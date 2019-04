El PP recurrirá ante la Junta Electoral Central la proyección de los 'papeles de Bárcenas' en la Plaza Mayor

El Partido Popular presentará un recurso (mañana "como límite") ante la Junta Electoral Central debido a la proyección del vídeo con los 'papeles de Bárcenas' en la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor este pasado sábado, ha informado ante los medios de comunicación el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida.

Así, Martínez-Almeida ha explicado que el Grupo Municipal está colaborando para recabar toda la información sobre lo ocurrido ya que entienden se ha "infringido" la normativa municipal. "A efectos prácticos, el recurso dará lugar a la correspondiente apertura de un expediente y a las sanciones previstas", ha precisado para apuntar a continuación que "el problema no es el castigo de Podemos", el cual llegará "en las urnas".

Los 'populares' entiende que se ha producido "una infracción de normativa electoral, pero también una infracción de la normativa del Ayuntamiento, fundamentalmente de la ordenanza de publicidad exterior así como normativa de protección del Patrimonio Histórico".

Por otra parte, José Luis Martínez-Almeida ha denunciado que no se ha permitido al Grupo ver el expediente en el que se daba autorización para la proyección del vídeo-mapping. "El PP se ha personado en la Junta Municipal de Centro y hemos solicitado la vista del expediente. No parece difícil dar vista de un expediente que el Gobierno dice que existe, y se nos ha negado. El Gobierno ha dicho que lo tenemos que pedir por escrito. ¿Qué tiene que ocultar Manuela Carmena y su equipo de Gobierno para no querer dar vista de un expediente que está en la Junta de Centro?", ha lanzado Almeida desde la sede de Madrid Calle 30 durante una visita a las instalaciones.

Y es que el portavoz 'popular' ha preguntado si la alcaldesa, Manuela Carmena, considera que los madrileños son "tontos" para "poder pensar que esto es un técnico que ha dado autorización provisional y que el equipo de Gobierno no sabía nada" ."¿Piensa que se puede desentender echando la culpa a aun funcionario?", ha requerido.

A su juicio esto es un "nivel de desvergüenza de este equipo de Gobierno", que "hace un ejercicio de complicidad con Podemos para entrar en un juego sucio". Si bien, Almeida ha reconocido "disfrutar viendo a los que venían dando lecciones de superioridad moral", que ahora están "derrumbados en las encuestas" e "intentan actuar de forma desesperada".

"Es un placer ver a esta izquierda popular tener que acudir a acciones de estas características. Iglesias nos hace disfrutar una barbaridad con ese conjunto de contradicciones e incoherencias con el que asola su trayectoria política, y el castigo se lo van a dar los españoles donde les relegan al papel secundario dada su absoluta falta de convicciones democráticas", ha expresado.

En esta misma línea, Almeida ha asegurado que "hay que conseguir que se vaya Podemos, el odio, el rencor, los que quieren romper unidad de España". "Y no es que ya lo estén haciendo gracias al esfuerzo del PP, sino fundamentalmente por sus esfuerzos. No es que se vayan, es que se van a ir gracias a sus esfuerzos", ha expresado.