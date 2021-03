Las frases de Isabel Díaz Ayuso, expresidenta de la Comunidad de Madrid, durante su legislatura no dejan indiferentes. Una de sus frases más comentadas fue sobre el coronavirus. "Por eso se llama COVID-19, porque es 'coronavirus, diciembre, 19'" llegó a afirmar Ayuso sobre la enfermedad, surgida en Wuhan en 2019.

De acuerdo a la explicación de la OMS, el nuevo nombre se toma de las palabras "corona", "virus" y disease (enfermedad en inglés), mientras que 19 representa el año en que surgió (el brote se informó a la OMS el 31 de diciembre de 2019).

"IFEMA nos ha demostrado que en los hospitales que tienen techos altos los pacientes sanan muy bien" afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el hospital provisional montado en el recinto ferial de Madrid ante la saturación de los hospitales en la capital durante la primera ola de la pandemia de coronavirus.

Isabel Díaz Ayuso también se he referido en numerosas ocasiones a las restricciones y medidas en las comunidades autónomas para frenar el avance de la pandemia de la COVID-19. En una de sus intervenciones afirmó que "Ni estados de alarma, ni confinamientos. Hay que aprender a convivir con el virus".

Y sobre el confinamiento y el cierre de la hostelería en Cataluña, la presidenta madrileña se expresó de esta manera: "Es un delito, en Cataluña, con el clima que tenéis, tenerlo todo cerrado, tener a la gente en sus casas". También comparó el nuevo hospital Zendal con TV3: "Los nacionalistas se gastan sólo en la TV3 303 millones de euros al año, lo que equivale a tres Zendales".

Durante los debates en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso comparó la boca de Mónica García, de la formación política Más Madrid, con la curva epidemiológica: "La curva (epidemiológica) es el reflejo de la curva de su boca: mustia".

Otro momento destacado fue por motivo de los menús para niños de familias vulnerables en Madrid: "No creo que los niños que están en sus casas confinados, y jartos de estar ahí, tengan que aguantar los menús que les pondrían sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada”.

Y sobre España, Isabel Díaz Ayuso se hizo un pequeño lío: "Madrid es España. Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es, si no es España? No es de nadie porque es de todos". Ayuso también tuvo palabras para Juan Carlos I: "No todos somos iguales ante la ley. El rey Juan Carlos no es como usted".

Otra de las frases de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido sobre los contagios de coronavirus. "Los contagios se dan sobre todo en los distritos del sur, entre otras cosas por el modo de vida que tiene nuestra inmigración y por la densidad de esos distritos". "Si aprietas demasiado a los restaurantes y bares, al final el contagio se va a las casas. Los ciudadanos al no poder fumar, al no entender las normas, acaban yéndose a las viviendas".