendas transaccionales que Junts ha pactado con el PSOE, dos de ellas, y también con el PP, las otras cuatro, según han trasladado fuentes parlamentarias a Europa Press .

La redacción restante ha sido aprobada por mayoría, aunque no unanimidad, ya que por lo menos Bildu y Podemos han votado en contra de las reformas. Sumar y ERC se reservan su voto para la comisión. El PNV y Vox han facilitado por su parte el apoyo al informe.

El siguiente consiste en debatir el informe de la ponencia en la Comisión de Justicia, ya en sesión pública, que se estima para la semana del 17 de diciembre. Y de ahí irá al próximo Pleno del Congreso, ya sea en enero o en febrero al reanudarse.

