Vox reconoce en una conversación de Whatsapp que la exclusión de 'El Debate' de Atresmedia les "viene bien"

El vicesecretario de Comunicación de Vox y candidato al Congreso de los Diputados por Toledo, Manuel Mariscal Zabala, enviaba por error un mensaje a un grupo de Whatsapp en el que había un centenar de periodistas y en el que reconoce que la exclusión de 'El Debate' de Atresmedia beneficia al partido.

El mensaje reenviado pertenece a una conversación entre Manuel Mariscal y Kiko Méndez Monasterio, mano derecha de Santiago Abascal.

En la conversación, Kiko Méndez Monasterio indica que al ser preguntados por la prensa sobre su exclusión en 'El Debate', deben trasladar su "gran cabreo" porque iban a ganar ese debate y pide no reconocer que en realidad les viene bien. "Manuel, (dile a Juan también) que cuando nos pregunten por el debate (aunque sea off the record) trasladamos nuestro gran cabreo porque íbamos a ganar ese debate. Nada de decir que nos viene bien", dice el mensaje, a lo que Manuel Mariscal responde con un emoticono de un pulgar para arriba.

Mensaje de Whatsapp de Vox | antena3noticias.com

Media hora más tarde, Mariscal volvía a escribir en el grupo para pedir que la conversación no saliera a la luz: "Os agradeceríamos que la conversación enviada antes por error quede entre nosotros. Un saludo", decía.

Este mensaje se producía tan solo horas después de que Santiago Abascal asegurara durante un acto electoral en Mérida que en España mandan "los separatistas" y cuatro horas después de tuitear la siguiente afirmación: "No saben cómo excluir a Vox para incluir a los golpistas. Está claro quién manda todavía en España: los separatistas".

El líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechaba además la decisión de la Junta Electoral de permitir a Oriol Junqueras participar en un debate desde la cárcel y volvía a utilizar las redes sociales para trasladar su malestar: "La Junta Electoral permite a Junqueras, el golpista, hacer debates desde la cárcel. Y el mismo día impide que Vox participe en el debate televisado, porque sabían que íbamos a ganarlo. Ya ni disimulan: primero intentaron la manipulación de nuestro mensaje en los medios...".

Atresmedia readapta a cuatro 'El debate' tras la decisión de la Junta Electoral

Atresmedia readapta su debate electoral y lo convierte en una cita a cuatro después de la JEC haya prohibido la presencia de Vox en el debate a cinco. Atresmedia recurrirá al TS la decisión de dejar en suspense el debate a cinco con Vox. El debate se mantendrá el 23 de abril a las 22 horas y se emitirá en exclusiva por Antena 3, La Sexta, Onda Cero, Atresplayer y Antena 3 Internacional

