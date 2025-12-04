Anticorrupción alerta al juez que el hermano de Koldo García tiene un móvil con "información relevante"

La Fiscalía Anticorrupción ha avisado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' de que en el teléfono móvil perteneciente a Joseba García, hermano de Koldo García, contiene "información relevante". El aviso se produce dentro de la pieza separada de entradas y registros del procedimiento.

'Europa Press' ha tenido acceso a una providencia donde el magistrado, Ismael Morena, explica que Anticorrupción le remitió un oficio donde se indica que el dispositivo "contenía información relevante para la investigación". Además, el juez señala que los datos están "pendientes de ser analizados" y "a la espera de recibir el informe correspondiente".

Joseba García es uno de los investigados del 'caso Koldo'. En sus declaraciones arremetió contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la cual acusó de haber hecho una lectura "arbitraria y selectiva" de sus movimientos económicos para concluir que el incremento de su patrimonio se debe a una actuación común de la familia para ocultar el mismo.

Sin embargo, un testigo aseguró en el Tribunal Supremo que llegó a entregar al hermano de Koldo García hasta 20.000 dólares en efectivo. La entrega habría tenido lugar en Republica Dominicana, supuestamente por orden de un socio del empresario Víctor de Aldama, también investigado como presunto conseguidor de la trama.

Así lo plasmaron en el informe de la UCO, donde precisa que estos pagos se habrían producido durante dos viajes de Joseba García en 2021: uno entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, y otro del 13 al 16 de diciembre. En su declaración en el Supremo reconoció haber viajado al país caribeño, aunque por motivos que no estarían relacionados con la trama. Justificó que el viaje fue por "placer", para conocer en persona a la mujer con la que mantenía contacto.

Unos papeles para Aldama

Es más, explicó que en su estancia le pidieron pasar a "saludar" a la testigo y que esta le entregó unos "papeles" con Aldama como destinatario. Según la versión del hermano de Koldo, al regresar a España los entregó ,sin abrirlos, al chófer del empresario, con el que se vio varias veces porque le estaba comprando un coche, aseguró.

Aunque su nombre también apareció en otra persona investigada del caso: Jéssica Rodríguez. La expareja de José Luis Ábalos declaró ante el Supremo que su contratación en empresas públicas se produjo por su relación con Joseba, ya que tenía relación con otras compañías.

