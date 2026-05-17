Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Granada

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Cuántos diputados se eligen en Granada para el Parlamento de Andalucía

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 13 de ellos en la provincia de Granada.

En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:08 Andalucía

Granada DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos ANDALUCISTAS-PA 0 0 0 JUFUDI 0 0 0 PCTE 0 0 0 IZAR 0 0 0 PorA 0 0 0 PSOE-A 0 0 0 PCPA 0 0 0 SALF 0 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA 0 0 0 PP 0 0 0 NA 0 0 0 FE de las JONS 0 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 0 VOX 0 0 0 PACMA 0 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -59.6 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Granada

El PP ganó las elecciones en Granada y obtuvo 6 escaños, 3 más de los que sacó en las anteriores elecciones de 2018.

Esto supuso el 42% de los votos en esta provincia.

Por su parte, el PSOE sacó 4 escaños, los mismos que obtuvo en las elecciones andaluzas de 2018, con el 25% de los votos.

Finalmente, Vox subió de 1 a 2 escaños con un 15% de todos los votos emitidos en la provincia de Granada.

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