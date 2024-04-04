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Elecciones País Vasco

Todos los candidatos de las elecciones del País Vasco

Estos son los líderes políticos que se presentan a los comicios del próximo 21 de abril.

Urnas de elecciones

Urnas de elecciones antena3noticias.com

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Nerea del Hoyo
Publicado:

Las elecciones del País Vasco están a la vuelta de la esquina. El Parlamento Vasco renueva sus escaños el próximo 21 de abril y las candidaturas ya se han constituido el pasado 26 de marzo. Hasta 14 formaciones políticas se han presentado en esta carrera electoral y algunos de los candidatos han variado desde anteriores comicios de 2020.

Los 1.795.206 ciudadanos de Euskadi están llamados a las urnas para elegir a su próximo lehendakari y a los 75 escaños del Parlamento Vasco. Estos se dividen de forma equitativa entre las tres provincias del territorio: Álava (Araba), Vizcaya (Bizkaia) y Guipúzcoa (Gipuzkoa).

Los candidatos principales son los siguientes: Imanol Pradales (PP), Pello Otxandiano (EH Bildu), Eneko Andueza (PSE-EE), Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-AV), Javier de Andrés (PP), Amaia Martínez (Vox) y Alba García (Sumar12).

Además, estas son las listas de las diferentes formaciones según la provincia:

Gipuzkoa

EH Bildu

01.– NEREA KORTAJARENA IBAÑEZ

02.– ARKAITZ RODRIGUEZ TORRES

03.– ITZIAR MURUA URIA

04.– ANDER GOIKOETXEA ARANA

05.– LORE MARTINEZ AXPE

06.– JOSU AZTIRIA URTARAN

07.– REBEKA UBERA ARANZETA

08.– AYEM OSKOZ URRUTIKOETXEA

09.– GARIKOITZ MUJIKA IRIONDO

10.– ERAITZ SAEZ DE EGILAZ RAMOS

11.– XABIER LUQUE ASTIGARRAGA

12.– SUSANA SANZ HUETE

13.– GILEN GARCIA BOYRA

14.– GARAZI LOPEZ DE ETXEZARRETA AUZMENDI

15.– JOKIN BERGARA EGUREN

16.– LAIDA BEGIRISTAIN APAOLATZA

17.– ZORION ORTIGOSA ARRUTI

18.– ARRITOKIETA «ARRITXU» IRIBAR EGAÑA

19.– TASIO ARRIZABALAGA AZPIROZ

20.– ANUSKA ESNAL OLIDEN

21.– MIKEL OSINALDE MELCHOR

22.– OLAIA MATXAIN GALFARSORO

23.– MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR

24.– MADDALEN IRIARTE OKIÑENA

25.– ARNALDO OTEGI MONDRAGON

PNV

01.– BAKARTXO TEJERIA OTERMIN

02.– MARKEL OLANO ARRESE

03.– MARIA EUGENIA ARRIZABALAGA OLAIZOLA

04.– OLATZ PEON ORMAZABAL

05.– MARKEL ARANBURU BARTAU

06.– XABIER BARANDIARAN IRASTORZA

07.– ELENA LETE GARCIA

08.– AITOR URRUTIA OIANGUREN

09.– GARIKOITZ MENDIZABAL ETXEBERRIA

10.– MARIA JOSE «MARIJO» ETXEGOIEN ARZUAGA

11.– ANE GIL IZAGIRRE

12.– JON ANDER AZPIROZ OTEGI

13.– ARANTZAZU ROJO GOMEZ

14.– AITOR IRIONDO UNAMUNZAGA

15.– EVA JUEZ GARMENDIA

16.– MIREN LETAMENDIA BELLOSO

17.– XABIER EIZAGIRRE AIZPURUA

18.– IOSU MUGIKA GARMENDIA

19.– ELIXABETE MURUA MINDEGIA

20.– AITOR URIONDO USANDIZAGA

21.– LORETO OSA OCON

22.– AGURNE JULDAIN ALCALDE

23.– IOSU EZKURDIA SANTAMARIA

24.– XABIER OTXOA MUÑOZ

25.– IVAN IRIONDO AXPE

PSE

01.– DENIS ITXASO GONZALEZ

02.– SUSANA CORCUERA LEUNDA

03.– MARIA ARRATE (MIREN) GALLASTEGUI OYARZABAL

04.– MIGUEL ANGEL PAEZ ESCAMENDI

05.– SUSANA GARCIA CHUECA

06.– RICARDO CRESPO RUBIO

07.– ITXASO ASENSIO CURIEL

08.– SERGIO JAVIER ALZAGA

09.– MAIDER LAINEZ LAZCOZ

10.– ALEX GONZALEZ DUQUE

11.– SANDRA CASTELO FRANCO

12.– INAXIO ILLARRAMENDI LIZARRETA

13.– MARIA ALMUDENA DE LA TORRE FERNANDEZ

14.– OSCAR VALBUENA PASCUAL

15.– NURIA FERNANDEZ CASTRILLO

16.– JOSE ANGEL RODRIGUEZ MEDINA

17.– LORE SUAREZ LINAZASORO

18.– JOSE ANTONIO SANCHEZ ALMARAZ

19.– IDOYA SARASQUETA ARAMBURU

20.– JAIME DIEZ ESTEVEZ

21.– JANIRE IGOA MERINO

22.– JOSE ANGEL SANCHEZ GALLARDO

23.– EVA ALVAREZ ATANES

24.– ARITZ MURUA ACHA

25.– IGNACIO MARIA (IÑAKI) ARRIOLA LOPEZ

Partido Popular

01.– MURIEL LARREA LASO

02.– JOANA ARCE GOROSTIDI

03.– ADRIAN ORTUÑEZ ZAPARDIEZ

04.– JAVIER CRISTOBAL DE SANDE

05.– MARIA MANRIQUE MENDIA

06.– JON ECHEVERRIA FRANCO

07.– JOSE LUIS HERRADOR GUTIERREZ

08.– ANTONIO VICENTE ZUBICOA

09.– VANESA VELEZ DE PABLOS

10.– MARIA BOTEJARA SAMPEDRO

11.– MARIA GARRAPIZ RIVAS

12.– JORGE MOTA IGLESIAS

13.– JOSE JAVIER BARCAIZTEGUI MARTINEZ-AVIAL

14.– CARMEN BLASCO ZUASTI

15.– GUILLERMO SANCHEZ-BERRA QUINTANA

16.– AMPARO DE ORBE PINIES

17.– MANUEL PALACIO DE UGARTE

18.– MARIA PILAR SEGURA SANZ

19.– BORJA COROMINAS FISAS

20.– MIRIAM LAGO IRIGOYEN

21.– MIKEL LEZAMA ZUBELDIA

22.– MILA URIZAR ARANZETA

23.– CARLOTA SANZ MARTINEZ

24.– JOSE LUIS ARRUE PINTO

25.– MARIA PILAR ELIAS ZABALA

PODEMOS-AHAL DUGU – ALIANZA VERDE

01.– DAVID SOTO RODRÍGUEZ

02.– MIREN ECHEVESTE LACOMBE

03.– ANDER JIMÉNEZ CAVA

04.– MAITE GARTZIA ONTIVEROS

05.– THANIA PAZOS GONZALO

06.– YOLANDA MARTÍN MARCOS

07.– VICTOR JOSÉ LASA BRIZ

08.– MARÍA VALIENTE GONZALEZ

09.– ENRIQUE MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ

10.– MARÍA EUGENIA LOPEZ MUÑOZ

11.– EVARISTO RODRIGUEZ RABANO

12.– BEATRIZ GARCÍA-RODRIGO AMEZTOY

13.– KAREN ORTIZ DE GUINEA GARCÍA

14.– JOSE MARIA IPARRAGUIRRE BALDA

15.– MARIA ANGELES GARCÍA CALLE

16.– JOSE ANTONIO (TXITXO) DÍAZ ESCANO

17.– MARIA RODRIGUEZ BARREÑA

18.– WESLEY ARITZ CORSITTO AGUIRRE

19.– SILVIA ALARCÓN GARCIA

20.– MARIA DEL CARMEN ARRUABARRENA PEREZ

21.– MARCELINA MARTIN BARROSO

22.– GREGORIO BARCINA PRADOS

23.– MARIA ISABEL FERNANDEZ PEJENAUTE

24.– MARIA LUISA GARCIA CALLE

25.– FRANCISCO JAVIER BUSSELO ORTEGA

POR UN MUNDO MAS JUSTO-BIDEZKO MUNDURANTZ

01.– IRATXE HERNÁNDEZ SIMÓN

02.– JESUS BARCINA BURGUI

03.– MARÍA ROSARIO ALONSO AMIGOT

04.– JOSÉ MANUEL CORCUERA MIRANDA

05.– HENAR FÁTIMA GUTIÉRREZ MAYO

06.– AGUSTÍN MARTÍNEZ BARBARA

07.– MIREIA ALAÑA HEREDERO

08.– JOSÉ LUIS ETXEBERRIA SÁNCHEZ

09.– NIDIA GONZÁLEZ OLAYA

10.– GALDER ABOS MENDIZÁBAL

11.– MARÍA IRACHE BUSTINZA VIVANCO

12.– CARLOS COLINO LLAMAS

13.– MARÍA JESUS GARRIDO LÓPEZ

14.– ROBERTO CARLOS CORONADO SÁNCHEZ

15.– ZAIDA DUEÑAS RODRÍGUEZ

16.– MIGUEL HIDALGO TRUEBA

17.– LEIRE CALLE DE LA TORRE

18.– JOSÉ ANTONIO ALARCÓN FERNÁNDEZ

19.– PATRICIA SÁENZ NOVALES

20.– ENRIQUE GARCÍA SANCHO

21.– LEIRE MARTINEZ CARRILLO

22.– JESUS MANUEL VICARIO RUIZ

23.– SILVIA HOJAS MARTÍNEZ

24.– JUAN LUIS LIJÓ SANCHO

25.– IRATXE ARRIEN BARRUETABEÑA

ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACIOS

01.– DANIEL LIZARRALDE AGUIRRE

02.– AMAIA LARREA LORÁN

03.– DIEGO CEA MAUDO

04.– MARIA YOLANA FERNANDEZ CALERO

05.– LUIS GARCIA MOLINA

06.– SARA ROTETA URESBERUETA

07.– ANDONI GARCIA LÓPEZ

08.– GLORIA DE LA PARRA AMORENA

09.– JAIRO DEL OLMO JIMÉNEZ

10.– ADRIANA MARTINEZ DE LIZARDUY AYALA

11.– AITOR PICABEA LAMUEDRA

12.– ELVIRA CANDELARIA GARCIA VIDALES

13.– JOKIN BIAIN ARAQUISTAIN

14.– SAMANTA GARCIA LOPEZ

15.– ANDONI PICABEA LAMUEDRA

16.– ROSA MARÍA GARCÍA MOLINA

17.– PEDRO IGARZABAL ARRATIBEL

18.– MARIA ASUNCIÓN LOPEZ MIGUEL

19.– VILMAR FERNANDEZ HERRERO

20.– MARIA DEL MAR RODRIGUEZ CALVILLO

21.– JORGE JUAN ARTERO HIDALGO

22.– ROSA MARÍA MARTÍN VICENTE

23.– CESAR RUEDA LIZARRALDE

24.– NURIA RIBES OLARTE

25.– AGUSTIN RAMOS ACOSTA

VOX

01.– ANDRES PARAMIO JUNQUERA

02.– MARÍA DEL MAR MARTIJA SÁNCHEZ-GUARDAMINO

03.– IÑIGO AROCENA FERNÁNDEZ

04.– ALEJANDRA MORENO MIGUEL

05.– EDUARDO RUBIO GASTÓN

06.– SAIOA RETENAGA MORENO

07.– SEBASTIÁN SANTAMARINA RODERO

08.– MARTA SEGOVIA GIL

09.– ÁLVARO PALACIOS ACHAERANDIO

10.– ANA ISABEL CARO ROQUE

11.– EMILIO JOAQUÍN VALCARCEL MORENO

12.– MARÍA ASUNCIÓN LACOMBA MANGE

13.– ANTONIO LOURIDO GONZÁLEZ

14.– IONELA NEGRESCU CARAMAN

15.– BRUNO RODRÍGUEZ GALARRAGA

16.– MARÍA ISABEL LUNA PAZ

17.– GORKA TEJADA GOIKOCHETA

18.– MARÍA DE HURDES DE LAS PEÑAS RIVERO

19.– ADRIÁN MANUEL PÉREZ CALVO

20.– MIREN NEKANE GARMENDIA MENDIZÁBAL

21.– JOSE ANDRES PAZOS SANTAMARIA

22.– CAROLINA SCARPETTA RAMIREZ

23.– YON ORTUÑO ARIZALETA

24.– ELSA MARÍA DEL RÍO LAMAS

25.– JOSÉ MARÍA LÁZARO GERARDO

PACMA

01.– ASIER ESPARZA BILLALABEITIA

02.– JOSE ANTONIO ARRIETA EGURROLA

03.– MAIDER CENITAGOYA ALCELAY

04.– NATALIA FIGUEROA SAVIDÁN

05.– AINHOA DIEZ HERNÁNDEZ

06.– SERGIO ADOLFO RODRÍGUEZ VITTA

07.– MARÍA PILAR CERVERA PASCUAL

08.– SARA GARCÍA PÉREZ

09.– MARÍA PILAR ROMERA DÍEZ

10.– MARCOS SANTIAGO EGUREN

11.– DANIEL JIMENEZ CERVERA

12.– NAHIA ESPARZA ALEJOS

13.– ALBERTO CARRACELAS RODAS

14.– MARÍA MÓNICA GARCÍA CEBERIO

15.– ISABEL MÉNDEZ DURÁN

16.– MARÍA PILAR JULIA OTEGUI SERRANO

17.– ALFONSO PÉREZ HERNÁNDEZ

18.– JOSEBA IMANOL JIMENEZ CERVERA

19.– MAY MARTINEZ GAMERO

20.– AINHOA VARONA AGUT

21.– LUIS MIGUEL GONZÁLEZ LASCURAIN

22.– JOSE ANGEL SERRANO OTERO

23.– MIKEL ELOSEGUI ALTUBE

24.– ELENE CEPEDA ARZUAGA

25.– MIGUEL ANGEL SENOSIAIN ANTIA

IZAN

01.– MARIA TERESA LOPEZ DE MUNIAIN SOLAR

02.– JUAN ANTONIO VADILLO QUEREJETA

03.– PILAR MARRODAN ORIVE

04.– MIREN JOSUNE SUQUIA MUÑOZ

05.– MANUEL REGUEIRO MENDEZ

06.– CRISTOBAL ARRIBILLAGA ASKASIBAR

07.– MARIA LUZ DE PRADO CAÑUETE

08.– GUILLERMINA GARCIA-VAQUERO SALAZAR

09.– SARA GOMEZ SANTAS

10.– ARKAITZ IRASTORZA EMBIL

11.– FRANCISCO JAVIER GARCIA ALVAREZ

12.– FRAN URKIDI MUGURUZA

13.– OSCAR MARTINEZ RODRIGUEZ

14.– DAVID ERRASTI URRUTIA

15.– JUAN JOSE MAHAVE CAPELLAN

16.– JAIONE IGLESIA LASA

17.– MARIA MERCEDES ZUZUARREGUI RODRIGO

18.– JAIONE ZUBELDIA TELLECHEA

19.– MARIA EUGENIA SOLORES CLEMENTE

20.– DIANA SANTOS BLANCO

21.– SUSANA BEATRIZ BASABILVASO PAGGI

22.– MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ

23.– XABIER GARBIZU ISASA

24.– MARIANO GARCIA BARRIGA

25.– MARIA TERESA MARRODAN ORIVE

SUMAR

01.– ANDEKA LARREA LARRONDO

02.– LORENA VICIOSO ADRIA

03.– JUAN LUIS ITURRIA GALLEGO

04.– PATRICIA RODIÑO PIJUAN

05.– MONICA MONTEAGUDO CASAS

06.– JUAN LUIS MERINO SANABRIA

07.– GARBIÑE SANTA COLOMA IBAÑEZ

08.– SANTIAGO JIMENEZ USSIA

09.– ALEJANDRO DEL POZO MATE

10.– ALBERTO BEZUNARTEA FERNANDEZ

11.– ANA SAN ROMAN ABETE

12.– ARANTZA GONZALEZ GARCIA

13.– JORGE HINOJAL SOTOMAYOR

14.– BLANCA MERCHAN ROPERO

15.– CIRA CARBAJO MARDONES

16.– OROITZ AGUIRRE IMAZ

17.– JOSE MANUEL FERRADAS FREIJO

18.– IBON LOPEZ MARTIN

19.– MONICA MORA RELUZ

20.– INES MARIA BENITEZ LOZANO

21.– JOSE ANTONIO PEDRAZO SIERRA

22.– ANA DE BENITO SANZ

23.– ANGEL MARIA GARCIA MARTIN

24.– JUAN CARLOS MARTIN QUICIOS

25.– ISABEL SALUD ARESTE

Bizkaia

PNV

01.– IMANOL PADRALES GIL

02.– MAITANE IPIÑAZAR MIRANDA

03.– JON AIARTZA ZALLO

04.– IRUNE ZULUAGA ZAMALLOA

05.– JON ANDONI ATUTXA SAINZ

06.– ALAITZ ZABALA ZARATE

07.– MIKEL ARRUABARRENA AZPITARTE

08.– JOSUNE ESCOTA BISBAL

09.– GORKA ALVAREZ MARTINEZ

10.– LOREA BILBAO IBARRA

11.– ARITZ ABAROA CANTUARIENSE

12.– AINARA ZELAIA MARKAIDA

13.– AINHOA SANTISTEBAN GUTIERREZ

14.– MIKEL JUARISTI IZAGIRE

15.– OIHANE GONZALEZ CORINO

16.– MAIALEN OLABE AGIRRE

17.– TXEMA EZKERRA FERNANDEZ

18.– MIKEL MAGUNAZELAIA PINAGA

19.– NAROA ATXURRA LASFUENTES

20.– JOSU ANDONI BEGOÑA FERNANDEZ DE ARROIABE

21.– AITOR FERREÑO RAMOS

22.– AINHOA AGIRREGOIKOA MAGUREGI

23.– ITXASO IZA LOPEZ

24.– IÑIGO MAGUNAGOIKOETXEA AGIRRE

25.– BEATRIZ BERLANGA GUTIERREZ

PSE

01.– ENEKO ANDUEZA LORENZO

02.– PATRICIA CAMPELO MARTINEZ

03.– EKAIN RICO LEZAMA

04.– NELIDA SANTOS DIAZ

05.– PAU BLASI URIBARRI

06.– BEATRIZ GAMIZ MATA

07.– GABRIEL BLANCO ARRUE

08.– ITZIAR UTRERA PEREZ

09.– ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA

10.– CARMEN DIAZ PEREZ

11.– JUAN ALFREDO ROMERO COLOMER

12.– ALBA DELGADO ALAÑA

13.– JESUS MARIA ORTIZ ZABALLA

14.– M.ª JOSE BLANCO GAVIEIRO

15.– EDUARDO CASTAÑEDA MORLA

16.– JESICA RUIZ PEREZ

17.– ZIGOR MARCOS EGURROLA

18.– ARENE AHUMARAN SANZ

19.– ALFONSO TAPIA TEJERO

20.– ISABEL CADAVAL VELEZ DE MENDIZABAL

21.– IBAI VILLALBA DE LA IGLESIA

22.– IULIA CARASEVA BANDOL

23.– ERIKA AURREKOETXEA NIEVES

24.– BORJA PEÑA RODRIGUEZ

25.– IDOIA MENDIA CUEVA

EH BILDU

01.– IMA GARRASTATXU URBANEJA

02.– OIHANA ETXEBARRIETA LEGRAND

03.– JULEN ARZUAGA GUMUZIO

04.– IGOR ZULAIKA ZURIMENDI

05.– DIANA URREA HERRERA

06.– IKOITZ ARRESE OTEGI

07.– NAIARA FERNANDEZ MADARIAGA

08.– EDURNE BENITO DEL VALLE FERNANDEZ

09.– MARIA PAZ «PAZIS» GARCIA ORTEGA

10.– URKO LOPEZ ODRIOZOLA

11.– XABAT GALLETEBEITIA ABAROA

12.– ITZIAR BIGURI UGARTE

13.– GARAZI CALLE ZUMALDE

14.– CARLOS ASKUNE ELIZAGA

15.– ANDREA VICENTE ARIAS

16.– IGOR MERA URIARTE

17.– ITXASO GEDERIAGA ETXEZARRAGA

18.– IBAI ZABALA GANDARIAS

19.– IRATI AGORRIA CUEVAS

20.– IÑAKI EZKURRA YURREBASO

21.– IZORTZE SANTIN GOMEZ

22.– NAIA TORREALDAI MANDALUNIZ

23.– NADIA NEMEH SHOMALY

24.– IKER CASANOVA ALONSO

25.– JASONE AGIRRE GARITAONANDIA

Partido Popular

01.– ESTHER MARTINEZ FERNANDEZ

02.– ALVARO GOCHI GARCIA

03.– SANTIAGO LOPEZ CESPEDES

04.– COVADONGA ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA

05.– INES NEREA LLANOS GOMEZ

06.– LUIS ANTEL URDIALES VILLANUEVA

07.– BEGOÑA BASAGOITI GOROSTIZA

08.– ANGEL RODRIGO IZQUIERDO

09.– PABLO GOMEZ-GUADALUPE GARCIA-TEJEDOR

10.– CARMEN CARRON GALENDE

11.– EDUARDO ANDRADE AURRECOECHEA

12.– PAULA GARAGALZA MUÑOZ

13.– VICTOR RODRIGUEZ GARCIA

14.– JON ALBISU SEOANE

15.– BEATRIZ CALVO FERNANDEZ

16.– JAZAEL MARTINEZ ESTEBAN

17.– M.ª CARMEN BELLANCO DURAN

18.– MONICA MARTIN-LORENTE RABANETE

19.– CARLOS DAVID GARCIA FERNANDEZ

20.– LUIS GORDILLO PEREZ

21.– BEATRIZ ALVAREZ FANJUL

22.– JUANA ITURMENDI MAGUREGUI

23.– RAQUEL GONZALEZ DIEZ-ANDINO

24.– LEOPOLDO BARREDA DE LOS RIOS

25.– CARLOS ITURGAIZ ANGULO

POR UN MUNDO MÁS JUSTO

01.– JOSÉ IGNACIO LIJO SANCHO

02.– CRISTINA ELCUAZ ARANA

03.– LUIS MARÍA VEGA CASTRESANA

04.– OMAIRA VIRGINIA GRANADOS CONTRERAS

05.– JAVIER MARTÍNEZ BARBARA

06.– MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ MIJARES

07.– DAVID LAMIQUIZ RÁMILA

08.– MARÍA DEL MAR MAGALLÓN SONEIRA

09.– JOSÉ IGNACIO HERREROS RODRÍGUEZ

10.– LAURA MERINO RAMOS

11.– MIGUEL ADOLFO OSORIO RANGEL

12.– JUDITH LÓPEZ CANO

13.– JAVIER MIELGO SLACEDO

14.– MARTINA MAZORRA HUERTA

15.– MIKEL GOTZON RUÍZ MARTÍNEZ

16.– MARÍA TERESA BARCINA ELCUAZ

17.– IÑIGO CARRIÓN ECHEVARRÍA

18.– ALEJANDRA VILLATE ATARES

19.– ROBERTO MORA RODRÍGUEZ

20.– MARÍA TERESA OBALDÍA ALAÑA

21.– DAVID ANDRÉS BRAVO

22.– MAITE SAN JOSÉ GONZÁLEZ

23.– JOSÉ MANUEL INICIERTE CALVEIRA

24.– AINARA BARCENA ARRIBAS

25.– EMILIO LÓPEZ RÍOS

ESCAÑOS EN BLANCO

01.– MARIA CRUZ PASCUAL SANCHEZ

02.– PAUL BORDA COBREROS

03.– NEREA ICUZA CAMPOS

04.– PABLO DE EGUILEOR ASTIGARRAGA

05.– MARIA ROMAÑA PASCUAL

06.– ANDRES ICUZA JAUREGUI

07.– MARIA VICTORIA CAMPOS GIL

08.– ROBERTO GOMEZ VILLAR

09.– MARIA BEGOÑA TESAN LABORDA

10.– JAIZKI ARTEAGABEITIA PEREA

11.– ESTEL FERRE MONNE

12.– JON USOBIAGA FERRER

13.– VANESA DE PRADO ESCUDERO

14.– ANTONIO ROMAÑA ANTOLÍN

15.– MERCEDES AZCONA PASTOR

16.– JOSE LUIS DE ZUBICARAY ORTIZ DE ARTIÑANO

17.– ELENA BALLESTEROS ALONSO

18.– JESUS DANIEL NUEVO GALIANA

19.– PATRICIA GOYASTUA GUTIERREZ DEL RIO

20.– ISIDRO GOMEZ GOMEZ

21.– VANESA GARCIA LAMAS

22.– ALVARO ANTOÑANZAS CIARSOLO

23.– JORGE ANTONIO GONZALEZ GARCIA

24.– RUBEN CUÑADO CABANA

25.– LOU MARINE GOMEZ FOUCHER

ELKARREKIN PODEMOS –ALIANZA VERDE

01.– MIREN EDURNE GORROCHATEGUI AZURMENDI

02.– ARKAITZ GORRITXO LOPEZ

03.– ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ

04.– OIHANE MESTRAITUA LARRAONDO

05.– RICARDO VAQUERO MORENO

06.– NATALIA REY BARJA

07.– HÉCTOR FERNÁNDEZ MEDRANO

08.– INES MARIA UNZAGA AGUIRRE

09.– LUIS MIGUEL LAPEÑA MORENO

10.– SABINA MÉNDEZ GARCIA

11.– OSCAR ALBALAT MEDRANO

12.– PAULA AMIEVA CLEMENTE

13.– JUAN CARLOS CAMPOS LED

14.– ALICIA ROBLES ALONSO

15.– TRINIDAD ANGUITA CASTILLO

16.– ALFONSO ARROYO GARCÍA

17.– MANUELA RUIZ VIVANCO

18.– IÑAKI MIRENA ACHA OÑATE

19.– EPIFANÍA SÁNCHEZ GARCÍA

20.– ANGELA SEVILLA CARRASCO

21.– ESKA ARAIZ PASCUAL

22.– MARIA MONTSERRAT ROCA VÁZQUEZ

23.– FRANCY CAROLINA FONSECA LINARES

24.– ÁNGEL CASADO MARTÍNEZ

25.– MARIA DEL PILAR LÓPEZ BLANCO

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA

01.– SERGIO SÁENZ ÁLVAREZ

02.– IGONE BASTIDA ESTEBAN

03.– ÓSCAR FRONTAURA GARCÍA

04.– SAIOA CUADRADO RECIO

05.– UNAI VIDAURRAZAGA SOLA

06.– LAURA ALONSO AMEYUGO

07.– EDER BAILE MOLINERO

08.– ENERITZ CARREIRA PRÍNCIPE

09.– MIKEL TXAKARTEGI HERNÁNDEZ

10.– MARÍA TERESA MAGRACH LONGRANDE

11.– JAVIER SEBASTIÁN GARCÍA

12.– MAIDER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

13.– JORGE FRONTAURA GARCÍA

14.– SEHILA RUANO PACHO

15.– LIHER CALLEJA MONTERO

16.– AINHOA MAGUREGUI TOMEY

17.– MARKEL LOPEZ RODRIGUEZ

18.– ESTEFANÍA BARRIONUEVO HERNÁNDEZ

19.– GORKA SÁENZ ÁLVAREZ

20.– ANA TERESA VIDAURRAZAGA URBIETA

21.– JAVIER SETIÉN CRAQUI

22.– IZASKUN ALAIZ ALBA

23.– AIMAR RODRÍGUEZ SOTO

24.– LEIRE BELLIDO BUENO

25.– MARÍA CARMEN HERNÁNDEZ CAMACHO

PACMA

01.– MARÍA LÓPEZ GALÁN

02.– MIREN EUKENE IZQUIERDO FRANCO

03.– MARÍA JOSEFA SANZ BALLVE

04.– IGNACIO SERRANO VITERI

05.– LUIS ALBERTO REAL DE LAS HERAS

06.– MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MENÉNDEZ

07.– ICIAR AZKUNAGA VILLACORTA

08.– ANTONIA ESTEBAN GALLEGO

09.– CHRISTIAN IVÁN ROSA ROLDÁN

10.– JOSÉ FRANCISCO RANGEL FERNÁNDEZ

11.– MARÍA BEATRIZ ETXEBARRÍA PADILLA

12.– MARÍA GALÁN MONROY

13.– SILVIA LÓPEZ GALÁN

14.– KEPA JOSEBA LOZANO CALVO

15.– FRANCISCO JAVIER ASPIAZU DÍEZ

16.– JANIRE ASENJO GARCÍA

17.– JULIA MORENO PAJUELO

18.– JANIRE ROBLES GUTIÉRREZ

19.– GONZALO ZABALLA SANZ

20.– JAVIER MARTÍN ZABALLA SANZ

21.– MARÍA ÁNGELES LOZANO CALVO

22.– MARGARITA AZPIAZU DIEZ

23.– MÓNICA ELOSE FACES

24.– JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

25.– URKO URRESTI GOITIA

SUMAR

01.– ALBA GARCÍA MARTÍN

02.– CARMEN MUÑOZ LÓPEZ

03.– ALBA GUTÍERREZ GÓMEZ

04.– YAHCOV RUÍZ CHICO

05.– ROMÁN RODRÍGUEZ CALLEJA

06.– IKER BARTOLOMÉ NIETO

07.– AZAHARA BOTELLA ARTACHO

08.– AURELIO GONZÁLEZ SOMAVILLA

09.– SERGIO «SERGITZ» MORENO RÍOS

10.– ANA ISABEL SAIZ QUINTANO

11.– RAÚL NAVARRO MENDEZ

12.– IRENE EUBA ARROYO

13.– CELIA MARAÑÓN MARTÍNEZ

14.– STELLA MARIS GARCÍA ARDILES

15.– MIKEL ISASI RUIZ

16.– JULEN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

17.– ROBERTO «BOBI» GALDOS CARBAJALES

18.– ANA ROSA SÁNCHEZ PÉREZ

19.– HELENA AMAYA TAPIA GUTÍERREZ

20.– IÑIGO LEÓN SANCHO

21.– MARIA PILAR RUIZ CORELLA

22.– UNAI ORBEGOZO URIBESALGO

23.– JOSE RAMÓN BECERRA CAROLLO

24.– MARÍA ROSA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

25.– LANDER MARTÍNEZ HIERRO

IZAN

01.– PATXI XABIER ALAÑA ARRINDA

02.– JUAN CARLOS PODEROSO MARTINEZ

03.– JOSE LUIZ ZALLA GUTIERREZ

04.– M.ª DEL BUEYO SUSANA GARCÍA GOMEZ

05.– AITZIBER ESKUBI GOIENETXE

06.– MERCEDES FERNANDEZ BARRERAS

07.– FRANCISCO JAVIER GALLARRETA MARCOS

08.– MIREN AGURTZANE AHEDO SANTIESTEBAN

09.– RICARDO SANTAMARIA PEREZ

10.– IRAIDE ZUBIAGA ARECHEDERRETA

11.– ODON ULIBARRENA IROZ

12.– FRANCISCA ZAMORANO MORAL

13.– JESUS NAVERAN NAVERAN

14.– MARI CRUZ GARCIA FERNANDEZ

15.– FERNANDO VALDIVIA VALENZUELA

16.– AINTZANE ESCUBI GOYENECHE

17.– AITOR GOICOECHEA MUGARRA

18.– MARIA CARMEN AGUIRRE COLON

19.– JESUS CAÑAS SASTRE

20.– MARIA DEL MAR CUESTA GAGO

21.– JOSE MARIA LEJARDI CAREAGA

22.– ANA MARTIN SOMOCURCIO

23.– JON JOSEBA MADARIAGA VAZQUEZ

24.– ROSA MARI LARGO ABAD

25.– ROSALIA ASAMA GOMEZ

VOX

01.– MARIA PEREZ FERNANDEZ

02.– DIEGO SETIEN IRURETA

03.– MARIA DE LA O CORDERO GARCIA

04.– FELIX ESTEVE MONTES

05.– EVA MARIA GARCIA ABASCAL

06.– MARCO ANTONIO MORENO ASLA

07.– PILAR GUEZURAGA ANITUA

08.– ANGEL MARTINEZ VILLASTRIGO

09.– EVA MARIA RODRIGUEZ MARTIN

10.– RAFAEL MORENO MARTIN

11.– MERCEDES FERNANDEZ MARTIN

12.– IVAN SIMON MARTINEZ

13.– MARIA ANGELES FERNANDEZ MARTIN

14.– ROLANDO AMORRORTU ALONSO

15.– MARIA PILAR MARTIN RODRIGUEZ

16.– ALFONSO URQUIJO MARTIN

17.– ROSA MARIA DEL VAL DIEZ

18.– ANDRES MATIENZO GARCIA

19.– MARIA AURTENECHE PEREZ

20.– EGOITZ DOLADO LLORENTE

21.– SONSOLES ELORZA LOSADA

22.– LUIS ANGEL DE GRANDES VARGAS

23.– VISITACION RAMIREZ PAGAZAURTUNDUA

24.– ALVARO RENILLA GARCIA

25.– CINA ORFILIA CORTEZ DE MARTINEZ

PARTIDO HUMANISTA

01.– JOSE MANUEL VAZQUEZ RIOS

02.– CONCEPCION MARTINEZ MIGUEL

03.– ANTONIO RAMON GANCEDO VALDIVIESO

04.– MARIA DEL PILAR MORENO RODRIGUEZ

05.– FRANCISCO JAVIER GOIRICELAYA MOLINA

06.– IRIA FERNANDEZ MORENO

07.– JUAN JOSE ASTARLOA LUBIAN

08.– MARIA PAZ GALLEN RODRIGUEZ

09.– FERNANDO ESTEBAN ASTARLOA LUBIAN

10.– ITXASNE FERNANDEZ MORENO

11.– KEPA LUENGO ARTIÑANO

12.– MARIA LUISA RODRIGUEZ SANCHEZ

13.– MARIA MAGDALENA CUELLAR MONTAÑO

14.– ALEXANDER DE LA HUERTA VALDEVIRA

15.– AINARA ASTARLOA LOPEZ

16.– JOSE LUIS FERNANDEZ ARAU

17.– SONIA VALLE NOGUEIRAS

18.– DAVID POUSA GARCIA

19.– ANA ROSA GOYENECHEA OLAGOITIA

20.– JOSE PEREZ ANDRES

21.– MARIA JOSEFA VALLE NOGUEIRAS

22.– JANIRE CARRICONDO PERTEAGUDO

23.– JOSE MANUEL CESPEDES PEREZ

24.– MAITE SALVADOR RODRIGUEZ

25.– MARIA MERCEDES LUBIAN MARQUEZ

Álava

PNV

1.– JOSEBA DÍEZ ANTXUSTEGI

2.– NEREA MELGOSA VEGA

3.– ANDER AÑIBARRO MAESTRE

4.– ALAZNE ARANA OYARBIDE

5.– JONATAN MORENO CARRANZA

6.– IRINA RABALO NAVARRO

7.– NAIARA BEDIALAUNETA BILBAO

8.– PEDRO MIGUEL SAEZ DEL CASTILLO GARCÍA

9.– ANA MARÍA RUIZ DE ALEGRÍA MAESTU

10.– MAMEN ÁLVAREZ ZUBIZARRETA

11.– JAVIER GALLEGO RODRÍGUEZ

12.– RAÚL GARCÍA EZQUERRO

13.– JAVIER GORBEÑA GARCÍA

14.– RAKEL MOLINA PÉREZ

15.– JULEN ANTOÑANA GONZALO

16.– NEREA BENGOA GARCÍA DE CORTAZAR

17.– AINHOA CAMPO ARENAZA

18.– JOSEBA FERNÁNDEZ CALLEJA

19.– NOEMÍ AGUIRRE QUINTANA

20.– ENERITZ ALONSO MONTAÑO

21.– NAHIARA ZUBIZARRETA PICO

22.– RUBÉN MARTÍNEZ CRESPO

23.– IÑAKI LAUZURIKA SOUSA

24.– ÁLVARO LÓPEZ BERDONCES

25.– BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBÉNIZ

EH Bildu

1.– PELLO OTXANDIANO KANPO

2.– EBA BLANCO DE ANGULO

3.– MIKEL OTERO GABIRONDO

4.– ITXASO ETXEBARRIA ASTONDOA

5.– GORKA ORTIZ DE GUINEA VEA MURGUIA

6.– LAMIA ARCAS NOGALES

7.– IBON SAN SATURNINO MURUA

8.– AMANCAY AMETS VILLALBA EGUILUZ

9.– XABIER GOIKURIA OIARBIDE

10.– CLAUDIA VENCESLAO PUEYO

11.– XABIER RUIZ DE LARRAMENDI ARANA

12.– ELISABET ZUBIZARRETA ARRUABARRENA

13.– HUGO ELENA DEL RIO

14.– ELENA AGUAYO RICO

15.– MIKEL DIAZ DE ALDA GÓMEZ DE SEGURA

16.– NAROA HERNÁNDEZ IZAGA

17.– JOSÉ ANTONIO BARBADO LÁZARO

18.– JOULOUD BALAASS EL OUTMANI

19.– ISIDRO RUIZ CALVETE

20.– AINARA UNANUE CARAZO

21.– UNAI GUTIÉRREZ URKIZA

22.– AINIZE GASTAKA MARTÍNEZ

23.– JOSE MANUEL VILLANUEVA GUTIERREZ

24.– EVA LÓPEZ DE ARRÓYABE SÁEZ DE MATURANA

25.– ROCIO VITERO PÉREZ

Partido Popular

1.– JAVIER DE ANDRÉS GUERRA

2.– LAURA GARRIDO KNÖRR

3.– AINHOA DOMAICA GOÑI

4.– ANA MORALES PERAL

5.– GUSTAVO ANTÉPARA BENITO

6.– ANDONI LORENZO GARMENDIA

7.– EVA IGLESIAS LLANEZA

8.– MIKEL ROGADO GARCÍA

9.– MARISA REVERTE VICUÑA

10.– JAIME VELASCO SÁNCHEZ

11.– SARA LÓPEZ DE TORRE LÓPEZ DE TORRE

12.– JESÚS MONTEJO RUIZ DE LOIZAGA

13.– EDURNE PÉREZ DE VIÑASPRE GARCÍA

14.– KIRIAN YUSTE PALACIOS

15.– MARÍA JESÚS ROMÁN ALONSO

16.– DIEGO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

17.– DEIANE VÁZQUEZ GARCÍA

18.– ESTEBAN ORTIZ DE URBINA DÍAZ

19.– MIRIAN VADILLO CRUZ

20.– JUAN SÁEZ DE ASTEASU AZCÁRRAGA

21.– MONTSE CANIVE ALDAMA

22.– IÑAKI OYARZABAL DE MIGUEL

23.– ANA SALAZAR AGUAYO

24.– CARMELO BARRIO BAROJA

25.– ALFONSO ALONSO ARANEGUI

PSE-EE

1.– AROA JILETE GONZÁLEZ

2.– JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ

3.– MARÍA JESÚS SAN JOSÉ LÓPEZ

4.– ALBERTO ALONSO MARTÍN

5.– ESTÍBALIZ CANTO LLORENTE

6.– ADRIÁN FERNÁNDEZ RIVAS

7.– MARÍA IBÁÑEZ BAUZA

8.– JORGE JUEZ ORTÍZ

9.– SUSANA PAVÓN LIÑARES

10.– DARIO OCIO MARTÍNEZ DE MARIGORTA

11.– LAURA FERNÁNDEZ FENÁNDEZ

12.– DIEGO OCHOA DE ASPURU TOBAR

13.– SAIOA BEISTEGUI LIBERAL

14.– ROBERTO ATIENZA MÍNGUEZ

15.– ITZIAR ORIVE TIRADO

16.– JAVIER ENTRENA GÓMEZ-BARREDO

17.– IRANTZU MATEOS LÓPEZ DE ARECHAGA

18.– JUAN MIGUEL MARTÍN IBÁÑEZ

19.– NAGORE GUTIERREZ RUIZ

20.– NATXO SÁENZ IRAIZOZ

21.– SOUKEINA AHMED ZEINE ELY SALEM

22.– ÓSCAR LAYANA RÍO

23.– EVA AISA ANDINO

24.– RAQUEL ZABALA COMPAÑÓN

25.– TXARLI PRIETO SAN VICENTE

POR UN MUNDO MAS JUSTO

1.– ROSA MARÍA GÓMEZ SALDAÑA

2.– YAHYA EL ANDALOUSI MOUTOUK

3.– MARTA MARTÍN FREIRE

4.– ANTONIO BARCINA BURGUI

5.– BEATRIZ PRECIADO MARTÍNEZ

6.– ATANASIO COLORADO GIL

7.– MARÍA JOSÉ ALMARAZ RUIZ DE AGUILAZ

8.– ALBERTO MELÉNDEZ GRACIA

9.– ANTONIA GILETE COLMENERO

10.– JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ GARCÍA

11.– MARÍA ROSARIO CALVO EGIDO

12.– MAXIMIANO GUTIÉRREZ JODRA

13.– CARMEN JESÚS RAMOS GARCÍA

14.– ALFREDO PARTE GUTIÉRREZ

15.– MARÍA JESÚS ARGOTE ARGOTE

16.– JOSU LASANTA IZAGUIRRE

17.– MARÍA VISITACIÓN FUENTE MINGUEZ

18.– RAÚL MORO INCHAURTIETA

19.– JULIA HIDALGO ARROYO

20.– GARIKOITZ ETXEBARRIA CONTRERAS

21.– MARÍA BELÉN YERRO VALLEJO

22.– JOSÉ MARÍA LABANDEIRA FERREIRO

23.– ROSA MARÍA ANTOLÍN BAYONA

24.– ALFONSO AGUIRRE PRADO

25.– JAZMÍN GONZÁLEZ OLAYA

ELKARREKIN PODEMOS - ALIANZA VERDE

1.– JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA

2.– GUILLERMO PRESA SANTANA

3.– LETICIA JIMÉNEZ LOZA

4.– GUSTAVO ANGULO GARCÍA

5.– GOIKOA MAESTRO ORTIZ DE MURUA

6.– MARÍA ARACELI FUENTE BASCONCILLOS

7.– ANDER MORAZA MAGUNACELAYA

8.– XABIER MARRERO MUGICA

9.– MARÍA LUISA CORCUERA AGUIRIANO

10.– FRANCISCO JAVIER SALÁN DE LA FUENTE

11.– GARBIÑE RUIZ NORIEGA

12.– SARA OSÉS FERNÁNDEZ

13.– DAVID RODRÍGUEZ LLINARES

14.– JOSÉ MANUEL SAN JUAN MARTÍN

15.– OLGA URUÑUELA CUENCA

16.– FERNANDO AGURIONDO SALABERRI

17.– YOLANDA REY RIESCO

18.– MARÍA LOURDES GARCÍA DE GARAYO GONZÁLEZ DE ASPURU

19.– SOCORRO RINCÓN CHINCHILLA

20.– JOSÉ CARLOS LÓPEZ DE LACALLE VIANA

21.– JOSEFA ALBANO ROSALES

22.– JOSÉ IGNACIO RUIZ TEJADA

23.– JESÚS ENRIQUE GERBOLÉS MANZANO

24.– MARÍA DEL PILAR ESPINOSA CABALLERO

25.– MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCÍA

ESCAÑOS EN BLANCO

1.– LUIS MARIA ORMAETXEA SANTSIÑENA (INDEP.)

2.– EVA MARIA VICHO LOPEZ (INDEP.)

3.– RAUL APERRIBAY GANZABAL (INDEP.)

4.– ANA MARÍA GIL PERDICES (INDEP.)

5.– ÓSCAR ANGULO FERNÁNDEZ

6.– MARÍA PILAR CALVO MARTÍNEZ (INDEP.)

7.– AHMED ABDELOUAHAB MOAOUYA (INDEP.)

8.– ALAZNE LARRINAGA LASAGABASTER (INDEP.)

9.– RUBÉN GALAN ZABALA (INDEP.)

10.– MARÍA ANGELES ALACID JIMENO (INDEP.)

11.– FRANCISCO JAVIER ARAMBARRI SAGASTA (INDEP.)

12.– VERÓNICA ÁLVAREZ MUÑOZ (INDEP.)

13.– XABIER APERRIBAY CARRASCAL (INDEP.)

14.– LAURA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (INDEP.)

15.– FERNANDO VILLAR RUIZ DE GALARRETA (INDEP.)

16.– MIREN LOREA URIARTE IRAETA (INDEP.)

17.– MARKEL ARAMBARRI LARRINAGA (INDEP.)

18.– MÓNICA AGUILAR MERINO (INDEP.)

19.– JAIME APERRIBAY GANZABAL (INDEP.)

20.– ISABEL GARCÍA ARRAUSI (INDEP.)

21.– PABLO SIERRA FRANCO (INDEP.)

22.– GEMMA CARRASCAL SALGADO (INDEP.)

23.– JAVIER FRANCISCO GARCÍA DE ALBIZU DÍAZ (INDEP.)

24.– MARIA CONCEPCIÓN ALFAGEME DOMINGUEZ (INDEP.)

25.– MARÍA JESÚS RUIZ DE AZUA LEGUINA (INDEP.)

ONGI ETORRI

1.– ANA HOLEMA DAVIS SANTIS

2.– JESUS MARIA GONZALEZ LOMILLO

3.– AURA ELISA PAREDES RODRIGUEZ

4.– BORJA GASTON AYAGAMAGE

5.– MARIA PAZ NNEME BILOGO

6.– XABIER ARTEAGA ETXEBARRIA

7.– MIRIAM ORLANDA RAMIREZ ESPAÑA

8.– MUSTAPHA GHELLAF NAFI

9.– MERCEDES NFUMU OBAMA AKUMU

10.– OSCAR RUIZ TRUJILLO

11.– ISABEL GARCIA DURAN

12.– DJIBRIL DIOP DIOP

13.– URITZ MUGARRA GARCIA

14.– SABINO MARIANO SAN JOSE RODRIGUEZ

15.– MIREN ESTIBALIZ VARONA PAZOS

16.– GELIS ERNESTO PEREZ RAMIREZ

17.– EMILIA NFUMU ANGUE OYEHE

18.– ABDERRAHIM ETTOUATE ELKAYATI

19.– AINHOA CASANOVA GARCIA

20.– LARRAIN GONZALEZ SEBASTIAN

21.– MARIA NIEVES SEBASTIAN GARCIA

22.– ESTEBAN NOVOA RIVERA

23.– REMEDIOS DEL BARCO GARCIA

24.– MOHAMED MAKRINI HADDOUTI

25.– ROSARIO JIMENEZ NICULAE

SUMAR

1.– JON HERNÁNDEZ HIDALGO

2.– EDURNE GARCÍA LARRIMBE

3.– OSCAR FERNÁNDEZ MARTÍN

4.– MARIA ARANZAZU ABECIA ANSOTEGUI

5.– JOSÉ DAMIÁN GARCÍA-MORENO LÓPEZ

6.– NATALIA LAPUENTE SOBRINO

7.– ESTER PALACIO GARCÍA

8.– JUAN MANUEL BELAMENDIA BELDA

9.– JUAN JOSÉ NOARBE GONZÁLEZ

10.– MARIA GEMA ZUBIAURRE URQUIZU

11.– ANTONIA GALIOT CHUPS

12.– FERNANDO MERINO NIEVES

13.– MIGUEL BURDALLO BAUTISTA

14.– RAQUEL MANZANOS DURANA

15.– BELEN LORBADA PONTON

16.– MARIA JOSÉ LEMA VAZQUEZ

17.– IMANOL MARTÍN PRIETO

18.– MIGUEL ANGEL RUIZ BUJANDA

19.– JOSE MARIA RUIZ DE APODACA LOPEZ DE ARROYABE

20.– ARANTZA SEMPRUN ROMEO

21.– MARIA DEL CASTILLO DELGADO MARTINEZ

22.– AITOR HERNANDEZ LOPEZ DE ARMENTIA

23.– LUCINIA VINAGRE BARRIGA

24.– IÑIGO MARTÍNEZ ZATÓN

25.– NURIA BUESA BELACORTU

VOX

1.– MARÍA AMAYA MARTÍNEZ GRISALEÑA

2.– UNAI LAÑO MATAS

3.– MARÍA TERESA JIMÉNEZ GONZÁLEZ

4.– IGNACIO CUADRADO RUBIO

5.– ISABEL RODRÍGUEZ NEGRO

6.– JONATHAN ROMERO GÁMIZ

7.– ZENAIDA BIBIANA JIMÉNEZ SÁENZ DE SAN PEDRO

8.– JUAN MARÍA SIMÓN ALBA

9.– NATALIA COCA SÁNCHEZ

10.– LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ MANUEL

11.– PALOMA CASTRO DÍAZ

12.– HÉCTOR SOJO CATEDIANO

13.– MARÍA JESÚS GUIJARRO DÍAZ

14.– ASIER MARTÍNEZ MANJÓN

15.– MARÍA DOLORES CORO DEL PILAR ZUBIRI ORIA

16.– MIGUEL ÁNGEL MARTOS MODELO

17.– MIREN BERGARETXE ARRIOLA

18.– DAVID HERRERO RAMOS

19.– MARIA PILAR SARASOLA PEDRUZO

20.– JOSÉ MIGUEL CERVERA VELASCO

21.– GENY AUDREY OSORIO RENDON

22.– JOSÉ MARÍA ORCAJO BONITO

23.– MARÍA LUISA CERVERA VELASCO

24.– JULIÁN ESTEBAN RUIZ AGÜERO

25.– MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ MÉNDEZ

PACMA

1.– LAURA CIORDIA MARTÍNEZ DE MARIGORTA

2.– SAIOA GARCÍA RODRÍGUEZ

3.– ANIA BELTRÁN RUIZ DE ALEGRÍA

4.– GONZALO AZCONA CASTREJÓN

5.– IGNACIO HERNÁNDEZ YAGÜE

6.– MARÍA IZASKUN ALMAZAN LEDESMA

7.– BLANCA AMELIA RODRÍGUEZ CRESPO

8.– SUSANA ROBREDO ORAA

9.– MAREN LARREA BAÑA

10.– JOSE MARÍA CELAYA ZUMELAGA

11.– LAURA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

12.– ZURIÑE GIL CALLEJO

13.– KERMAN JOSÉ GALLEGO LIZARRIBAR

14.– CHUS RUIZ MURCIA

15.– JAVIER CAMBON CASTRO

16.– MARÍA AZUCENA FIAÑO VÁZQUEZ

17.– BORJA VIVANCO BASCONES

18.– AMAYA TESAN AROSTEGUI

19.– DAVID RIVERA ALONSO

20.– ADELA ESTHER GIL FRANCO

21.– ALEXIS SOTO URRUTIA

22.– MARÍA NURIA RUIZ DE ALEGRÍA RUIZ DE LARRAMENDI

23.– MARÍA DEL MAR EIROA DÍAZ

24.– SILVIA FERNÁNDEZ LLONA

25.– JUAN CRUZ ESTENAGA LOS ARCOS

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