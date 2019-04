Adolfo Suárez Illana, contra el aborto: "Las mujeres tienen que decidir si quieren ser madres de un niño vivo o muerto"

ENTREVISTA EN ONDA CERO

El número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, confirma que la reforma de la ley de plazos no figura en el programa del partido porque no hay consenso social. Asegura que el aborto se lleva 100.000 vidas al año en España y cree que "es una salvajada que no intentemos hacer nada por reducir esas cifras".