Pedro Sánchez asegura que "no quiere que haya conflicto en algo tan normal como es hacer un debate"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha transmitido este viernes a sus candidatos en La Rioja que "no quiere que haya conflicto en algo tan normal como es hacer un debate, y que no se convierta en algo de tirarnos los trastos".

Así lo ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, la candidata socialista a la presidencia del Gobierno riojano y miembro de la Ejecutiva Federal Concepción Andreu, al término de un desayuno en una céntrica cafetería de Logroño, donde Sánchez se ha reunido con dirigentes del PSOE de La Rioja.

Sánchez ha recorrido la céntrica calle logroñesa de Portales, sin hacer declaraciones, aunque se ha hecho fotos con personas que se lo hacen pedido y ha saludado a una niña con síndrome de Down que le ha dicho "eres el mejor socialista del mundo entero".

El candidato socialista no se ha pronunciado al ser preguntado de forma insistente por los periodistas en relación a ambos debates, tras lo que Andreu ha señalado que él le ha dicho: "¡Adelante! Yo no quiero que haya conflicto en algo tan normal como es hacer un debate". "Si tiene que haber debate, que haya debate", ha transmitido Sánchez a sus candidatos, aunque, según ha indicado Andreu, en la conversación ha trascendido que "lo que pasa es que ahora todo se enfurruña y se utiliza políticamente de una manera o de otra". "Pero me ha dicho: se van a aburrir, dos días seguidos con debates, con los mismos", ha concretado la candidata riojana.

El candidato a la presidencia del Gobierno también ha pedido a los suyos que no el debate no les despiste, ya que las medidas sociales "son lo prioritario", ha precisado la candidata.

