Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Opinión

Vicente Vallés, sobre los pagos en efectivo del PSOE: "El juez quiere saber quién cobró, cuánto y de dónde salió ese dinero"

La sospecha fue mayor cuando los responsables de aquellos pagos en efectivo no fueron capaces de dar una explicación verosímil.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre los pagos en efectivo del PSOE: "El juez quiere saber quién cobró en efectivo, cuánto y de dónde salió ese dinero" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Vicente Vallés
Publicado:

El mandato de Pedro Sánchez como presidente del gobierno empezó en 2018, como fruto de una sentencia judicial, que consideraba al Partido Popular como partícipe a título lucrativo, por una cantidad de 245 mil euros, por actos sufragados por la trama Gurtel en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

La sentencia acreditó que había una caja B en el PP, aunque no era eso lo que se enjuició en aquella causa concreta. Pero la financiación irregular del partido quedó al descubierto.

Hace meses, el Tribunal Supremo inició una investigación sobre las andanzas de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. No tenía nada que ver con una supuesta financiación irregular del PSOE, hasta que un informe de la UCO demostró que se realizaban pagos en metálico.

La sospecha fue mayor cuando los responsables de aquellos pagos en efectivo comparecieron ante el juez, y no fueron capaces de dar una explicación verosímil.

Aún no se puede hablar con propiedad de una sospecha de financiación ilegal. Pero el juez quiere saber quién cobró en efectivo, cuánto cobró, y de dónde salió ese dinero. Considera que son hechos de "enorme gravedad". Y quiere que se lo aclaren bien.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El juicio al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo se pospone al 28 de mayo

El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez

Publicidad

España

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre los pagos en efectivo del PSOE: "El juez quiere saber quién cobró, cuánto y de dónde salió ese dinero"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofrece un discurso durante la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de estar "perdiendo la dignidad" por "implorar" a Junts: "Es una comedia"

Las memorias de Juan Carlos I

Los 5 titulares que deja 'Reconciliación', el libro de memorias del rey Juan Carlos I

Íñigo Errejón
Querella

Un juez admite la querella de Iñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por acusarle de extorsionar a testigos

El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control en el Congreso tras la renuncia de García Ortiz
Situación legislatura

Moncloa no convence a Junts con su última oferta para sostener la legislatura

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite
Túnel Belate

Chivite cesa al director de Obras Públicas tras el informe del túnel de Belate

El Gobierno Foral asegura que implementará mejoras en la gestión de las obras tras el informe de la Intervención General.

Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona en España, y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte
Caso Koldo

El Supremo prohíbe salir del país a dos ex altos cargos de Acciona por presuntos amaños de obras públicas

Ambos han declarado este miércoles en el Supremo en calidad de investigados. Otro ex alto cargo ha sido citado para el día 15.

El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez

El juicio al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo se pospone al 28 de mayo

Sede del PSOE

La Audiencia Nacional reitera al PSOE que debe presentar los pagos en metálico de 2017 a 2024 "con independencia del destinatario"

Memorias del Rey emérito

Llegan a España las memorias del Rey emérito: hoy se publica 'Reconciliación'

Publicidad