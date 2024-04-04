Elecciones País Vasco
Todos los candidatos de las elecciones del País Vasco
Estos son los líderes políticos que se presentan a los comicios del próximo 21 de abril.
Publicidad
Las elecciones del País Vasco están a la vuelta de la esquina. El Parlamento Vasco renueva sus escaños el próximo 21 de abril y las candidaturas ya se han constituido el pasado 26 de marzo. Hasta 14 formaciones políticas se han presentado en esta carrera electoral y algunos de los candidatos han variado desde anteriores comicios de 2020.
Los 1.795.206 ciudadanos de Euskadi están llamados a las urnas para elegir a su próximo lehendakari y a los 75 escaños del Parlamento Vasco. Estos se dividen de forma equitativa entre las tres provincias del territorio: Álava (Araba), Vizcaya (Bizkaia) y Guipúzcoa (Gipuzkoa).
Los candidatos principales son los siguientes: Imanol Pradales (PP), Pello Otxandiano (EH Bildu), Eneko Andueza (PSE-EE), Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-AV), Javier de Andrés (PP), Amaia Martínez (Vox) y Alba García (Sumar12).
Además, estas son las listas de las diferentes formaciones según la provincia:
Gipuzkoa
EH Bildu
01.– NEREA KORTAJARENA IBAÑEZ
02.– ARKAITZ RODRIGUEZ TORRES
03.– ITZIAR MURUA URIA
04.– ANDER GOIKOETXEA ARANA
05.– LORE MARTINEZ AXPE
06.– JOSU AZTIRIA URTARAN
07.– REBEKA UBERA ARANZETA
08.– AYEM OSKOZ URRUTIKOETXEA
09.– GARIKOITZ MUJIKA IRIONDO
10.– ERAITZ SAEZ DE EGILAZ RAMOS
11.– XABIER LUQUE ASTIGARRAGA
12.– SUSANA SANZ HUETE
13.– GILEN GARCIA BOYRA
14.– GARAZI LOPEZ DE ETXEZARRETA AUZMENDI
15.– JOKIN BERGARA EGUREN
16.– LAIDA BEGIRISTAIN APAOLATZA
17.– ZORION ORTIGOSA ARRUTI
18.– ARRITOKIETA «ARRITXU» IRIBAR EGAÑA
19.– TASIO ARRIZABALAGA AZPIROZ
20.– ANUSKA ESNAL OLIDEN
21.– MIKEL OSINALDE MELCHOR
22.– OLAIA MATXAIN GALFARSORO
23.– MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR
24.– MADDALEN IRIARTE OKIÑENA
25.– ARNALDO OTEGI MONDRAGON
PNV
01.– BAKARTXO TEJERIA OTERMIN
02.– MARKEL OLANO ARRESE
03.– MARIA EUGENIA ARRIZABALAGA OLAIZOLA
04.– OLATZ PEON ORMAZABAL
05.– MARKEL ARANBURU BARTAU
06.– XABIER BARANDIARAN IRASTORZA
07.– ELENA LETE GARCIA
08.– AITOR URRUTIA OIANGUREN
09.– GARIKOITZ MENDIZABAL ETXEBERRIA
10.– MARIA JOSE «MARIJO» ETXEGOIEN ARZUAGA
11.– ANE GIL IZAGIRRE
12.– JON ANDER AZPIROZ OTEGI
13.– ARANTZAZU ROJO GOMEZ
14.– AITOR IRIONDO UNAMUNZAGA
15.– EVA JUEZ GARMENDIA
16.– MIREN LETAMENDIA BELLOSO
17.– XABIER EIZAGIRRE AIZPURUA
18.– IOSU MUGIKA GARMENDIA
19.– ELIXABETE MURUA MINDEGIA
20.– AITOR URIONDO USANDIZAGA
21.– LORETO OSA OCON
22.– AGURNE JULDAIN ALCALDE
23.– IOSU EZKURDIA SANTAMARIA
24.– XABIER OTXOA MUÑOZ
25.– IVAN IRIONDO AXPE
PSE
01.– DENIS ITXASO GONZALEZ
02.– SUSANA CORCUERA LEUNDA
03.– MARIA ARRATE (MIREN) GALLASTEGUI OYARZABAL
04.– MIGUEL ANGEL PAEZ ESCAMENDI
05.– SUSANA GARCIA CHUECA
06.– RICARDO CRESPO RUBIO
07.– ITXASO ASENSIO CURIEL
08.– SERGIO JAVIER ALZAGA
09.– MAIDER LAINEZ LAZCOZ
10.– ALEX GONZALEZ DUQUE
11.– SANDRA CASTELO FRANCO
12.– INAXIO ILLARRAMENDI LIZARRETA
13.– MARIA ALMUDENA DE LA TORRE FERNANDEZ
14.– OSCAR VALBUENA PASCUAL
15.– NURIA FERNANDEZ CASTRILLO
16.– JOSE ANGEL RODRIGUEZ MEDINA
17.– LORE SUAREZ LINAZASORO
18.– JOSE ANTONIO SANCHEZ ALMARAZ
19.– IDOYA SARASQUETA ARAMBURU
20.– JAIME DIEZ ESTEVEZ
21.– JANIRE IGOA MERINO
22.– JOSE ANGEL SANCHEZ GALLARDO
23.– EVA ALVAREZ ATANES
24.– ARITZ MURUA ACHA
25.– IGNACIO MARIA (IÑAKI) ARRIOLA LOPEZ
Partido Popular
01.– MURIEL LARREA LASO
02.– JOANA ARCE GOROSTIDI
03.– ADRIAN ORTUÑEZ ZAPARDIEZ
04.– JAVIER CRISTOBAL DE SANDE
05.– MARIA MANRIQUE MENDIA
06.– JON ECHEVERRIA FRANCO
07.– JOSE LUIS HERRADOR GUTIERREZ
08.– ANTONIO VICENTE ZUBICOA
09.– VANESA VELEZ DE PABLOS
10.– MARIA BOTEJARA SAMPEDRO
11.– MARIA GARRAPIZ RIVAS
12.– JORGE MOTA IGLESIAS
13.– JOSE JAVIER BARCAIZTEGUI MARTINEZ-AVIAL
14.– CARMEN BLASCO ZUASTI
15.– GUILLERMO SANCHEZ-BERRA QUINTANA
16.– AMPARO DE ORBE PINIES
17.– MANUEL PALACIO DE UGARTE
18.– MARIA PILAR SEGURA SANZ
19.– BORJA COROMINAS FISAS
20.– MIRIAM LAGO IRIGOYEN
21.– MIKEL LEZAMA ZUBELDIA
22.– MILA URIZAR ARANZETA
23.– CARLOTA SANZ MARTINEZ
24.– JOSE LUIS ARRUE PINTO
25.– MARIA PILAR ELIAS ZABALA
PODEMOS-AHAL DUGU – ALIANZA VERDE
01.– DAVID SOTO RODRÍGUEZ
02.– MIREN ECHEVESTE LACOMBE
03.– ANDER JIMÉNEZ CAVA
04.– MAITE GARTZIA ONTIVEROS
05.– THANIA PAZOS GONZALO
06.– YOLANDA MARTÍN MARCOS
07.– VICTOR JOSÉ LASA BRIZ
08.– MARÍA VALIENTE GONZALEZ
09.– ENRIQUE MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ
10.– MARÍA EUGENIA LOPEZ MUÑOZ
11.– EVARISTO RODRIGUEZ RABANO
12.– BEATRIZ GARCÍA-RODRIGO AMEZTOY
13.– KAREN ORTIZ DE GUINEA GARCÍA
14.– JOSE MARIA IPARRAGUIRRE BALDA
15.– MARIA ANGELES GARCÍA CALLE
16.– JOSE ANTONIO (TXITXO) DÍAZ ESCANO
17.– MARIA RODRIGUEZ BARREÑA
18.– WESLEY ARITZ CORSITTO AGUIRRE
19.– SILVIA ALARCÓN GARCIA
20.– MARIA DEL CARMEN ARRUABARRENA PEREZ
21.– MARCELINA MARTIN BARROSO
22.– GREGORIO BARCINA PRADOS
23.– MARIA ISABEL FERNANDEZ PEJENAUTE
24.– MARIA LUISA GARCIA CALLE
25.– FRANCISCO JAVIER BUSSELO ORTEGA
POR UN MUNDO MAS JUSTO-BIDEZKO MUNDURANTZ
01.– IRATXE HERNÁNDEZ SIMÓN
02.– JESUS BARCINA BURGUI
03.– MARÍA ROSARIO ALONSO AMIGOT
04.– JOSÉ MANUEL CORCUERA MIRANDA
05.– HENAR FÁTIMA GUTIÉRREZ MAYO
06.– AGUSTÍN MARTÍNEZ BARBARA
07.– MIREIA ALAÑA HEREDERO
08.– JOSÉ LUIS ETXEBERRIA SÁNCHEZ
09.– NIDIA GONZÁLEZ OLAYA
10.– GALDER ABOS MENDIZÁBAL
11.– MARÍA IRACHE BUSTINZA VIVANCO
12.– CARLOS COLINO LLAMAS
13.– MARÍA JESUS GARRIDO LÓPEZ
14.– ROBERTO CARLOS CORONADO SÁNCHEZ
15.– ZAIDA DUEÑAS RODRÍGUEZ
16.– MIGUEL HIDALGO TRUEBA
17.– LEIRE CALLE DE LA TORRE
18.– JOSÉ ANTONIO ALARCÓN FERNÁNDEZ
19.– PATRICIA SÁENZ NOVALES
20.– ENRIQUE GARCÍA SANCHO
21.– LEIRE MARTINEZ CARRILLO
22.– JESUS MANUEL VICARIO RUIZ
23.– SILVIA HOJAS MARTÍNEZ
24.– JUAN LUIS LIJÓ SANCHO
25.– IRATXE ARRIEN BARRUETABEÑA
ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACIOS
01.– DANIEL LIZARRALDE AGUIRRE
02.– AMAIA LARREA LORÁN
03.– DIEGO CEA MAUDO
04.– MARIA YOLANA FERNANDEZ CALERO
05.– LUIS GARCIA MOLINA
06.– SARA ROTETA URESBERUETA
07.– ANDONI GARCIA LÓPEZ
08.– GLORIA DE LA PARRA AMORENA
09.– JAIRO DEL OLMO JIMÉNEZ
10.– ADRIANA MARTINEZ DE LIZARDUY AYALA
11.– AITOR PICABEA LAMUEDRA
12.– ELVIRA CANDELARIA GARCIA VIDALES
13.– JOKIN BIAIN ARAQUISTAIN
14.– SAMANTA GARCIA LOPEZ
15.– ANDONI PICABEA LAMUEDRA
16.– ROSA MARÍA GARCÍA MOLINA
17.– PEDRO IGARZABAL ARRATIBEL
18.– MARIA ASUNCIÓN LOPEZ MIGUEL
19.– VILMAR FERNANDEZ HERRERO
20.– MARIA DEL MAR RODRIGUEZ CALVILLO
21.– JORGE JUAN ARTERO HIDALGO
22.– ROSA MARÍA MARTÍN VICENTE
23.– CESAR RUEDA LIZARRALDE
24.– NURIA RIBES OLARTE
25.– AGUSTIN RAMOS ACOSTA
VOX
01.– ANDRES PARAMIO JUNQUERA
02.– MARÍA DEL MAR MARTIJA SÁNCHEZ-GUARDAMINO
03.– IÑIGO AROCENA FERNÁNDEZ
04.– ALEJANDRA MORENO MIGUEL
05.– EDUARDO RUBIO GASTÓN
06.– SAIOA RETENAGA MORENO
07.– SEBASTIÁN SANTAMARINA RODERO
08.– MARTA SEGOVIA GIL
09.– ÁLVARO PALACIOS ACHAERANDIO
10.– ANA ISABEL CARO ROQUE
11.– EMILIO JOAQUÍN VALCARCEL MORENO
12.– MARÍA ASUNCIÓN LACOMBA MANGE
13.– ANTONIO LOURIDO GONZÁLEZ
14.– IONELA NEGRESCU CARAMAN
15.– BRUNO RODRÍGUEZ GALARRAGA
16.– MARÍA ISABEL LUNA PAZ
17.– GORKA TEJADA GOIKOCHETA
18.– MARÍA DE HURDES DE LAS PEÑAS RIVERO
19.– ADRIÁN MANUEL PÉREZ CALVO
20.– MIREN NEKANE GARMENDIA MENDIZÁBAL
21.– JOSE ANDRES PAZOS SANTAMARIA
22.– CAROLINA SCARPETTA RAMIREZ
23.– YON ORTUÑO ARIZALETA
24.– ELSA MARÍA DEL RÍO LAMAS
25.– JOSÉ MARÍA LÁZARO GERARDO
PACMA
01.– ASIER ESPARZA BILLALABEITIA
02.– JOSE ANTONIO ARRIETA EGURROLA
03.– MAIDER CENITAGOYA ALCELAY
04.– NATALIA FIGUEROA SAVIDÁN
05.– AINHOA DIEZ HERNÁNDEZ
06.– SERGIO ADOLFO RODRÍGUEZ VITTA
07.– MARÍA PILAR CERVERA PASCUAL
08.– SARA GARCÍA PÉREZ
09.– MARÍA PILAR ROMERA DÍEZ
10.– MARCOS SANTIAGO EGUREN
11.– DANIEL JIMENEZ CERVERA
12.– NAHIA ESPARZA ALEJOS
13.– ALBERTO CARRACELAS RODAS
14.– MARÍA MÓNICA GARCÍA CEBERIO
15.– ISABEL MÉNDEZ DURÁN
16.– MARÍA PILAR JULIA OTEGUI SERRANO
17.– ALFONSO PÉREZ HERNÁNDEZ
18.– JOSEBA IMANOL JIMENEZ CERVERA
19.– MAY MARTINEZ GAMERO
20.– AINHOA VARONA AGUT
21.– LUIS MIGUEL GONZÁLEZ LASCURAIN
22.– JOSE ANGEL SERRANO OTERO
23.– MIKEL ELOSEGUI ALTUBE
24.– ELENE CEPEDA ARZUAGA
25.– MIGUEL ANGEL SENOSIAIN ANTIA
IZAN
01.– MARIA TERESA LOPEZ DE MUNIAIN SOLAR
02.– JUAN ANTONIO VADILLO QUEREJETA
03.– PILAR MARRODAN ORIVE
04.– MIREN JOSUNE SUQUIA MUÑOZ
05.– MANUEL REGUEIRO MENDEZ
06.– CRISTOBAL ARRIBILLAGA ASKASIBAR
07.– MARIA LUZ DE PRADO CAÑUETE
08.– GUILLERMINA GARCIA-VAQUERO SALAZAR
09.– SARA GOMEZ SANTAS
10.– ARKAITZ IRASTORZA EMBIL
11.– FRANCISCO JAVIER GARCIA ALVAREZ
12.– FRAN URKIDI MUGURUZA
13.– OSCAR MARTINEZ RODRIGUEZ
14.– DAVID ERRASTI URRUTIA
15.– JUAN JOSE MAHAVE CAPELLAN
16.– JAIONE IGLESIA LASA
17.– MARIA MERCEDES ZUZUARREGUI RODRIGO
18.– JAIONE ZUBELDIA TELLECHEA
19.– MARIA EUGENIA SOLORES CLEMENTE
20.– DIANA SANTOS BLANCO
21.– SUSANA BEATRIZ BASABILVASO PAGGI
22.– MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ
23.– XABIER GARBIZU ISASA
24.– MARIANO GARCIA BARRIGA
25.– MARIA TERESA MARRODAN ORIVE
SUMAR
01.– ANDEKA LARREA LARRONDO
02.– LORENA VICIOSO ADRIA
03.– JUAN LUIS ITURRIA GALLEGO
04.– PATRICIA RODIÑO PIJUAN
05.– MONICA MONTEAGUDO CASAS
06.– JUAN LUIS MERINO SANABRIA
07.– GARBIÑE SANTA COLOMA IBAÑEZ
08.– SANTIAGO JIMENEZ USSIA
09.– ALEJANDRO DEL POZO MATE
10.– ALBERTO BEZUNARTEA FERNANDEZ
11.– ANA SAN ROMAN ABETE
12.– ARANTZA GONZALEZ GARCIA
13.– JORGE HINOJAL SOTOMAYOR
14.– BLANCA MERCHAN ROPERO
15.– CIRA CARBAJO MARDONES
16.– OROITZ AGUIRRE IMAZ
17.– JOSE MANUEL FERRADAS FREIJO
18.– IBON LOPEZ MARTIN
19.– MONICA MORA RELUZ
20.– INES MARIA BENITEZ LOZANO
21.– JOSE ANTONIO PEDRAZO SIERRA
22.– ANA DE BENITO SANZ
23.– ANGEL MARIA GARCIA MARTIN
24.– JUAN CARLOS MARTIN QUICIOS
25.– ISABEL SALUD ARESTE
Bizkaia
PNV
01.– IMANOL PADRALES GIL
02.– MAITANE IPIÑAZAR MIRANDA
03.– JON AIARTZA ZALLO
04.– IRUNE ZULUAGA ZAMALLOA
05.– JON ANDONI ATUTXA SAINZ
06.– ALAITZ ZABALA ZARATE
07.– MIKEL ARRUABARRENA AZPITARTE
08.– JOSUNE ESCOTA BISBAL
09.– GORKA ALVAREZ MARTINEZ
10.– LOREA BILBAO IBARRA
11.– ARITZ ABAROA CANTUARIENSE
12.– AINARA ZELAIA MARKAIDA
13.– AINHOA SANTISTEBAN GUTIERREZ
14.– MIKEL JUARISTI IZAGIRE
15.– OIHANE GONZALEZ CORINO
16.– MAIALEN OLABE AGIRRE
17.– TXEMA EZKERRA FERNANDEZ
18.– MIKEL MAGUNAZELAIA PINAGA
19.– NAROA ATXURRA LASFUENTES
20.– JOSU ANDONI BEGOÑA FERNANDEZ DE ARROIABE
21.– AITOR FERREÑO RAMOS
22.– AINHOA AGIRREGOIKOA MAGUREGI
23.– ITXASO IZA LOPEZ
24.– IÑIGO MAGUNAGOIKOETXEA AGIRRE
25.– BEATRIZ BERLANGA GUTIERREZ
PSE
01.– ENEKO ANDUEZA LORENZO
02.– PATRICIA CAMPELO MARTINEZ
03.– EKAIN RICO LEZAMA
04.– NELIDA SANTOS DIAZ
05.– PAU BLASI URIBARRI
06.– BEATRIZ GAMIZ MATA
07.– GABRIEL BLANCO ARRUE
08.– ITZIAR UTRERA PEREZ
09.– ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA
10.– CARMEN DIAZ PEREZ
11.– JUAN ALFREDO ROMERO COLOMER
12.– ALBA DELGADO ALAÑA
13.– JESUS MARIA ORTIZ ZABALLA
14.– M.ª JOSE BLANCO GAVIEIRO
15.– EDUARDO CASTAÑEDA MORLA
16.– JESICA RUIZ PEREZ
17.– ZIGOR MARCOS EGURROLA
18.– ARENE AHUMARAN SANZ
19.– ALFONSO TAPIA TEJERO
20.– ISABEL CADAVAL VELEZ DE MENDIZABAL
21.– IBAI VILLALBA DE LA IGLESIA
22.– IULIA CARASEVA BANDOL
23.– ERIKA AURREKOETXEA NIEVES
24.– BORJA PEÑA RODRIGUEZ
25.– IDOIA MENDIA CUEVA
EH BILDU
01.– IMA GARRASTATXU URBANEJA
02.– OIHANA ETXEBARRIETA LEGRAND
03.– JULEN ARZUAGA GUMUZIO
04.– IGOR ZULAIKA ZURIMENDI
05.– DIANA URREA HERRERA
06.– IKOITZ ARRESE OTEGI
07.– NAIARA FERNANDEZ MADARIAGA
08.– EDURNE BENITO DEL VALLE FERNANDEZ
09.– MARIA PAZ «PAZIS» GARCIA ORTEGA
10.– URKO LOPEZ ODRIOZOLA
11.– XABAT GALLETEBEITIA ABAROA
12.– ITZIAR BIGURI UGARTE
13.– GARAZI CALLE ZUMALDE
14.– CARLOS ASKUNE ELIZAGA
15.– ANDREA VICENTE ARIAS
16.– IGOR MERA URIARTE
17.– ITXASO GEDERIAGA ETXEZARRAGA
18.– IBAI ZABALA GANDARIAS
19.– IRATI AGORRIA CUEVAS
20.– IÑAKI EZKURRA YURREBASO
21.– IZORTZE SANTIN GOMEZ
22.– NAIA TORREALDAI MANDALUNIZ
23.– NADIA NEMEH SHOMALY
24.– IKER CASANOVA ALONSO
25.– JASONE AGIRRE GARITAONANDIA
Partido Popular
01.– ESTHER MARTINEZ FERNANDEZ
02.– ALVARO GOCHI GARCIA
03.– SANTIAGO LOPEZ CESPEDES
04.– COVADONGA ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA
05.– INES NEREA LLANOS GOMEZ
06.– LUIS ANTEL URDIALES VILLANUEVA
07.– BEGOÑA BASAGOITI GOROSTIZA
08.– ANGEL RODRIGO IZQUIERDO
09.– PABLO GOMEZ-GUADALUPE GARCIA-TEJEDOR
10.– CARMEN CARRON GALENDE
11.– EDUARDO ANDRADE AURRECOECHEA
12.– PAULA GARAGALZA MUÑOZ
13.– VICTOR RODRIGUEZ GARCIA
14.– JON ALBISU SEOANE
15.– BEATRIZ CALVO FERNANDEZ
16.– JAZAEL MARTINEZ ESTEBAN
17.– M.ª CARMEN BELLANCO DURAN
18.– MONICA MARTIN-LORENTE RABANETE
19.– CARLOS DAVID GARCIA FERNANDEZ
20.– LUIS GORDILLO PEREZ
21.– BEATRIZ ALVAREZ FANJUL
22.– JUANA ITURMENDI MAGUREGUI
23.– RAQUEL GONZALEZ DIEZ-ANDINO
24.– LEOPOLDO BARREDA DE LOS RIOS
25.– CARLOS ITURGAIZ ANGULO
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
01.– JOSÉ IGNACIO LIJO SANCHO
02.– CRISTINA ELCUAZ ARANA
03.– LUIS MARÍA VEGA CASTRESANA
04.– OMAIRA VIRGINIA GRANADOS CONTRERAS
05.– JAVIER MARTÍNEZ BARBARA
06.– MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ MIJARES
07.– DAVID LAMIQUIZ RÁMILA
08.– MARÍA DEL MAR MAGALLÓN SONEIRA
09.– JOSÉ IGNACIO HERREROS RODRÍGUEZ
10.– LAURA MERINO RAMOS
11.– MIGUEL ADOLFO OSORIO RANGEL
12.– JUDITH LÓPEZ CANO
13.– JAVIER MIELGO SLACEDO
14.– MARTINA MAZORRA HUERTA
15.– MIKEL GOTZON RUÍZ MARTÍNEZ
16.– MARÍA TERESA BARCINA ELCUAZ
17.– IÑIGO CARRIÓN ECHEVARRÍA
18.– ALEJANDRA VILLATE ATARES
19.– ROBERTO MORA RODRÍGUEZ
20.– MARÍA TERESA OBALDÍA ALAÑA
21.– DAVID ANDRÉS BRAVO
22.– MAITE SAN JOSÉ GONZÁLEZ
23.– JOSÉ MANUEL INICIERTE CALVEIRA
24.– AINARA BARCENA ARRIBAS
25.– EMILIO LÓPEZ RÍOS
ESCAÑOS EN BLANCO
01.– MARIA CRUZ PASCUAL SANCHEZ
02.– PAUL BORDA COBREROS
03.– NEREA ICUZA CAMPOS
04.– PABLO DE EGUILEOR ASTIGARRAGA
05.– MARIA ROMAÑA PASCUAL
06.– ANDRES ICUZA JAUREGUI
07.– MARIA VICTORIA CAMPOS GIL
08.– ROBERTO GOMEZ VILLAR
09.– MARIA BEGOÑA TESAN LABORDA
10.– JAIZKI ARTEAGABEITIA PEREA
11.– ESTEL FERRE MONNE
12.– JON USOBIAGA FERRER
13.– VANESA DE PRADO ESCUDERO
14.– ANTONIO ROMAÑA ANTOLÍN
15.– MERCEDES AZCONA PASTOR
16.– JOSE LUIS DE ZUBICARAY ORTIZ DE ARTIÑANO
17.– ELENA BALLESTEROS ALONSO
18.– JESUS DANIEL NUEVO GALIANA
19.– PATRICIA GOYASTUA GUTIERREZ DEL RIO
20.– ISIDRO GOMEZ GOMEZ
21.– VANESA GARCIA LAMAS
22.– ALVARO ANTOÑANZAS CIARSOLO
23.– JORGE ANTONIO GONZALEZ GARCIA
24.– RUBEN CUÑADO CABANA
25.– LOU MARINE GOMEZ FOUCHER
ELKARREKIN PODEMOS –ALIANZA VERDE
01.– MIREN EDURNE GORROCHATEGUI AZURMENDI
02.– ARKAITZ GORRITXO LOPEZ
03.– ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
04.– OIHANE MESTRAITUA LARRAONDO
05.– RICARDO VAQUERO MORENO
06.– NATALIA REY BARJA
07.– HÉCTOR FERNÁNDEZ MEDRANO
08.– INES MARIA UNZAGA AGUIRRE
09.– LUIS MIGUEL LAPEÑA MORENO
10.– SABINA MÉNDEZ GARCIA
11.– OSCAR ALBALAT MEDRANO
12.– PAULA AMIEVA CLEMENTE
13.– JUAN CARLOS CAMPOS LED
14.– ALICIA ROBLES ALONSO
15.– TRINIDAD ANGUITA CASTILLO
16.– ALFONSO ARROYO GARCÍA
17.– MANUELA RUIZ VIVANCO
18.– IÑAKI MIRENA ACHA OÑATE
19.– EPIFANÍA SÁNCHEZ GARCÍA
20.– ANGELA SEVILLA CARRASCO
21.– ESKA ARAIZ PASCUAL
22.– MARIA MONTSERRAT ROCA VÁZQUEZ
23.– FRANCY CAROLINA FONSECA LINARES
24.– ÁNGEL CASADO MARTÍNEZ
25.– MARIA DEL PILAR LÓPEZ BLANCO
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA
01.– SERGIO SÁENZ ÁLVAREZ
02.– IGONE BASTIDA ESTEBAN
03.– ÓSCAR FRONTAURA GARCÍA
04.– SAIOA CUADRADO RECIO
05.– UNAI VIDAURRAZAGA SOLA
06.– LAURA ALONSO AMEYUGO
07.– EDER BAILE MOLINERO
08.– ENERITZ CARREIRA PRÍNCIPE
09.– MIKEL TXAKARTEGI HERNÁNDEZ
10.– MARÍA TERESA MAGRACH LONGRANDE
11.– JAVIER SEBASTIÁN GARCÍA
12.– MAIDER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
13.– JORGE FRONTAURA GARCÍA
14.– SEHILA RUANO PACHO
15.– LIHER CALLEJA MONTERO
16.– AINHOA MAGUREGUI TOMEY
17.– MARKEL LOPEZ RODRIGUEZ
18.– ESTEFANÍA BARRIONUEVO HERNÁNDEZ
19.– GORKA SÁENZ ÁLVAREZ
20.– ANA TERESA VIDAURRAZAGA URBIETA
21.– JAVIER SETIÉN CRAQUI
22.– IZASKUN ALAIZ ALBA
23.– AIMAR RODRÍGUEZ SOTO
24.– LEIRE BELLIDO BUENO
25.– MARÍA CARMEN HERNÁNDEZ CAMACHO
PACMA
01.– MARÍA LÓPEZ GALÁN
02.– MIREN EUKENE IZQUIERDO FRANCO
03.– MARÍA JOSEFA SANZ BALLVE
04.– IGNACIO SERRANO VITERI
05.– LUIS ALBERTO REAL DE LAS HERAS
06.– MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MENÉNDEZ
07.– ICIAR AZKUNAGA VILLACORTA
08.– ANTONIA ESTEBAN GALLEGO
09.– CHRISTIAN IVÁN ROSA ROLDÁN
10.– JOSÉ FRANCISCO RANGEL FERNÁNDEZ
11.– MARÍA BEATRIZ ETXEBARRÍA PADILLA
12.– MARÍA GALÁN MONROY
13.– SILVIA LÓPEZ GALÁN
14.– KEPA JOSEBA LOZANO CALVO
15.– FRANCISCO JAVIER ASPIAZU DÍEZ
16.– JANIRE ASENJO GARCÍA
17.– JULIA MORENO PAJUELO
18.– JANIRE ROBLES GUTIÉRREZ
19.– GONZALO ZABALLA SANZ
20.– JAVIER MARTÍN ZABALLA SANZ
21.– MARÍA ÁNGELES LOZANO CALVO
22.– MARGARITA AZPIAZU DIEZ
23.– MÓNICA ELOSE FACES
24.– JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ
25.– URKO URRESTI GOITIA
SUMAR
01.– ALBA GARCÍA MARTÍN
02.– CARMEN MUÑOZ LÓPEZ
03.– ALBA GUTÍERREZ GÓMEZ
04.– YAHCOV RUÍZ CHICO
05.– ROMÁN RODRÍGUEZ CALLEJA
06.– IKER BARTOLOMÉ NIETO
07.– AZAHARA BOTELLA ARTACHO
08.– AURELIO GONZÁLEZ SOMAVILLA
09.– SERGIO «SERGITZ» MORENO RÍOS
10.– ANA ISABEL SAIZ QUINTANO
11.– RAÚL NAVARRO MENDEZ
12.– IRENE EUBA ARROYO
13.– CELIA MARAÑÓN MARTÍNEZ
14.– STELLA MARIS GARCÍA ARDILES
15.– MIKEL ISASI RUIZ
16.– JULEN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
17.– ROBERTO «BOBI» GALDOS CARBAJALES
18.– ANA ROSA SÁNCHEZ PÉREZ
19.– HELENA AMAYA TAPIA GUTÍERREZ
20.– IÑIGO LEÓN SANCHO
21.– MARIA PILAR RUIZ CORELLA
22.– UNAI ORBEGOZO URIBESALGO
23.– JOSE RAMÓN BECERRA CAROLLO
24.– MARÍA ROSA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
25.– LANDER MARTÍNEZ HIERRO
IZAN
01.– PATXI XABIER ALAÑA ARRINDA
02.– JUAN CARLOS PODEROSO MARTINEZ
03.– JOSE LUIZ ZALLA GUTIERREZ
04.– M.ª DEL BUEYO SUSANA GARCÍA GOMEZ
05.– AITZIBER ESKUBI GOIENETXE
06.– MERCEDES FERNANDEZ BARRERAS
07.– FRANCISCO JAVIER GALLARRETA MARCOS
08.– MIREN AGURTZANE AHEDO SANTIESTEBAN
09.– RICARDO SANTAMARIA PEREZ
10.– IRAIDE ZUBIAGA ARECHEDERRETA
11.– ODON ULIBARRENA IROZ
12.– FRANCISCA ZAMORANO MORAL
13.– JESUS NAVERAN NAVERAN
14.– MARI CRUZ GARCIA FERNANDEZ
15.– FERNANDO VALDIVIA VALENZUELA
16.– AINTZANE ESCUBI GOYENECHE
17.– AITOR GOICOECHEA MUGARRA
18.– MARIA CARMEN AGUIRRE COLON
19.– JESUS CAÑAS SASTRE
20.– MARIA DEL MAR CUESTA GAGO
21.– JOSE MARIA LEJARDI CAREAGA
22.– ANA MARTIN SOMOCURCIO
23.– JON JOSEBA MADARIAGA VAZQUEZ
24.– ROSA MARI LARGO ABAD
25.– ROSALIA ASAMA GOMEZ
VOX
01.– MARIA PEREZ FERNANDEZ
02.– DIEGO SETIEN IRURETA
03.– MARIA DE LA O CORDERO GARCIA
04.– FELIX ESTEVE MONTES
05.– EVA MARIA GARCIA ABASCAL
06.– MARCO ANTONIO MORENO ASLA
07.– PILAR GUEZURAGA ANITUA
08.– ANGEL MARTINEZ VILLASTRIGO
09.– EVA MARIA RODRIGUEZ MARTIN
10.– RAFAEL MORENO MARTIN
11.– MERCEDES FERNANDEZ MARTIN
12.– IVAN SIMON MARTINEZ
13.– MARIA ANGELES FERNANDEZ MARTIN
14.– ROLANDO AMORRORTU ALONSO
15.– MARIA PILAR MARTIN RODRIGUEZ
16.– ALFONSO URQUIJO MARTIN
17.– ROSA MARIA DEL VAL DIEZ
18.– ANDRES MATIENZO GARCIA
19.– MARIA AURTENECHE PEREZ
20.– EGOITZ DOLADO LLORENTE
21.– SONSOLES ELORZA LOSADA
22.– LUIS ANGEL DE GRANDES VARGAS
23.– VISITACION RAMIREZ PAGAZAURTUNDUA
24.– ALVARO RENILLA GARCIA
25.– CINA ORFILIA CORTEZ DE MARTINEZ
PARTIDO HUMANISTA
01.– JOSE MANUEL VAZQUEZ RIOS
02.– CONCEPCION MARTINEZ MIGUEL
03.– ANTONIO RAMON GANCEDO VALDIVIESO
04.– MARIA DEL PILAR MORENO RODRIGUEZ
05.– FRANCISCO JAVIER GOIRICELAYA MOLINA
06.– IRIA FERNANDEZ MORENO
07.– JUAN JOSE ASTARLOA LUBIAN
08.– MARIA PAZ GALLEN RODRIGUEZ
09.– FERNANDO ESTEBAN ASTARLOA LUBIAN
10.– ITXASNE FERNANDEZ MORENO
11.– KEPA LUENGO ARTIÑANO
12.– MARIA LUISA RODRIGUEZ SANCHEZ
13.– MARIA MAGDALENA CUELLAR MONTAÑO
14.– ALEXANDER DE LA HUERTA VALDEVIRA
15.– AINARA ASTARLOA LOPEZ
16.– JOSE LUIS FERNANDEZ ARAU
17.– SONIA VALLE NOGUEIRAS
18.– DAVID POUSA GARCIA
19.– ANA ROSA GOYENECHEA OLAGOITIA
20.– JOSE PEREZ ANDRES
21.– MARIA JOSEFA VALLE NOGUEIRAS
22.– JANIRE CARRICONDO PERTEAGUDO
23.– JOSE MANUEL CESPEDES PEREZ
24.– MAITE SALVADOR RODRIGUEZ
25.– MARIA MERCEDES LUBIAN MARQUEZ
Álava
PNV
1.– JOSEBA DÍEZ ANTXUSTEGI
2.– NEREA MELGOSA VEGA
3.– ANDER AÑIBARRO MAESTRE
4.– ALAZNE ARANA OYARBIDE
5.– JONATAN MORENO CARRANZA
6.– IRINA RABALO NAVARRO
7.– NAIARA BEDIALAUNETA BILBAO
8.– PEDRO MIGUEL SAEZ DEL CASTILLO GARCÍA
9.– ANA MARÍA RUIZ DE ALEGRÍA MAESTU
10.– MAMEN ÁLVAREZ ZUBIZARRETA
11.– JAVIER GALLEGO RODRÍGUEZ
12.– RAÚL GARCÍA EZQUERRO
13.– JAVIER GORBEÑA GARCÍA
14.– RAKEL MOLINA PÉREZ
15.– JULEN ANTOÑANA GONZALO
16.– NEREA BENGOA GARCÍA DE CORTAZAR
17.– AINHOA CAMPO ARENAZA
18.– JOSEBA FERNÁNDEZ CALLEJA
19.– NOEMÍ AGUIRRE QUINTANA
20.– ENERITZ ALONSO MONTAÑO
21.– NAHIARA ZUBIZARRETA PICO
22.– RUBÉN MARTÍNEZ CRESPO
23.– IÑAKI LAUZURIKA SOUSA
24.– ÁLVARO LÓPEZ BERDONCES
25.– BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBÉNIZ
EH Bildu
1.– PELLO OTXANDIANO KANPO
2.– EBA BLANCO DE ANGULO
3.– MIKEL OTERO GABIRONDO
4.– ITXASO ETXEBARRIA ASTONDOA
5.– GORKA ORTIZ DE GUINEA VEA MURGUIA
6.– LAMIA ARCAS NOGALES
7.– IBON SAN SATURNINO MURUA
8.– AMANCAY AMETS VILLALBA EGUILUZ
9.– XABIER GOIKURIA OIARBIDE
10.– CLAUDIA VENCESLAO PUEYO
11.– XABIER RUIZ DE LARRAMENDI ARANA
12.– ELISABET ZUBIZARRETA ARRUABARRENA
13.– HUGO ELENA DEL RIO
14.– ELENA AGUAYO RICO
15.– MIKEL DIAZ DE ALDA GÓMEZ DE SEGURA
16.– NAROA HERNÁNDEZ IZAGA
17.– JOSÉ ANTONIO BARBADO LÁZARO
18.– JOULOUD BALAASS EL OUTMANI
19.– ISIDRO RUIZ CALVETE
20.– AINARA UNANUE CARAZO
21.– UNAI GUTIÉRREZ URKIZA
22.– AINIZE GASTAKA MARTÍNEZ
23.– JOSE MANUEL VILLANUEVA GUTIERREZ
24.– EVA LÓPEZ DE ARRÓYABE SÁEZ DE MATURANA
25.– ROCIO VITERO PÉREZ
Partido Popular
1.– JAVIER DE ANDRÉS GUERRA
2.– LAURA GARRIDO KNÖRR
3.– AINHOA DOMAICA GOÑI
4.– ANA MORALES PERAL
5.– GUSTAVO ANTÉPARA BENITO
6.– ANDONI LORENZO GARMENDIA
7.– EVA IGLESIAS LLANEZA
8.– MIKEL ROGADO GARCÍA
9.– MARISA REVERTE VICUÑA
10.– JAIME VELASCO SÁNCHEZ
11.– SARA LÓPEZ DE TORRE LÓPEZ DE TORRE
12.– JESÚS MONTEJO RUIZ DE LOIZAGA
13.– EDURNE PÉREZ DE VIÑASPRE GARCÍA
14.– KIRIAN YUSTE PALACIOS
15.– MARÍA JESÚS ROMÁN ALONSO
16.– DIEGO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
17.– DEIANE VÁZQUEZ GARCÍA
18.– ESTEBAN ORTIZ DE URBINA DÍAZ
19.– MIRIAN VADILLO CRUZ
20.– JUAN SÁEZ DE ASTEASU AZCÁRRAGA
21.– MONTSE CANIVE ALDAMA
22.– IÑAKI OYARZABAL DE MIGUEL
23.– ANA SALAZAR AGUAYO
24.– CARMELO BARRIO BAROJA
25.– ALFONSO ALONSO ARANEGUI
PSE-EE
1.– AROA JILETE GONZÁLEZ
2.– JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ
3.– MARÍA JESÚS SAN JOSÉ LÓPEZ
4.– ALBERTO ALONSO MARTÍN
5.– ESTÍBALIZ CANTO LLORENTE
6.– ADRIÁN FERNÁNDEZ RIVAS
7.– MARÍA IBÁÑEZ BAUZA
8.– JORGE JUEZ ORTÍZ
9.– SUSANA PAVÓN LIÑARES
10.– DARIO OCIO MARTÍNEZ DE MARIGORTA
11.– LAURA FERNÁNDEZ FENÁNDEZ
12.– DIEGO OCHOA DE ASPURU TOBAR
13.– SAIOA BEISTEGUI LIBERAL
14.– ROBERTO ATIENZA MÍNGUEZ
15.– ITZIAR ORIVE TIRADO
16.– JAVIER ENTRENA GÓMEZ-BARREDO
17.– IRANTZU MATEOS LÓPEZ DE ARECHAGA
18.– JUAN MIGUEL MARTÍN IBÁÑEZ
19.– NAGORE GUTIERREZ RUIZ
20.– NATXO SÁENZ IRAIZOZ
21.– SOUKEINA AHMED ZEINE ELY SALEM
22.– ÓSCAR LAYANA RÍO
23.– EVA AISA ANDINO
24.– RAQUEL ZABALA COMPAÑÓN
25.– TXARLI PRIETO SAN VICENTE
POR UN MUNDO MAS JUSTO
1.– ROSA MARÍA GÓMEZ SALDAÑA
2.– YAHYA EL ANDALOUSI MOUTOUK
3.– MARTA MARTÍN FREIRE
4.– ANTONIO BARCINA BURGUI
5.– BEATRIZ PRECIADO MARTÍNEZ
6.– ATANASIO COLORADO GIL
7.– MARÍA JOSÉ ALMARAZ RUIZ DE AGUILAZ
8.– ALBERTO MELÉNDEZ GRACIA
9.– ANTONIA GILETE COLMENERO
10.– JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ GARCÍA
11.– MARÍA ROSARIO CALVO EGIDO
12.– MAXIMIANO GUTIÉRREZ JODRA
13.– CARMEN JESÚS RAMOS GARCÍA
14.– ALFREDO PARTE GUTIÉRREZ
15.– MARÍA JESÚS ARGOTE ARGOTE
16.– JOSU LASANTA IZAGUIRRE
17.– MARÍA VISITACIÓN FUENTE MINGUEZ
18.– RAÚL MORO INCHAURTIETA
19.– JULIA HIDALGO ARROYO
20.– GARIKOITZ ETXEBARRIA CONTRERAS
21.– MARÍA BELÉN YERRO VALLEJO
22.– JOSÉ MARÍA LABANDEIRA FERREIRO
23.– ROSA MARÍA ANTOLÍN BAYONA
24.– ALFONSO AGUIRRE PRADO
25.– JAZMÍN GONZÁLEZ OLAYA
ELKARREKIN PODEMOS - ALIANZA VERDE
1.– JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA
2.– GUILLERMO PRESA SANTANA
3.– LETICIA JIMÉNEZ LOZA
4.– GUSTAVO ANGULO GARCÍA
5.– GOIKOA MAESTRO ORTIZ DE MURUA
6.– MARÍA ARACELI FUENTE BASCONCILLOS
7.– ANDER MORAZA MAGUNACELAYA
8.– XABIER MARRERO MUGICA
9.– MARÍA LUISA CORCUERA AGUIRIANO
10.– FRANCISCO JAVIER SALÁN DE LA FUENTE
11.– GARBIÑE RUIZ NORIEGA
12.– SARA OSÉS FERNÁNDEZ
13.– DAVID RODRÍGUEZ LLINARES
14.– JOSÉ MANUEL SAN JUAN MARTÍN
15.– OLGA URUÑUELA CUENCA
16.– FERNANDO AGURIONDO SALABERRI
17.– YOLANDA REY RIESCO
18.– MARÍA LOURDES GARCÍA DE GARAYO GONZÁLEZ DE ASPURU
19.– SOCORRO RINCÓN CHINCHILLA
20.– JOSÉ CARLOS LÓPEZ DE LACALLE VIANA
21.– JOSEFA ALBANO ROSALES
22.– JOSÉ IGNACIO RUIZ TEJADA
23.– JESÚS ENRIQUE GERBOLÉS MANZANO
24.– MARÍA DEL PILAR ESPINOSA CABALLERO
25.– MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCÍA
ESCAÑOS EN BLANCO
1.– LUIS MARIA ORMAETXEA SANTSIÑENA (INDEP.)
2.– EVA MARIA VICHO LOPEZ (INDEP.)
3.– RAUL APERRIBAY GANZABAL (INDEP.)
4.– ANA MARÍA GIL PERDICES (INDEP.)
5.– ÓSCAR ANGULO FERNÁNDEZ
6.– MARÍA PILAR CALVO MARTÍNEZ (INDEP.)
7.– AHMED ABDELOUAHAB MOAOUYA (INDEP.)
8.– ALAZNE LARRINAGA LASAGABASTER (INDEP.)
9.– RUBÉN GALAN ZABALA (INDEP.)
10.– MARÍA ANGELES ALACID JIMENO (INDEP.)
11.– FRANCISCO JAVIER ARAMBARRI SAGASTA (INDEP.)
12.– VERÓNICA ÁLVAREZ MUÑOZ (INDEP.)
13.– XABIER APERRIBAY CARRASCAL (INDEP.)
14.– LAURA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (INDEP.)
15.– FERNANDO VILLAR RUIZ DE GALARRETA (INDEP.)
16.– MIREN LOREA URIARTE IRAETA (INDEP.)
17.– MARKEL ARAMBARRI LARRINAGA (INDEP.)
18.– MÓNICA AGUILAR MERINO (INDEP.)
19.– JAIME APERRIBAY GANZABAL (INDEP.)
20.– ISABEL GARCÍA ARRAUSI (INDEP.)
21.– PABLO SIERRA FRANCO (INDEP.)
22.– GEMMA CARRASCAL SALGADO (INDEP.)
23.– JAVIER FRANCISCO GARCÍA DE ALBIZU DÍAZ (INDEP.)
24.– MARIA CONCEPCIÓN ALFAGEME DOMINGUEZ (INDEP.)
25.– MARÍA JESÚS RUIZ DE AZUA LEGUINA (INDEP.)
ONGI ETORRI
1.– ANA HOLEMA DAVIS SANTIS
2.– JESUS MARIA GONZALEZ LOMILLO
3.– AURA ELISA PAREDES RODRIGUEZ
4.– BORJA GASTON AYAGAMAGE
5.– MARIA PAZ NNEME BILOGO
6.– XABIER ARTEAGA ETXEBARRIA
7.– MIRIAM ORLANDA RAMIREZ ESPAÑA
8.– MUSTAPHA GHELLAF NAFI
9.– MERCEDES NFUMU OBAMA AKUMU
10.– OSCAR RUIZ TRUJILLO
11.– ISABEL GARCIA DURAN
12.– DJIBRIL DIOP DIOP
13.– URITZ MUGARRA GARCIA
14.– SABINO MARIANO SAN JOSE RODRIGUEZ
15.– MIREN ESTIBALIZ VARONA PAZOS
16.– GELIS ERNESTO PEREZ RAMIREZ
17.– EMILIA NFUMU ANGUE OYEHE
18.– ABDERRAHIM ETTOUATE ELKAYATI
19.– AINHOA CASANOVA GARCIA
20.– LARRAIN GONZALEZ SEBASTIAN
21.– MARIA NIEVES SEBASTIAN GARCIA
22.– ESTEBAN NOVOA RIVERA
23.– REMEDIOS DEL BARCO GARCIA
24.– MOHAMED MAKRINI HADDOUTI
25.– ROSARIO JIMENEZ NICULAE
SUMAR
1.– JON HERNÁNDEZ HIDALGO
2.– EDURNE GARCÍA LARRIMBE
3.– OSCAR FERNÁNDEZ MARTÍN
4.– MARIA ARANZAZU ABECIA ANSOTEGUI
5.– JOSÉ DAMIÁN GARCÍA-MORENO LÓPEZ
6.– NATALIA LAPUENTE SOBRINO
7.– ESTER PALACIO GARCÍA
8.– JUAN MANUEL BELAMENDIA BELDA
9.– JUAN JOSÉ NOARBE GONZÁLEZ
10.– MARIA GEMA ZUBIAURRE URQUIZU
11.– ANTONIA GALIOT CHUPS
12.– FERNANDO MERINO NIEVES
13.– MIGUEL BURDALLO BAUTISTA
14.– RAQUEL MANZANOS DURANA
15.– BELEN LORBADA PONTON
16.– MARIA JOSÉ LEMA VAZQUEZ
17.– IMANOL MARTÍN PRIETO
18.– MIGUEL ANGEL RUIZ BUJANDA
19.– JOSE MARIA RUIZ DE APODACA LOPEZ DE ARROYABE
20.– ARANTZA SEMPRUN ROMEO
21.– MARIA DEL CASTILLO DELGADO MARTINEZ
22.– AITOR HERNANDEZ LOPEZ DE ARMENTIA
23.– LUCINIA VINAGRE BARRIGA
24.– IÑIGO MARTÍNEZ ZATÓN
25.– NURIA BUESA BELACORTU
VOX
1.– MARÍA AMAYA MARTÍNEZ GRISALEÑA
2.– UNAI LAÑO MATAS
3.– MARÍA TERESA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
4.– IGNACIO CUADRADO RUBIO
5.– ISABEL RODRÍGUEZ NEGRO
6.– JONATHAN ROMERO GÁMIZ
7.– ZENAIDA BIBIANA JIMÉNEZ SÁENZ DE SAN PEDRO
8.– JUAN MARÍA SIMÓN ALBA
9.– NATALIA COCA SÁNCHEZ
10.– LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ MANUEL
11.– PALOMA CASTRO DÍAZ
12.– HÉCTOR SOJO CATEDIANO
13.– MARÍA JESÚS GUIJARRO DÍAZ
14.– ASIER MARTÍNEZ MANJÓN
15.– MARÍA DOLORES CORO DEL PILAR ZUBIRI ORIA
16.– MIGUEL ÁNGEL MARTOS MODELO
17.– MIREN BERGARETXE ARRIOLA
18.– DAVID HERRERO RAMOS
19.– MARIA PILAR SARASOLA PEDRUZO
20.– JOSÉ MIGUEL CERVERA VELASCO
21.– GENY AUDREY OSORIO RENDON
22.– JOSÉ MARÍA ORCAJO BONITO
23.– MARÍA LUISA CERVERA VELASCO
24.– JULIÁN ESTEBAN RUIZ AGÜERO
25.– MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ MÉNDEZ
PACMA
1.– LAURA CIORDIA MARTÍNEZ DE MARIGORTA
2.– SAIOA GARCÍA RODRÍGUEZ
3.– ANIA BELTRÁN RUIZ DE ALEGRÍA
4.– GONZALO AZCONA CASTREJÓN
5.– IGNACIO HERNÁNDEZ YAGÜE
6.– MARÍA IZASKUN ALMAZAN LEDESMA
7.– BLANCA AMELIA RODRÍGUEZ CRESPO
8.– SUSANA ROBREDO ORAA
9.– MAREN LARREA BAÑA
10.– JOSE MARÍA CELAYA ZUMELAGA
11.– LAURA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
12.– ZURIÑE GIL CALLEJO
13.– KERMAN JOSÉ GALLEGO LIZARRIBAR
14.– CHUS RUIZ MURCIA
15.– JAVIER CAMBON CASTRO
16.– MARÍA AZUCENA FIAÑO VÁZQUEZ
17.– BORJA VIVANCO BASCONES
18.– AMAYA TESAN AROSTEGUI
19.– DAVID RIVERA ALONSO
20.– ADELA ESTHER GIL FRANCO
21.– ALEXIS SOTO URRUTIA
22.– MARÍA NURIA RUIZ DE ALEGRÍA RUIZ DE LARRAMENDI
23.– MARÍA DEL MAR EIROA DÍAZ
24.– SILVIA FERNÁNDEZ LLONA
25.– JUAN CRUZ ESTENAGA LOS ARCOS
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad