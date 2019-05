Alfonso Guerra cree que Pedro Sánchez tendrá "difícil" gobernar en solitario

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha considerado este jueves que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tendrá "difícil" gobernar en solitario, pero parece que "no hay otro" escenario teniendo en cuenta que ya se han descartado opciones. Ha apuntado que él tampoco citaría a Vox en una ronda de conversaciones con los partidos políticos.

Guerra ha hecho estas declaraciones antes de presentar al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en un desayunos informativo. Preguntado sobre cuál cree que sería la fórmula más adecuada para garantizar la gobernabilidad, ha señalado que, si PSOE y Ciudadanos han descartado un acuerdo entre ambos y el PSOE tampoco está dispuesto a gobernar con los independentistas, parece que "no hay otro" escenario que no sea el gobierno en solitario, aunque eso es "difícil". Un gobierno en solitario, según ha apuntado, también deja "liberado" al Gobierno de las inquietudes que tenían los ciudadanos antes de las elecciones.

Según Guerra, casi la mitad de España tenía la inquietud e incluso "miedo" de que pudieran sumar las tres derechas y reeditar lo que hicieron en Andalucía y otra casi mitad de los ciudadanos tenía "miedo" a que el PSOE hiciera un acuerdo un acuerdo con independentistas o comunistas, mientras que un grupo más pequeño de la ciudadanía tenía "inquietud" por cualquiera de las dos fórmulas.

Los electores, según ha agregado, han sido muy inteligentes y una de ellas la han eliminado, de manera que ya no existe la suma de las tres derechas. Ha añadido que el electorado también ha sido tan inteligente que al partido ganador, el PSOE, le ha permitido que pueda mirar a un lado o a otro.

No obstante, ha apuntado que los dirigentes de PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, están empeñados uno y otro en que "no quieren ese acuerdo" entre ambas formaciones, con lo que parece que hay que "eliminarlo". Ha considerado que la opción del PSOE de gobernar en minoría, con acuerdos puntuales "acá y allá" es "difícil", aunque para la investidura no cree que fuera tan difícil. Ha apuntado que luego, durante cuatro años, votando en el Parlamento, es más difícil gobernar en solitario.

En cuanto a la ronda de contactos que va a desarrollar Pedro Sánchez con el resto de partidos y en la que no ha incluido a Vox, ha señalado que no le parece mal que no quiera hablar con esa formación. De hecho, ha señalado que él no citaría a un partido como Vox.

Preguntado sobre si fuera Pedro Sánchez metería a Unidas Podemos en el Gobierno, ha indicado "yo no soy Pedro Sánchez" y ha indicado que el presidente ha dicho que quiere un gobierno en solitario.

En cuanto al cambio de discurso del presidente del PP, Pablo Casado, tras las elecciones, llegando a calificar a Vox de "extrema derecha", Alfonso Guerra ha expresado que "estos del PP" llevan casi 40 años diciendo que están dando "un viraje" al centro y "no han llegado todavía".

Asimismo, Alfonso Guerra ha querido poner el acento en que en Cataluña los ciudadanos que han apoyado a los partidos partidarios de la independencia han sido 1,6 millones de votos, mientras que los electorales que han apoyado a las formaciones que no quieren la independencia son 2,4 millones de votos. "Ha sido una derrota por goleada de los independentistas", según ha señalado.