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CRISIS CUBA

Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn y Clara López, entre otros, apoyan un convoy que lleva ayuda humanitaria a Cuba

El convoy llevará a Cuba más de 20 toneladas de productos de higiene, medicamentos y alimentos mediante barcos por el Caribe y vuelos de carga procedentes de diversos puntos del mundo.

El exvicepresidente segundo del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias

El exvicepresidente segundo del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo IglesiasEfe

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Miriam Vázquez
Publicado:

En medio del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde Washington a Cuba, el próximo 21 de marzo zarpará un convoy humanitario hacia la isla, apoyado de varios políticos de izquierdas como el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn o la exministra de Trabajo colombiana Clara López.

El convoy llevará a la isla más de 20 toneladas de productos de higiene, medicamentos y alimentos mediante barcos por el Caribe y vuelos de carga procedentes de diversos puntos del mundo, como México Estados Unidos, Argentina, Reino Unido o Francia, entre otros países.

La iniciativa recibe el nombre de 'Nuestra América, Convoy a Cuba' y cuenta con otros nombres conocidos como los del portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, el líder sindicalista estadounidense Chris Smalls, la colombiana María Fernanda el estadounidense Hasan Piker o el grupo irlandés de rap Kneecap.

Trump quiere "tomar" Cuba

Donald Trump esta misma semana expresaba que para él sería un "honor" "tomar" Cuba. Un periodista preguntó al presidente estadounidense durante un acto en la Casa Blanca si la estrategia con Cuba sería similar a aplicada en Venezuela o Irán. "No puedo decirte eso. Ellos están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

A continuación dijo: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba". "Ese sería un gran honor". Ante la pregunta de un periodista para que profundizara sobre ese "tomar" el presidente replicó: "Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad". "Son una nación muy debilitada ahora mismo".

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