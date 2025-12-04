Crece el malestar dentro del PSOE por las denuncias contra Francisco Salazar que fueron ignoradas

Hace cinco meses, en el mes de julio, que dos militantes del PSOE dejaron en el buzón interno del partido dos denuncias contra Paco Salazar, una persona de confianza de Pedro Sánchez y exmilitante del PSOE. La noticia se conoció cuando Salazar iba a ser el sucesor de Santos Cerdán como secretario de organización.

El tiempo ha pasado y se pensaba que el PSOE había puesto en marcha una investigación interna. Pero no ha sido así, sino hasta que el 'diario.es' ha publicado más denuncias, es decir, en diciembre. Las preguntas surgen y, de momento, nadie del entorno socialista explica por qué no activaron sus mecanismos contra el acoso sexual en el momento de la denuncia.

El protocolo era el siguiente: la orden, que le correspondía dar a Sánchez, debía vehicularla la secretaria de organización Rebeca Torró, y la investigación corría a cargo de Pilar Bernabé, secretaria de igualdad socialista. Esta ha reconocido que han detectado el problema y que "hemos puesto la solución y vamos a seguir haciéndolo. La Comisión resolverá tal y como está aprobado en el protocolo que tiene el PSOE".

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha asegurado que "el respeto a las mujeres y la lucha contra la violencia es una prioridad del PSOE": "Por eso a todos nos alarma que haya tiempo más largos y que se provoquen ciertas situaciones donde las víctimas se sientan indefensas". Además ha señalado que "hay partidos que no tienen protocolos y nunca hacen nada cuando se encuentran una situación similar a la que nosotros hemos enfrentado".

Aunque dentro del partido, hay otras voces que siguen esperando explicaciones. Es el caso de Andrea Fernández, portavoz de la Comisión de Igualdad del PSOE en el Congreso: "Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes sobre lo que está sucediendo y desde luego que me encuentro disgustada y muy dolida". Y no ha querido hacer valoraciones cuando los periodistas le han preguntado sobre la reunión entre la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y Francisco Salazar.

Quien sí ha sido muy crítica con lo que ha hecho su partido es Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía: "No puede pasar que durante 5 meses se queden denuncias de mujeres en el limbo". Y pide que se depuren responsabilidades: "Esas dos mujeres que han dado el paso de denunciar de poner sus miedos en las manos del PSOE, pues tiene que responder y esta negligencia, voluntaria o involuntaria, se tiene que aclar y responsabilizar quien lo haya hecho".

A pesar de las críticas dentro de Ferraz, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la actuación del PSOE afirmando que "ha vuelto a actuar con contundencia, el PSOE en los últimos meses ha puesto en marcha nuevos protocolos".

El caso a Fiscalía

En la misma línea la delegada del Gobierno de Asturias, Adriana Lastra, ha pedido que el caso se eleve a los tribunales "de manera inmediata", ya que se si "estamos hablando de violencia contra las mujeres", hay que "ponerlo en conocimiento de Fiscalía".

Sin embargo, se conoció que cuando Salazar dejó sus cargos siguió asesorando al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, una información que ha sido desmentida por la portavoz del PSC, Lluisa Moret: "Actualmente el PSC no tiene ningún tipo de relación contractual ni de ningún tipo con el señor Salazar ni para asesoramiento ni para ningún otro tipo de servicio directamente vinculado con el PSC".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.