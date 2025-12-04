Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Audiencia de Madrid rechaza que el juez Peinado investigue al delegado del Gobierno en Madrid por el caso Begoña

La Audiencia Provincial corrige al magistrado y le emplaza a exonerar al delegado del Gobierno en Madrid al no ver "el más mínimo indicio" de que tuviera que controlar la actividad de la asesora de Begoña Gómez.

Juan Muñoz
Publicado:

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que el juez Peinado, que instruye la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, investigue al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presunta malversación.

El juez Peinado dictó en mayo la decisión de investigar a Francisco Martín por su posible participación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, así como el conocimiento sobre el trabajo que esta desempeñaba, cuando Martín todavía era secretario general de la Presidencia.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia de Madrid han estimado los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los de la propia Begoña Gómez, así como el de su asesora, para corregir la decisión del juez Peinado y exonerar al delegado del Gobierno en Madrid.

Los magistrados no ven "el más mínimo indicio"

La principal razón que ha motivado la resolución de la Audiencia Provincial es que los magistrados no ven "el más mínimo indicio" de que Francisco Martín tuviera que controlar la actividad que llevaba a cabo la asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

Tampoco ven indicios de que el delegado del Gobierno en Madrid participase en una presunta desviación de las funciones que cumplía Cristina Álvarez. Los magistrados recuerdan al juez que instruye la causa que admitió la querella contra Francisco Martín por presunta malversación, pero rechazó imputarle por tráfico de influencias y prevaricación.

Desde la Audiencia recuerdan al juez Peinado que la investigación debe centrarse en si Álvarez sobrepasó sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez a través de la "desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

