Vicente Vallés, sobre los pagos en efectivo del PSOE: "El juez quiere saber quién cobró, cuánto y de dónde salió ese dinero"

El mandato de Pedro Sánchez como presidente del gobierno empezó en 2018, como fruto de una sentencia judicial, que consideraba al Partido Popular como partícipe a título lucrativo, por una cantidad de 245 mil euros, por actos sufragados por la trama Gurtel en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

La sentencia acreditó que había una caja B en el PP, aunque no era eso lo que se enjuició en aquella causa concreta. Pero la financiación irregular del partido quedó al descubierto.

Hace meses, el Tribunal Supremo inició una investigación sobre las andanzas de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. No tenía nada que ver con una supuesta financiación irregular del PSOE, hasta que un informe de la UCO demostró que se realizaban pagos en metálico.

La sospecha fue mayor cuando los responsables de aquellos pagos en efectivo comparecieron ante el juez, y no fueron capaces de dar una explicación verosímil.

Aún no se puede hablar con propiedad de una sospecha de financiación ilegal. Pero el juez quiere saber quién cobró en efectivo, cuánto cobró, y de dónde salió ese dinero. Considera que son hechos de "enorme gravedad". Y quiere que se lo aclaren bien.