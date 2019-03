Los partidos utilizan WhatsApp para invadir tu móvil

Hay decenas de móviles grabando el acto. Las imágenes llegaran rápidamente a los grupos de WhatsApp. El consultor Antoni Gutierrez dice "que va a tener un papel protagonista, determinante". Esta aplicación, es la principal herramienta utilizada por Vox en su precampaña electoral. El partido ha creado su propio grupo de difusión. Entienden que es la mejor herramienta para amplificar el mensaje de forma inmediata, a cualquier hora y lugar. Se trata de un terreno fértil para la propaganda. El WhatsApp fue utilizado por el Partido Popular para distribuir el último vídeo con Epi y Blas como protagonistas.

El 99% de los smartphones cuenta con esta aplicación. Sin embargo, frente a otras redes los expertos advierten, nadie controla los mensajes: "Es una red vulnerable, influenciable". Al ser grupos masivos los que que reenvían los mensajes no se identifica el origen de los contenidos, por lo que tampoco se garantiza que no sean falsos. Y un dato: esta aplicación no conoce la jornada de reflexión. Es una puerta abierta a decidir el voto en el último minuto.