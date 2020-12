Isabel Díaz Ayuso, a los independentistas catalanes: "Sólo en TV3 se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a tres zendales"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a advertir a las fuerzas independentistas en Cataluña que Madrid no va a subir los impuestos y ha puesto en evidencia el gasto que realiza el independentismo catalán cada año en comparación con lo que ha costado el Hospital Isabel Zendal.

"Los nacionalistas gastan al año 1.700 millones en acciones independentistas, sólo en la TV3 se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a tres zendales. A ver si es el independentismo el que roba y a ver si queda claro que en Madrid no vamos a subir los impuestos y menos para pagarles el negocio", ha advertido Ayuso.

"Le tiene que estar yendo muy mal al independentismo catalán para poner a Madrid en el objeto de todas sus iras y culpabilizando a los madrileños después del año que han vivido. Después de la tragedia que se ha vivido en esta comunidad, después del zarpazo económico que se han llevado las clases medias, los comerciantes, la hostelería y todos ellos", ha asegurado Díaz Ayuso.

"Que tengamos que estar escuchando estas cuestiones es de una gran mezquindad. Por más que se suban los impuestos en Madrid no le va a ir mejor a Cataluña. No va a ir mejor porque ese dinero no va a llegar a la sociedad catalana. Ese dinero se va a quedar por el medio, se lo van a quedar los independentistas que son un simple negocio", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.